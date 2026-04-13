Откриха труп на мъж със следи от насилие във Варна

Труп на 46-годишен мъж беше открит днес във варненския квартал "Владиславово", научи ФАКТИ. Информацията беше потвърдена от МВР.

Самоличността на починалия е установена.

Полицията сочи, че вероятно е водил скитнически начин на живот, а по тялото му са открити следи от насилие.

Тялото е намерено край контейнери за смет до блок 9 в квартала.

Изясняват се обстоятелствата около смъртта на мъжа.

Разследва се версията за свада между клошари.