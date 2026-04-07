Млад баща издъхна след побой

7 Април, 2026 18:13 2 776 34

Трагедията се разиграва пред местна дискотека

Снимка: Архив
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21-годишният Даниел Дешков от Чирпан загуби битката за живота си, след като прекара 84 дни в кома заради тежка черепно-мозъчна травма. Младият мъж издъхна на 29 март 2026 година, оставяйки 7-месечно бебе сираче.

Трагедията се разиграва пред местна дискотека, където трима мъже нападат и пребиват изключително жестоко Даниел. Причината за агресията е банален повод – поискана цигара. В побоя участват лица на възраст 17, 19 и 29 години.

След инцидента медиците приемат младежа по спешност в болница, където хирурзи извършват тежка операция на главата. Въпреки интервенцията, той изпада в кома, в която остава близо три месеца.

Според данните от разследването до момента, фаталният удар, довел до несъвместимата с живота травма, е нанесен от 17-годишния участник в побоя. Въпреки тежестта на престъплението, непълнолетният нападател в момента е на свобода. Спрямо него магистратите постановиха най-леката възможна мярка за неотклонение – надзор от инспектор при детска педагогическа стая.

Районната прокуратура не е протестирала това решение, което предизвика вълна от възмущение сред близките на жертвата. Семейството и приятелите на Даниел вече подготвят протестни действия с искане за адекватни наказания.

По време на престоя си в реанимация, Даниел преминава през множество тежки усложнения, инфекции и следоперативни гърчове. Близките му организираха мащабна кампания за събиране на 20 000 евро, необходими за специализирано лечение в рехабилитационен център "Сердика". Въпреки обединените усилия на стотици дарители, организмът на младежа не издържа.

Своето отчаяние изрази майката на жертвата.

"Днес съм аз, утре ще е друга майка. Моля ви, хора, искам справедливост за детето. Нека бъдат наказани виновниците. Аз няма да си върна сина, но искам справедливост. Болката е страшно голяма.", сподели през сълзи Радка Иванова, предаде Bulgaria on air.


Чирпан / България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мАнгоДжери

    20 29 Отговор
    Прилича на мангалианец.

    Коментиран от #7, #8, #28

    18:16 07.04.2026

  • 2 честен ционист

    32 16 Отговор
    "Според данните от разследването до момента, фаталният удар, довел до несъвместимата с живота травма, е нанесен от 17-годишния участник в побоя."

    Нормално, все пак НПО-то плаща непълнолетният да не лежи.

    Коментиран от #4

    18:17 07.04.2026

  • 3 В държавата Петрохан

    27 12 Отговор
    Е така, живота няма стойност

    18:18 07.04.2026

  • 4 Колко да си честен

    28 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Съдът и прокуратурата са го пуснали

    Коментиран от #33

    18:21 07.04.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 20 Отговор
    В неделя пак гласувайте за ПП-ДБ-ЛГБГИ...

    18:21 07.04.2026

  • 6 ЧИРПАБСКО Е ПЪЪЪЛНО С

    17 6 Отговор
    ЧЕРНОГЛАВИ ЗВЕРОВЕ НУЖНО ТРЪМП ДА ГО ПРОЧИСТИ С Б52..... ИЛИ Б1......

    18:22 07.04.2026

  • 7 честен ционист

    38 5 Отговор

    До коментар #1 от "мАнгоДжери":

    По принцип щом го изписват човека с с пълни имена и дори има снимка, значи е от български произход. Когато извършителят няма дори инициали значи 100% е от малцинството.

    Коментиран от #9

    18:27 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    8 15 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Българите не стават бащи на 21 години ...и фотото говори ясно за етноса !!!

    Коментиран от #13, #14

    18:32 07.04.2026

  • 10 А ти

    2 2 Отговор
    по мисъл и дар слово на завършен хуманоид....................

    Коментиран от #12

    18:33 07.04.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    10 11 Отговор
    Граждани на републиката!Когато срещнете група роми интелектуалци ,давайте им ду-пе и цигари,за да не се стига до такива неприятни инциденти!🦍🦍🦍🤗🤣👍

    Коментиран от #15

    18:39 07.04.2026

  • 12 Блак Скин

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "А ти":

    Не се срамувай, признай си, че и ти си от братчедите!

    18:42 07.04.2026

  • 13 РЯдко НО СТАВАТ

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    ЛИЧНО ПОЗНАВАМ ДАЖЕ ДОСТА. ВСЕ ОЩЕ ИМА ЧИТАВИ МОМЧЕТА.

