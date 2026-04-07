Млад баща издъхна след побой

21-годишният Даниел Дешков от Чирпан загуби битката за живота си, след като прекара 84 дни в кома заради тежка черепно-мозъчна травма. Младият мъж издъхна на 29 март 2026 година, оставяйки 7-месечно бебе сираче.

Трагедията се разиграва пред местна дискотека, където трима мъже нападат и пребиват изключително жестоко Даниел. Причината за агресията е банален повод – поискана цигара. В побоя участват лица на възраст 17, 19 и 29 години.

След инцидента медиците приемат младежа по спешност в болница, където хирурзи извършват тежка операция на главата. Въпреки интервенцията, той изпада в кома, в която остава близо три месеца.

Според данните от разследването до момента, фаталният удар, довел до несъвместимата с живота травма, е нанесен от 17-годишния участник в побоя. Въпреки тежестта на престъплението, непълнолетният нападател в момента е на свобода. Спрямо него магистратите постановиха най-леката възможна мярка за неотклонение – надзор от инспектор при детска педагогическа стая.

Районната прокуратура не е протестирала това решение, което предизвика вълна от възмущение сред близките на жертвата. Семейството и приятелите на Даниел вече подготвят протестни действия с искане за адекватни наказания.

По време на престоя си в реанимация, Даниел преминава през множество тежки усложнения, инфекции и следоперативни гърчове. Близките му организираха мащабна кампания за събиране на 20 000 евро, необходими за специализирано лечение в рехабилитационен център "Сердика". Въпреки обединените усилия на стотици дарители, организмът на младежа не издържа.

Своето отчаяние изрази майката на жертвата.

"Днес съм аз, утре ще е друга майка. Моля ви, хора, искам справедливост за детето. Нека бъдат наказани виновниците. Аз няма да си върна сина, но искам справедливост. Болката е страшно голяма.", сподели през сълзи Радка Иванова, предаде Bulgaria on air.