Мъж заплаши с пистолет приятелката си в Перник

Мъж заплаши с пистолет приятелката си в Перник

27 Април, 2026 20:42 636 9

Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа и е образувано бързо производство

Мъж заплаши с пистолет приятелката си в Перник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена от Перник е била заплашвана с пистолет от мъжа, с когото живее, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Перник.

В съобщението пише, че случая на домашно насилие разследват служители от Второ районно управление.

В неделя, малко след 10:00 ч., е подаден сигнал от 40-годишна перничанка, която съобщила, че партньорът ѝ, с когото живее на семейни начала, я заплашва с пистолет.

Пернишките полицаи са задържали 36-годишен мъж, отправил заканата с газово оръжие, което е законно притежавано.

Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа и е образувано бързо производство.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Минка

    4 0 Отговор
    Вий ко искате: мъж заплаши с винкел приятелката си в Перник, хората са развиват, не са изостанали

    20:46 27.04.2026

  • 2 Дядо Гъдьо

    3 0 Отговор
    Голям град-всички са капацитети.

    20:48 27.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ТОЗИ НЕ Е ОТ ПЕРНИК!ТАМ РАБОТЯТ САМО С ВИНКЕЛИ!

    20:49 27.04.2026

  • 4 Яшар

    4 0 Отговор
    Мяраба батки и каки ..ета такива е животът в България... разкош ,красота ,рози ,пеперуди ...аха че я -убил ..от любов е

    20:51 27.04.2026

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Самозащита? Оно тия там мадами са кат батки!!!

    20:57 27.04.2026

  • 6 Бий ме, обичам те

    2 0 Отговор
    Особености на пернишките сватбени обичаи.

    20:58 27.04.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Затова Атанасова си опичайте акъла.

    20:58 27.04.2026

  • 8 Тома

    0 0 Отговор
    Заплахата е станала в голфа на задната седалка.

    21:20 27.04.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Разпитаха ли бившия съпруг на момичето от Поморие?

    21:22 27.04.2026