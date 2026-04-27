Мъж заплаши с пистолет приятелката си в Перник

Жена от Перник е била заплашвана с пистолет от мъжа, с когото живее, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Перник.
В съобщението пише, че случая на домашно насилие разследват служители от Второ районно управление.
В неделя, малко след 10:00 ч., е подаден сигнал от 40-годишна перничанка, която съобщила, че партньорът ѝ, с когото живее на семейни начала, я заплашва с пистолет.
Пернишките полицаи са задържали 36-годишен мъж, отправил заканата с газово оръжие, което е законно притежавано.
Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа и е образувано бързо производство.
