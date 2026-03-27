Новини
Крими »
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им

27 Март, 2026 13:08, обновена 27 Март, 2026 14:05 8 426 79

  • мъж-
  • почина-
  • побой-
  • разград

Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

54-годишен мъж почина след побой при опит да защити дъщеря си в Разградско, предаде БНТ.

Извършителят - 32-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово, е задържан в Районното управление в Кубрат. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

По първоначални данни инцидентът се е случил в дома на жертвата малко след 22.30 ч. снощи, където извършителят влязъл, за да притеснява 27-годишна жена. Баща ѝ се опитал да се намеси, но мъжът го нападнал с юмруци и ритници. Въпреки че на място пристигнал екип на Спешна помощ, 54-годишният мъж починал.

32-годишният извършител е арестуван, а пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване. Предстои да му бъде взета мярка за задържане пред Окръжен съд - Разград.


Разград / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    145 4 Отговор
    Кубрат ,Омуртаг , Тервел .....там обитават примати с неясен род и произход !!!

    Коментиран от #29, #39, #52

    13:14 27.03.2026

  • 4 Пепи

    149 0 Отговор
    Момента е бил само за един ...между очите на побойника боклучив и всичко си идва на място.Ето затова хората се въоръжават незаконно,за да си пазят домовете и домочадието от ц...иранската напаст.

    Коментиран от #11, #38

    13:17 27.03.2026

  • 5 Цвете

    133 0 Отговор
    КРИМИНАЛНИ ТИПОВЕ НА СВОБОДА, ЗАЩО? ЕТО РЕЗУЛТАТА, СЕМЕЙСТВОТО ОСТАВА ЗАВИНАГИ БЕЗ ЕДИН РОДИТЕЛ. ДА МУ СМАЖАТ КОКАЛИТЕ НА ТОЗИ В ПОЛИЦИЯТА И ПОСЛЕ ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА.

    13:18 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НИЯ

    94 2 Отговор
    Този ци...ганин боклучив му е малко за една манара в кратуната и после чаветата малоумни да си го събират.Тази мръсна сган трябва да бъде озаптена,но тя е най предната изборна маса .

    13:22 27.03.2026

  • 9 Тия ше са

    78 2 Отговор
    От етноса на бамбуците

    13:22 27.03.2026

  • 10 До кога ще търпим

    111 1 Отговор
    За такива смъртното наказание трябва да се изпълнява на място!
    От този човек не става, без значение от етноса! Воден е само от животински инстинкти, без да помисли 5 минути напред.

    13:31 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цензура

    111 0 Отговор
    И щом като е бил "многократно осъждан", защо пак е на свобода, бе? На бас, че според Наказателния кодекс в момента е трябвало да бъда в затвора, но някой мрсен садия или му е дал последната присъда много под предвиденото по закон, или го е пуснал предварително за "добро държание".
    А трябва да се приеме проста поправка в закона - мрсен садия, който даде на престъпник присъда под предвиденото в НК, да бъде третиран като съучастник във всяко негово последващо престъпление !!!

    Поредната жертва на безотговорността на съдебната система !!!

    13:39 27.03.2026

  • 13 Значи трябва като си в къщата си

    66 0 Отговор
    Да си винаги въоражен с шано пистолет и заглушител и като стане ситуация стреляш ама с идеята да го ликвидираш а не раниш после трупа се нарязва с брадва и трион минава на месомелачката и получената пихтия се изхвърля нощно време на пусто крайбрежие без камери по северното черноморие и нищо не се е случило и никой не е влазал в къщата

    13:46 27.03.2026

  • 14 Лазо

    77 1 Отговор
    Ако т.нар. закон не забраняваше самоотбраната и свободното притежаване на огнестрелно оръжие, поне да си го държиш в къщи, човекът щеше да е жив, а престъпникът - където му е мястото.

    Коментиран от #40

    13:46 27.03.2026

  • 15 провинциалист

    47 0 Отговор
    Никакъв шанс да се разбере от статията дали става въпрос за криминален случай или за културните особености. Но пък паралелно с това се борим успешно с дезинформацията и хибридните заплахи...

    13:48 27.03.2026

  • 16 ГУМЕН КРАДЕВ

    72 4 Отговор
    Не съм фен на американското правосъдие ама искам пълно копиране на техния закон - за свободното притежание на оръжие !!! Това ще е огромен проблем за нашите съдилища - няма да има кого да пущат за 118-ти път с почести !

