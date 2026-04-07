Млад баща издъхна след побой

21-годишният Даниел Дешков от Чирпан загуби битката за живота си, след като прекара 84 дни в кома заради тежка черепно-мозъчна травма. Младият мъж издъхна на 29 март 2026 година, оставяйки 7-месечно бебе сираче.
Трагедията се разиграва пред местна дискотека, където трима мъже нападат и пребиват изключително жестоко Даниел. Причината за агресията е банален повод – поискана цигара. В побоя участват лица на възраст 17, 19 и 29 години.
След инцидента медиците приемат младежа по спешност в болница, където хирурзи извършват тежка операция на главата. Въпреки интервенцията, той изпада в кома, в която остава близо три месеца.
Според данните от разследването до момента, фаталният удар, довел до несъвместимата с живота травма, е нанесен от 17-годишния участник в побоя. Въпреки тежестта на престъплението, непълнолетният нападател в момента е на свобода. Спрямо него магистратите постановиха най-леката възможна мярка за неотклонение – надзор от инспектор при детска педагогическа стая.
Районната прокуратура не е протестирала това решение, което предизвика вълна от възмущение сред близките на жертвата. Семейството и приятелите на Даниел вече подготвят протестни действия с искане за адекватни наказания.
По време на престоя си в реанимация, Даниел преминава през множество тежки усложнения, инфекции и следоперативни гърчове. Близките му организираха мащабна кампания за събиране на 20 000 евро, необходими за специализирано лечение в рехабилитационен център "Сердика". Въпреки обединените усилия на стотици дарители, организмът на младежа не издържа.
Своето отчаяние изрази майката на жертвата.
"Днес съм аз, утре ще е друга майка. Моля ви, хора, искам справедливост за детето. Нека бъдат наказани виновниците. Аз няма да си върна сина, но искам справедливост. Болката е страшно голяма.", сподели през сълзи Радка Иванова, предаде Bulgaria on air.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мАнгоДжери
Коментиран от #7, #8, #28
18:16 07.04.2026
2 честен ционист
Нормално, все пак НПО-то плаща непълнолетният да не лежи.
Коментиран от #4
18:17 07.04.2026
3 В държавата Петрохан
18:18 07.04.2026
4 Колко да си честен
До коментар #2 от "честен ционист":Съдът и прокуратурата са го пуснали
Коментиран от #33
18:21 07.04.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:21 07.04.2026
6 ЧИРПАБСКО Е ПЪЪЪЛНО С
18:22 07.04.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "мАнгоДжери":По принцип щом го изписват човека с с пълни имена и дори има снимка, значи е от български произход. Когато извършителят няма дори инициали значи 100% е от малцинството.
Коментиран от #9
18:27 07.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сила
До коментар #7 от "честен ционист":Българите не стават бащи на 21 години ...и фотото говори ясно за етноса !!!
Коментиран от #13, #14
18:32 07.04.2026
10 А ти
Коментиран от #12
18:33 07.04.2026
11 Мими Кучева🐕
Коментиран от #15
18:39 07.04.2026
12 Блак Скин
До коментар #10 от "А ти":Не се срамувай, признай си, че и ти си от братчедите!
18:42 07.04.2026
13 РЯдко НО СТАВАТ
До коментар #9 от "Сила":ЛИЧНО ПОЗНАВАМ ДАЖЕ ДОСТА. ВСЕ ОЩЕ ИМА ЧИТАВИ МОМЧЕТА.
18:43 07.04.2026
14 честен ционист
До коментар #9 от "Сила":Само петроханци не стават биологични бащи. 21 е нормална възраст да оставиш потомство.
Коментиран от #24, #31
18:44 07.04.2026
15 Тоалетна Хартия
До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":Според мен е някаква стара вражда, а цигарата е само повод!! Никъде те пише, къде са го били!!! Може да са го причакали отвън!! Тактика на чакали!!
Коментиран от #17, #18
18:44 07.04.2026
16 АБВ
18:46 07.04.2026
17 честен ционист
До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":Не ставаш за криминалист. Цигарата се изтъква като причина, за да се подсигурят, че е непредумишлено и няма мотив за убийство в най-лошия случай.
Коментиран от #20
18:46 07.04.2026
18 Мими Кучева🐕
До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":Не!Било е политически спор кого да подкрепят на изборите,ПП-ДБ или новата формация на Радев!?🤔🦍🤔
18:48 07.04.2026
19 Леле
Човека го обилно от бой те коментират какъв бил циганин ли е или не какво значение има в случая.
Жал ме е за вас
Коментиран от #23, #26, #27
18:50 07.04.2026
20 Тоалетна Хартия
До коментар #17 от "честен ционист":Това не е криминалистика, а юридическо тълкуване на нещата!! Под повод, се подразбира това, но като си с IQ
18:52 07.04.2026
21 Тоалетна Хартия
18:53 07.04.2026
22 МП4
Болна нация , геноцид , БЪДЕЩЕ , ТРагедия !!
18:54 07.04.2026
23 Мими Кучева🐕
До коментар #19 от "Леле":Ти май си възвишен като Лили Иванова?🤔💋🖕💋🤔
18:54 07.04.2026
24 Сила
До коментар #14 от "честен ционист":В Столипиново , Факултета и Шекер маала ....щото там не си губят времето с образование и работа !!!
18:54 07.04.2026
25 Тоалетна Хартия
Коментиран от #32
18:54 07.04.2026
26 реалистъ
До коментар #19 от "Леле":Това са комплексирани нещастници. Навярно са и импотентни, щом се изказват така злобно срещу едно младо момче, което е станало баща.
18:55 07.04.2026
27 Жалният той
До коментар #19 от "Леле":Като те е жал, въжета нямате ли у вас, мятай едно на врата си!
18:58 07.04.2026
28 Пешо
До коментар #1 от "мАнгоДжери":Ако беше куче и 3мата побоойнижи да са в ареста. А сега...17 годишния го бил ударил. А друхите 2ма са светци...
Коментиран от #29
19:07 07.04.2026
29 Тоалетна Хартия
До коментар #28 от "Пешо":Масовите побои, са характерни за едно племе, което 1х1 е мастия, иначе са чакали!!
19:17 07.04.2026
30 Бат Венце Сикаджията
19:24 07.04.2026
31 Може да е нормално, но
До коментар #14 от "честен ционист":Твойто е все дефектно!
19:28 07.04.2026
32 между другото
До коментар #25 от "Тоалетна Хартия":Попаднах на последната ти про.стотия в мрежата случайно! Спри ϕекалната логорея, защото започваш да ставаш отвратителен! На един казан с манджа и "една тоалетна хартия" и стига!
19:31 07.04.2026
33 Не е
До коментар #4 от "Колко да си честен":хубаво да пожелаваш нещо неприятно на никой , но искам тази прокуратура и този съд да ти поднесат същата справедливост, както са постъпили с тази жертва
19:32 07.04.2026
34 Васил
19:33 07.04.2026