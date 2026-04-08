Мъж е с опасност за живота след побой в Шумен

Районната прокуратура в Шумен ръководи работата по досъдебно производство за нанесена телесна повреда по хулигански подбуда на мъж от града, след която има опасност за живота на 54-годишен местен жител, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Оттам уточниха, че по случая е задържан 27-годишен мъж, който предстои да бъде привлечен към наказателна отговорност за извършеното през нощта на 7 срещу 8 април престъпление, съобщава БТА.

По данни на съдебната институция, двамата мъже се намирали в квартал „Гривица“ в Шумен.

Според първоначалната информация по случая те са употребявали алкохол. След възникнало напрежение помежду им, по-младият – Т.И., нападнал с удари по-възрастния мъж и му нанесъл побой. Свидетели на случката предотвратили задълбочаване на конфликта и подали сигнал на телефон 112. На място е пристигнал полицейски екип, който е задържал 27-годишния Т.И., а медицински екип е откарал в болнично заведение пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на дежурен прокурор в Районната прокуратура в Шумен. Проведени са разпити, назначени са експертизи. Предприети са и действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. След изготвянето на експертните заключения и приключване на всички разпити на свидетели ще бъде преценено дали се налага изменение на правната квалификация на първоначално повдигнатото обвинение, като промяната му ще бъде направена своевременно, уточниха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Шумен. В хода на допълнително извършената проверка е изяснено, че 27-годишният мъж, извършител на побоя, е от Разград и е обявен за издирване от полицията в града като подсъдим по наказателно дело, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на полицията в Шумен.