    Коментиран от #18, #24

    13:49 27.03.2026

  • 17 Коня на Аспарух

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оня с коня":

    Да,интересно предложение!
    А ти трай трай Коньо за….. трева??

    13:55 27.03.2026

  • 18 Не бе то целта народа да бъде подтиснат

    56 1 Отговор

    До коментар #16 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    И да се извършва геноцид по всички направления и нива затова има по прованса месни деспоти ромове със 100 присъди за да тормозят населението там затова ти спират водата затова язовирите празни затова ти спират тока затова няма аптеки училища градини болници магазини пътища и работа за да те накарат да се евакуираш в големите градове и да плащаш бетона да консумираш от магазините там и да робуваш на некоя градска мутра и реално се получава вземаш мижавата заплатка от едната мутра и я носиш на другата мутра за да оцеляваш в града.....това е схемата на всички политици от 1990г насам по селата тормоз и изнемогване в градовете робия до шия

    Коментиран от #23, #44, #47, #73

    13:58 27.03.2026

  • 19 Гербав съдия

    29 3 Отговор
    Мии средна повреда, смъртта не е настъпила пряко от побоя хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:59 27.03.2026

  • 20 Ивелин Михайлов

    23 0 Отговор
    Можел е да го убие и да не носи отговорност, но като българите не си знаят правата.. (3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чре

    Коментиран от #21

    14:00 27.03.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    37 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ивелин Михайлов":

    Чл.12 (3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.

    Коментиран от #61

    14:01 27.03.2026

  • 22 Германец

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оня с коня":

    Ми то и ти значи си катунар 😉

    14:02 27.03.2026

  • 23 провинциалист

    28 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не бе то целта народа да бъде подтиснат":

    "това е схемата на всички политици от 1990г насам по селата тормоз и изнемогване в градовете робия до шия" - схемата даже не е оттогава, а от вековете на "присъствието". Четете Панайот Хитов, човекът си го казва как е било.

    14:04 27.03.2026

  • 24 Исторически парк

    35 0 Отговор

    До коментар #16 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    По техния закон, ако си осъждан 2 пъти на 3тия път 20 години без значение какво е престъплението 😉😏

    Коментиран от #31

    14:05 27.03.2026

  • 25 Хасен

    26 0 Отговор
    Тея са от ббългарете дето не разбират български4639

    14:07 27.03.2026

  • 26 Безкомпромисен

    43 0 Отговор
    Ако посмеят да нападнат мен или семейството ми в собствения ми дом ги отстрелвам без да ми мигне окото.
    По-добре осъден, от колкото мъртъв.

    14:10 27.03.2026

  • 27 Опорка

    14 1 Отговор
    айде сега кво толков е станало, човека ще се поправи. 2 год. пробация и строго мъмрене.

    14:11 27.03.2026

  • 28 Много кофти

    34 1 Отговор
    Многократно осъждан рецидивист, който е съвсем явно, че не може да се промени а и сигурно не иска... ами да остане в затвора и задълго.

    14:13 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мнение

    30 4 Отговор

    До коментар #7 от "Оня с коня":

    Знаеш ли кои са по-лоши от управляващите престъпници?!
    Тия които плюете срещу народа си!
    Като толкова много си мразиш произхода, неуважаеми ппдб-ецо, ходи в Украйна в редиците на зельо, и там ще сложат край на мъките ти!

    Продажниците към шорош, много си повярвахте, че някой ви брои за живи?!
    Българският народ е съществувал много преди американци и педоханци, ще съществува и много след тях!
    А вие болни мозъци се изнасяте от България, щом сте против българите!!!

    Коментиран от #67, #71

    14:17 27.03.2026

  • 31 правилно

    25 0 Отговор

    До коментар #24 от "Исторически парк":

    точно така 3 strikes rule решава кардинално проблема с непоправимите - първия път максимална присъда, вторият път двойна на максималната присъда и третия път доживотен затвор .... там няма такива с по 10 присъди

    14:18 27.03.2026

  • 32 Мартин Картофски 🥔

    2 9 Отговор
    Пейпал и Револют преди да сте загинали и вие. Помагайте, дарявайте каквото имате. Не знаете кога ви е последният ден и кой главорез какво ви мисли. За какво са ви тези пари, ако не помагате с тях!
    Чакаме ви и в Петриън!

