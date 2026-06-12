Откриха 4000 дози райски газ във Варна

4000 дози райски газ бяха открити при специализирана акция на полицията във Варна. По случая е задържан 26-годишен мъж, който е разпространявал райския газ сред напълнолетни в града.
Цветан Пировски, директор на ОД на МВР-Варна: “С доста добър стандарт на живот, имаме данни, че се занимава от години с това. Като от едно евро печели 30 евро при продажбата. С колегите от областната дирекция и районните управления сме планирали мащабни полицейски операции по всички заведения, с цел противодействие продажбата на алкохол, на райски газ, на наркотици на непълнолетни лица.”
Невена Илиева, административен ръководител на Районна прокуратура-Варна: “Работата по случая ще продължи, тъй като вероятно ще бъдат установени и още лица, на които той е извършвал тази продажба.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Чакат Колумб да ги открие....
17:05 12.06.2026
2 Голямо
17:11 12.06.2026
3 хаха
хахаха
Що не потърсите за фентанил сега?
17:12 12.06.2026
4 ЦВЕТКО ХРИСТОВ
17:21 12.06.2026
5 Механик
Или искате да кажете, че тоя на 18 години е бил по-хитър от всички полицаи ли?
17:28 12.06.2026
6 Някой
17:32 12.06.2026
7 Като от едно евро печели 30 евро
че скоро го пускате пак да работи да изкарва прехрана за повече гърла
17:50 12.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
СЪЩИЯ СЕГА Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА :)
17:50 12.06.2026
10 Hi,Игилизке!
Нима казах цинична дума,освен Истината...?!?!?!
17:51 12.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ееее...не се търпиш!
Бетер сте от комунягите!
17:55 12.06.2026
13 Велински
Коментиран от #15
17:59 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
още и още живите които са лежали в белене мълчат и не казват какво имало там в белене
не е като сега затвора е като пансион
18:06 12.06.2026
17 оня с коня
18:06 12.06.2026
18 принца от максуда
18:18 12.06.2026