Брендо окончателно остава в затвора

Апелативен съд - София потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да освободи предсрочно Евелин Банев - Брендо. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.
Делото бе образувано по жалба на Банев, а решението е окончателно, пише БТА.
В края на февруари съдът прекрати предходното производството по предсрочното освобождаване на Банев. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор с мотивите, че Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил.
Впоследствие началникът беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането. Това е основанието за прекратяване на производството.
В края на март служебният министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 решение на съд-ба
Но пък му спестиха екстрадация в Италия за 20г. и Румъния за 10г. на топло.
14:16 24.04.2026