    14:19 27.03.2026

  • 33 оръжие

    17 0 Отговор
    ни разрешете да притежаваме. Тогава нямаше да е такъв развоя.

    14:19 27.03.2026

  • 34 Дедо

    21 0 Отговор
    От етноса са ли са уточнете , да не си губим взаимно времето

    Коментиран от #37

    14:20 27.03.2026

  • 35 Теслатъ

    21 0 Отговор
    Да се надяваме, че "хуманния" ни съд, този път ще осигури "дълъг и комфортен" престой в затвора на този из ::::: верг!!!

    14:21 27.03.2026

  • 36 Цецко

    1 11 Отговор
    Не на омразата към моите братя и сестри от баромски произход

    14:23 27.03.2026

  • 37 Констатация

    23 5 Отговор

    До коментар #34 от "Дедо":

    Стига си търсил оправдание с "етноса"!!! Факт е, че насилието и агресията в обществото ни расте неконтролируемо и в геометрична прогресия!!!

    Коментиран от #41

    14:24 27.03.2026

  • 38 Да ама

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пепи":

    за сметка на това България е изключително атрактивно място за имотни инвестиции и тук идват купувачи от цял свят. За туй и панелките са по 250хил евро...

    14:27 27.03.2026

  • 39 Анонимен

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    В София щото са по-различни. Ножарката е от Симеоново.

    14:28 27.03.2026

  • 40 Закона

    22 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лазо":

    не забранява самотбраната, проблема е как бива тълкуван от съд и прокуратура ако стане белята...

    14:30 27.03.2026

  • 41 Михаил

    29 0 Отговор

    До коментар #37 от "Констатация":

    Погледни статистиката брат 90% процента от престъпленията са от етноса. 80% от затворниците са от етноса . В последните години нещата ескалират .

    Коментиран от #53

    14:30 27.03.2026

  • 42 Така е

    23 0 Отговор
    Като няма смъртна присъда, плачете сега

    Коментиран от #57

    14:31 27.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Целта

    16 2 Отговор

    До коментар #18 от "Не бе то целта народа да бъде подтиснат":

    е да освободим територията, явно е обещана на някого...но не знам на кого точно...

    Коментиран от #70, #79

    14:32 27.03.2026

  • 45 Жельо

    19 0 Отговор
    Селото е бастион на ДПС ......Еми това се случва в бастионите на ДПС.... неграмотни, криминално проявени, пияни , убийци, насилници . Оня Дубайския иска цялата държава с главно Дъ,да стане бастион на Дъпъсе

    14:37 27.03.2026

  • 46 Беба

    13 1 Отговор
    Дошъл туземеца от с.Острова на лов за женска.

    14:40 27.03.2026

  • 47 Митко

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Не бе то целта народа да бъде подтиснат":

    Евала за коменрара, напълно те подкрепям

    14:42 27.03.2026

  • 48 Българан

    15 3 Отговор
    Това е било ежедневие във всяко българско село и град през всичките 5 века турско робство.

    Коментиран от #64

    14:43 27.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гост

    10 0 Отговор
    Това е ежедневие в държавата на сем. пеефски (делян и бойко)

    14:53 27.03.2026

  • 51 Пламен

    7 5 Отговор
    А едно от ,,служебните" на спасителя Мунчо забрани продажбата дори и на газовото оръжие .

    14:54 27.03.2026

  • 52 Разград

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    и околията е съществена част от Делиормана, там са най-дивите у бг

    14:57 27.03.2026

  • 53 минувач

    29 0 Отговор

    До коментар #41 от "Михаил":

    След като допуснахме "етносът" да се рои неконтролируемо, това ни чака.
    Където и да погледнеш, вече не само в малките населени места, не само в гетата, но и в големите градове , ще видиш големи групи от подрастващи роми, които изглеждат заплашително, а често пъти проявяват и агресия. Нито учат, нито работят, шофират без книжки, не спазват никакви правила, но пък имат пари ?!!! Откъде ли ?
    Вчера излъчваха по тв, че 16 годишен е станал баща, а момичета
    на 11, 12 год. - майки. Дори казаха, че има случай, в който 31 г. майка ражда 10 -тото си дете, едновременно с една от дъщерите си - на 14 г., която пък ражда първото си бебе. Нямат документи, нямат образование, но държавата им дава помощи, детски за сметка на онези, които се убиват от работа и отглеждат едва по едно дете.

