Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Нелегална фабрика за лекарства е разбита в България при международна операция на Интерпол срещу трафика на медикаменти. В страната са иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти.
Операция „Пангея XVIII“, проведена през март на всички континенти, е довела до ареста на близо 270 души, заподозрени в трафик на лекарства, и до разбиването на 66 престъпни групи в 90 държави, съобщи Интерпол, цитиран от БГНЕС.
Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 млн. долара, посочи международната полицейска организация със седалище в Лион.
Сред конфискуваните неодобрени или фалшиви лекарства има препарати срещу еректилна дисфункция, успокоителни, болкоуспокояващи, антибиотици и продукти за отказване от тютюнопушене.
„Чрез онлайн пазари и неформални канали за доставка престъпниците могат да използват слабости в контрола и да се насочват към хора, които търсят бързо или достъпно лечение“, заяви генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса. Той предупреди, че последиците може да бъдат „тежки, дори фатални“.
Интерпол отчита „рязък ръст“ на иззетите противопаразитни лекарства, включително обезпаразитяващи препарати, разрешени само във ветеринарната медицина. Тези продукти често се представят като „хранителни добавки“ и се продават като част от „алтернативни терапии срещу рак“, посочи организацията, като подчерта, че подобни твърдения не са подкрепени от научни доказателства.
Употребата на такива продукти вече беше наблюдавана по време на пандемията от Ковид-19, припомни Интерпол.
Продължава да расте и търсенето на фармацевтични продукти, свързани с „постиженията“ и „начина на живот“, като стероиди и пептиди. То се подхранва от общности, свързани с бодибилдинга и фитнеса.
В Буркина Фасо властите са конфискували 384 000 антибиотични капсули. В Кот д’Ивоар един тон фалшив ибупрофен е открит в автомобил.
2 Неподписан
3 тиририрам
Това трябва да са били БЕЗПЛАТНИТЕ антибиотици! Познах ли?
11:55 07.05.2026
4 Въпроси
Коментиран от #5, #9
11:58 07.05.2026
5 мда
До коментар #4 от "Въпроси":Няма и информация проникнали ли са в аптечната мрежа.
11:59 07.05.2026
8 КОСТА
До коментар #2 от "Неподписан":дЕМЕК?
12:01 07.05.2026
9 КОСТА
До коментар #4 от "Въпроси":Не София - Елена
12:09 07.05.2026
10 хмм
До коментар #7 от "Кирил":Дано да са тупнали всички с такива бизнеси, защото аз допреди 8 години не бях попадала на фалшиви лекарства. Бях болна от грип и си купих парацетамол, от който температурата ми не помръдваше, и се усъмних, че може да е фалшив.
12:11 07.05.2026