    18:43 07.04.2026

  • 14 честен ционист

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Само петроханци не стават биологични бащи. 21 е нормална възраст да оставиш потомство.

    Коментиран от #24, #31

    18:44 07.04.2026

  • 15 Тоалетна Хартия

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":

    Според мен е някаква стара вражда, а цигарата е само повод!! Никъде те пише, къде са го били!!! Може да са го причакали отвън!! Тактика на чакали!!

    Коментиран от #17, #18

    18:44 07.04.2026

  • 16 АБВ

    8 1 Отговор
    Аз ако съм на мястото на близките да съм го засърелял до сега хич няма да го бавя просто ще изчезне безследно

    18:46 07.04.2026

  • 17 честен ционист

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":

    Не ставаш за криминалист. Цигарата се изтъква като причина, за да се подсигурят, че е непредумишлено и няма мотив за убийство в най-лошия случай.

    Коментиран от #20

    18:46 07.04.2026

  • 18 Мими Кучева🐕

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":

    Не!Било е политически спор кого да подкрепят на изборите,ПП-ДБ или новата формация на Радев!?🤔🦍🤔

    18:48 07.04.2026

  • 19 Леле

    11 5 Отговор
    Колко сте жалки !!!
    Човека го обилно от бой те коментират какъв бил циганин ли е или не какво значение има в случая.
    Жал ме е за вас

    Коментиран от #23, #26, #27

    18:50 07.04.2026

  • 20 Тоалетна Хартия

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Това не е криминалистика, а юридическо тълкуване на нещата!! Под повод, се подразбира това, но като си с IQ

    18:52 07.04.2026

  • 22 МП4

    7 2 Отговор
    Ходите ли още по тези долнопробни заведения ??! 7 месечно дете , Що не си при него а в дупката( дискотеката))
    Болна нация , геноцид , БЪДЕЩЕ , ТРагедия !!

    18:54 07.04.2026

  • 23 Мими Кучева🐕

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Леле":

    Ти май си възвишен като Лили Иванова?🤔💋🖕💋🤔

    18:54 07.04.2026

  • 24 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    В Столипиново , Факултета и Шекер маала ....щото там не си губят времето с образование и работа !!!

    18:54 07.04.2026

  • 25 Тоалетна Хартия

    3 0 Отговор
    Това не е криминалистика, а юридическо тълкуване на нещата!! Под повод, се подразбира това, но като си с IQ 0, напълно ти разбирам коментара!!!

    Коментиран от #32

    18:54 07.04.2026

  • 26 реалистъ

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Леле":

    Това са комплексирани нещастници. Навярно са и импотентни, щом се изказват така злобно срещу едно младо момче, което е станало баща.

    18:55 07.04.2026

  • 27 Жалният той

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Леле":

    Като те е жал, въжета нямате ли у вас, мятай едно на врата си!

    18:58 07.04.2026

  • 28 Пешо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "мАнгоДжери":

    Ако беше куче и 3мата побоойнижи да са в ареста. А сега...17 годишния го бил ударил. А друхите 2ма са светци...

    Коментиран от #29

    19:07 07.04.2026

  • 29 Тоалетна Хартия

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пешо":

    Масовите побои, са характерни за едно племе, което 1х1 е мастия, иначе са чакали!!

    19:17 07.04.2026

  • 30 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор
    Какъв е този чалгар на снимката? Такива е по добре да не се възпроизвеждат. Освен простотия, няма какво друго да носят след себе си. Самия факт, че всичко е станало в дискотека говори сам за себе си. Пълна чалга и простащина.

    19:24 07.04.2026

  • 31 Може да е нормално, но

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Твойто е все дефектно!

    19:28 07.04.2026

  • 32 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тоалетна Хартия":

    Попаднах на последната ти про.стотия в мрежата случайно! Спри ϕекалната логорея, защото започваш да ставаш отвратителен! На един казан с манджа и "една тоалетна хартия" и стига!

    19:31 07.04.2026

  • 33 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Колко да си честен":

    хубаво да пожелаваш нещо неприятно на никой , но искам тази прокуратура и този съд да ти поднесат същата справедливост, както са постъпили с тази жертва

    19:32 07.04.2026

  • 34 Васил

    0 0 Отговор
    Ако имаше правосъдие биячите щяха да са при бай Ставри ама къде ти!

    19:33 07.04.2026