Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

7 Май, 2026 11:46 1 464 11

Операцията е довела до ареста на близо 270 души на няколко континента

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Нелегална фабрика за лекарства е разбита в България при международна операция на Интерпол срещу трафика на медикаменти. В страната са иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти.

Операция „Пангея XVIII“, проведена през март на всички континенти, е довела до ареста на близо 270 души, заподозрени в трафик на лекарства, и до разбиването на 66 престъпни групи в 90 държави, съобщи Интерпол, цитиран от БГНЕС.

Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 млн. долара, посочи международната полицейска организация със седалище в Лион.

Сред конфискуваните неодобрени или фалшиви лекарства има препарати срещу еректилна дисфункция, успокоителни, болкоуспокояващи, антибиотици и продукти за отказване от тютюнопушене.

„Чрез онлайн пазари и неформални канали за доставка престъпниците могат да използват слабости в контрола и да се насочват към хора, които търсят бързо или достъпно лечение“, заяви генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса. Той предупреди, че последиците може да бъдат „тежки, дори фатални“.

Интерпол отчита „рязък ръст“ на иззетите противопаразитни лекарства, включително обезпаразитяващи препарати, разрешени само във ветеринарната медицина. Тези продукти често се представят като „хранителни добавки“ и се продават като част от „алтернативни терапии срещу рак“, посочи организацията, като подчерта, че подобни твърдения не са подкрепени от научни доказателства.

Употребата на такива продукти вече беше наблюдавана по време на пандемията от Ковид-19, припомни Интерпол.

Продължава да расте и търсенето на фармацевтични продукти, свързани с „постиженията“ и „начина на живот“, като стероиди и пептиди. То се подхранва от общности, свързани с бодибилдинга и фитнеса.

В Буркина Фасо властите са конфискували 384 000 антибиотични капсули. В Кот д’Ивоар един тон фалшив ибупрофен е открит в автомобил.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    6 2 Отговор
    бгто е рай за престъпници и руски троянски кон 🇷🇺🐴

    11:49 07.05.2026

  • 2 Неподписан

    2 2 Отговор
    Демек добре че Румен отстрани Митко Преводача от ДАНС,инак и тях щеше да провали както италианските служби прецака...

    Коментиран от #8

    11:50 07.05.2026

  • 3 тиририрам

    3 0 Отговор
    Сега ще позная какви точно антибиотици са произвеждали!
    Това трябва да са били БЕЗПЛАТНИТЕ антибиотици! Познах ли?

    11:55 07.05.2026

  • 4 Въпроси

    12 0 Отговор
    Не казват къде в София е фабриката и какви медикаменти е произвеждала точно, за да знае обществото, да не ги купува.

    Коментиран от #5, #9

    11:58 07.05.2026

  • 5 мда

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпроси":

    Няма и информация проникнали ли са в аптечната мрежа.

    11:59 07.05.2026

  • 6 Първи

    8 0 Отговор
    по корупция в Европа !

    11:59 07.05.2026

  • 7 Кирил

    2 0 Отговор
    Марешки ли са тупнали?

    Коментиран от #10

    11:59 07.05.2026

  • 8 КОСТА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неподписан":

    дЕМЕК?

    12:01 07.05.2026

  • 9 КОСТА

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Въпроси":

    Не София - Елена

    12:09 07.05.2026

  • 10 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    Дано да са тупнали всички с такива бизнеси, защото аз допреди 8 години не бях попадала на фалшиви лекарства. Бях болна от грип и си купих парацетамол, от който температурата ми не помръдваше, и се усъмних, че може да е фалшив.

    12:11 07.05.2026

  • 11 Иванов 78 год.

    5 1 Отговор
    Абе пия аз виагра ( двойна доза) и нищо. Мимето се оплаква и си иска парите. Сега разбрах, че проблема не е в мен, а във фармацевтичната мафия.

    12:19 07.05.2026