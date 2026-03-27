Гледат делото за предсрочното освобождаване на Брендо

27 Март, 2026 07:32 1 722 19

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

СГС гледа по същество делото за предсрочното освобождаване на Евелин Банев - Брендо. Делото беше върнато за разглеждане след решение на Апелативния съд в София, съобщи БНТ.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София, мотивите - Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил. Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда - лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

По време на заседанието на първа инстанция упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и на това основание съдът прекрати делото, въпреки това апелативните съдии решиха, че трябва да се гледа по същество.


  • 1 кой мy дpeмe

    26 0 Отговор
    то всеки у тая държава нещо гледа и записва ама нищо не върши

    07:39 27.03.2026

  • 2 Сигурно

    38 0 Отговор
    Вече е вкаран в листите за депутат .

    07:39 27.03.2026

  • 3 Пич

    13 8 Отговор
    Не им завиждам на тези, които гледат това дело!!! Брендо ползва същите законови възможности, които ползва и последния ромей, но който спази закона и пусне Брендо, веднага ще се превърне във виновен!!!

    07:44 27.03.2026

  • 4 Гост

    35 0 Отговор
    Българското правосъдие е най-милозливото правосъдие в света към затворниците - СРЕЩУ СЪОТВЕТНАТА СУМА!

    07:44 27.03.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    26 0 Отговор
    Наркодилър да си на днешно време и то от особено голям калибър...
    ДАЖЕ И ЗАКОНА ТЕ ЗАЩИТАВА, а пък онези дето стоят зад него винаги са на твоя страна

    07:46 27.03.2026

  • 6 Човека си е платил

    25 0 Отговор
    Какво чакат още

    07:47 27.03.2026

  • 7 Феликс Дж

    8 4 Отговор
    Освободете човекоооо!!!

    07:55 27.03.2026

  • 8 ТОЗИ МУШМОРОК

    9 1 Отговор
    И ТОЙ ПРЪДНАЛ В ГАЩИТЕ.

    08:05 27.03.2026

  • 9 Има пари

    17 3 Отговор
    човека ,угажда си! Нашите алчни и корумпирани чиновници това чакат!

    08:13 27.03.2026

  • 10 ДаПозная

    14 0 Отговор
    Брендо си е платил за свободата! познайте на кого - е, не е на мен!

    08:43 27.03.2026

  • 11 Адвокат

    24 1 Отговор
    Съдът много се грижи за наркобоса, сигурно добре им плаща. В този случай обаче България е дискредитирана на международно ниво, защото Брендо е световно известен кокаинов крал с големи присъди в Италия, Швейцария и Румъния и повече от 15 години правосъдието в България го пази и закриля и се занимава с това как да не е в затвора . Ако беше в Италия ,където много бързо получи 20 годишна присъда,щеше да си живее в затвора и да бъде забравен и забранен. А Италия е известна като мафиотска държава, но има правосъдие. В България мафията си има държава, затова няма правосъдие.

    Коментиран от #16

    08:52 27.03.2026

  • 12 Уж държава

    15 0 Отговор
    Има ли някой, който мисли, че не си е платил?! 1000% всичко е ясно. И как да има доверие в правосъдната система, как държавата да бъде уважавана в света?!

    09:05 27.03.2026

  • 13 Ние ги хващаме, ама те ги пускат

    7 1 Отговор
    Пуснете го да замести Гюров, който е незаконно премиер!🤣🤣🤣 Щом пернишкото синче на бившия окръжен прокурор може да се развява чак по гръцко, защо и Бренди да не може? И без това няколко държави го чакат на пусия, дано ни отърват поне от този криминал!🤣🤣

    09:41 27.03.2026

  • 14 Възмутен

    10 0 Отговор
    Да попитат зачернените майки дали да бъде освободен. Тези които ще решават ако имат деца добре да помислят.

    10:05 27.03.2026

  • 15 аБе,

    5 0 Отговор
    ,,Поправил,,се ама друг път.Идиотии.....

    13:03 27.03.2026

  • 16 ами,

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокат":

    То и затова българските престъпници на наше и международно ниво драпат да се излежават в нашите затвори защото няма правосъдие и ги пускат.Никой политик и партия нямат топки да реформират кривосъдната система защото са се вплели като Гордиев възел за който си трябва меч.

    13:07 27.03.2026

  • 17 Фют

    4 0 Отговор
    Свобода за Брендо!
    Брендо Премиер!
    Брендо Премиер!

    15:20 27.03.2026

  • 18 брендо

    1 0 Отговор
    е дребна риба...

    16:38 27.03.2026

  • 19 нейнска е обещала дрога на зеленски ....

    2 0 Отговор
    Мъж наряза гумите на 36 автомобила. На някои от тях с нож е надрал боята и изкривил чистачките. Мъжът е запалил и няколко улични контейнера за смет. Нанесъл е щети и по две електроразпределителни табла и накрая е стрелял с въздушна пушка по жена в селото.

    19:27 27.03.2026