    Коментиран от #63

    14:58 27.03.2026

  • 54 Урода

    13 0 Отговор
    до живот! Или пак ще го пуснете?

    14:58 27.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Некой

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Така е":

    Ма 🍌 има

    15:02 27.03.2026

  • 58 киро

    8 6 Отговор
    Защо ни занимавате с тези цигански простотии! За тях това е ежедневие!

    15:03 27.03.2026

  • 59 Стеф

    10 0 Отговор
    За изборите ще го пуснат с втората по тежест мярка за неотклонение - домашен арест с проследяваща лента.

    15:35 27.03.2026

  • 60 Това

    9 0 Отговор
    е регрес. Нетният резултат на 30 годишни социални и икономически експерименти.

    15:37 27.03.2026

  • 61 абе

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ивелин Михайлов":

    кво лъжеш с членове и алинеи от закони, кога съдебна власт и полиция е в ръцете на 🎃 и 🐷 бе. Трябва да си некой адвокат или бандит......

    15:48 27.03.2026

  • 62 Иван

    8 0 Отговор
    Да живее независимата българска съдебна система тука трябва сам да си решаваш проблемите щото ако чакаш системата няма и да я дочакаш

    17:18 27.03.2026

  • 63 Етносът

    3 11 Отговор

    До коментар #53 от "минувач":

    Ми бате ко ти пречи да се "роиш" и ти? Евро ценностите ли?

    17:52 27.03.2026

  • 64 Лефски

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Българан":

    Верно е, ежедневие е било. Ей такива ежедневно са увисвали на въжето. И мен не ме пожалиха заради едно ратайче дето не искаше да ми даде жълтиците на чорбаджията, гаче са негови.

    17:56 27.03.2026

  • 65 Митю

    6 0 Отговор
    Айде цяла седмица в затвора.

    18:48 27.03.2026

  • 66 Жйнкн

    8 0 Отговор
    Циг.не отдавна са оставени без никакъв контрол от държавата! Плодят се като плъхове и законите за тях НЕ важат! Но така ще е, след като ги търпим.

    19:48 27.03.2026

  • 67 Ким Чен Ун

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Викаш, друго си е 16-та република.

    Коментиран от #68

    02:12 28.03.2026

  • 68 Яш Ми

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "Ким Чен Ун":

    Що като гето е 54 щат по добре ли е ?!?!?

    06:53 28.03.2026

  • 69 И сега...

    6 0 Отговор
    ...ще го пуснат, защото е бил под въздействие на алкохол, а сигурно и ако си плати и опиати ще му намерят и утре пак ще убие някого....дам, България, какво да правиш....съдба!

    07:34 28.03.2026

  • 70 Оня

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Целта":

    Знае се. Още от 1990 г. Планът ран-ът. За 25 години (считани от онзи момент), България е трябвало да бъде почти обезлюдена, откъм български етнос. За да се заселят изрдите чфути от пустинята. Поинтересувай се каква огромна част от земеделската ни земя е продадена на урдското племе.

    08:00 28.03.2026

  • 71 това че тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    знае български не го прави българин!!! инъче е прав че племената на хан аспарух идват от азия…

    10:06 28.03.2026

  • 72 Казълбаш

    2 0 Отговор
    Защо не попитате нашият върховен закрилник Пеевски,нормално ли е това да се случва в еврозоната в която той ни вкара 😀на този и на онези знаете ли колко му дреме на малката п................а

    10:19 28.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Продължението

    0 0 Отговор
    А мут,рата на политика. Политика на доктора и накрая всички при свещеника!

    12:05 28.03.2026

  • 77 Защо, защо бе?

    0 0 Отговор
    Спрете с тази лигава хуманоидно подобна криворазбрана справедливост. Спрете да харчите парите ни за издръжката на чудовища. С удовоствие бих заплатил 1 Евро за куршум и знанието, че такъв боклук е изчистен.

    12:51 28.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 как на кого

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Целта":

    на тези с 6 те лъча

    14:13 28.03.2026