Откриха труп на мъж със следи от насилие във Варна

13 Април, 2026 19:29, обновена 13 Април, 2026 18:38 937 9

  • убийство-
  • труп-
  • варна-
  • скитник

Самоличността на мъжа е установена, водел е скитнически начин на живот

Откриха труп на мъж със следи от насилие във Варна - 1
Снимка: ФАКТИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Труп на 46-годишен мъж беше открит днес във варненския квартал "Владиславово", научи ФАКТИ. Информацията беше потвърдена от МВР.

Самоличността на починалия е установена.

Полицията сочи, че вероятно е водил скитнически начин на живот, а по тялото му са открити следи от насилие.

Тялото е намерено край контейнери за смет до блок 9 в квартала.

Изясняват се обстоятелствата около смъртта на мъжа.

Разследва се версията за свада между клошари.


Варна / България
  • 1 викал е за орбан и са го гътнали

    2 3 Отговор
    не е искал да приеме загубава на орбан

    18:39 13.04.2026

  • 2 не е искал да ходи на фронта

    2 5 Отговор
    ако е укра значи е жертва на войната

    18:40 13.04.2026

  • 3 важното е че има банани и приехме еврото

    8 5 Отговор
    демокрацията води до скитнически начин на живот

    18:41 13.04.2026

  • 4 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Във Варна вече се води война за контейнер с отпадъци, я кризата още не е почнала

    18:41 13.04.2026

  • 5 Сталин

    6 2 Отговор
    Чудесата на демонокрацията

    Коментиран от #6

    18:46 13.04.2026

  • 6 и памперса

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    дето го пълниш

    18:53 13.04.2026

  • 7 Ххх

    3 0 Отговор
    Всеки ден убийства на беззащитни и бедни хора в скотобойната България. Няма убийство от самозащита, някой по-слаб да е убил по-силен при самозащита, което не е убийство!

    19:01 13.04.2026

  • 8 Това

    2 0 Отговор
    са нормални отношения в клуба на богатите.

    19:05 13.04.2026

  • 9 Горкият

    0 0 Отговор
    човечец ! Да почива в мир .

    19:26 13.04.2026