Брендо окончателно остава в затвора

24 Април, 2026 14:09 812 9

  • евелин банев - брендо-
  • андрей янкулов-
  • софийски затвор

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от вече бившия директор на затвора в София Борислав Чорбански

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Апелативен съд - София потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да освободи предсрочно Евелин Банев - Брендо. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.

Делото бе образувано по жалба на Банев, а решението е окончателно, пише БТА.

В края на февруари съдът прекрати предходното производството по предсрочното освобождаване на Банев. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор с мотивите, че Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил.

Впоследствие началникът беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането. Това е основанието за прекратяване на производството.

В края на март служебният министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    7 2 Отговор
    Ето защо губим войната.

    14:10 24.04.2026

  • 2 Зелю

    4 0 Отговор
    Да му Е М. на цялото българско правосъдие, да му Е.!

    14:12 24.04.2026

  • 3 решение на съд-ба

    6 0 Отговор
    Тюх бре прецакаха желанието и старанието на пооправилото се морално-материално наше момче.
    Но пък му спестиха екстрадация в Италия за 20г. и Румъния за 10г. на топло.

    14:16 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 сигурно

    7 2 Отговор
    А ако тиквун беше взел изборите ,Брендо щеше да е министър в сянка на наркоразпространението

    14:22 24.04.2026

  • 6 интересно

    5 0 Отговор
    Тези, които нещо му бяха обещали сега сигурно доста са изтръпнали? 😉

    14:22 24.04.2026

  • 7 Брембо

    1 0 Отговор
    Требе да контрлирам моята хоуту ю от близо.

    14:46 24.04.2026

  • 8 малиииий...

    1 0 Отговор
    А колко народ го чакаха да излезе... Някои даже си бяха пресметнали приходите за година напред.

    14:52 24.04.2026

  • 9 Стефанов

    1 0 Отговор
    Малшанс са наркоБрендото - покровителите му Тиквата и прекия му шеф Таки, вече не пеят в хора.

    14:55 24.04.2026