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Откриха 4000 дози райски газ във Варна

Откриха 4000 дози райски газ във Варна

12 Юни, 2026 17:03 786 18

  • райски газ-
  • варна

По случая е задържан 26-годишен мъж

Откриха 4000 дози райски газ във Варна - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

4000 дози райски газ бяха открити при специализирана акция на полицията във Варна. По случая е задържан 26-годишен мъж, който е разпространявал райския газ сред напълнолетни в града.

Цветан Пировски, директор на ОД на МВР-Варна: “С доста добър стандарт на живот, имаме данни, че се занимава от години с това. Като от едно евро печели 30 евро при продажбата. С колегите от областната дирекция и районните управления сме планирали мащабни полицейски операции по всички заведения, с цел противодействие продажбата на алкохол, на райски газ, на наркотици на непълнолетни лица.”

Невена Илиева, административен ръководител на Районна прокуратура-Варна: “Работата по случая ще продължи, тъй като вероятно ще бъдат установени и още лица, на които той е извършвал тази продажба.”


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    А 4000 къщи не можаха.....

    Чакат Колумб да ги открие....

    17:05 12.06.2026

  • 2 Голямо

    6 1 Отговор
    откритие .

    17:11 12.06.2026

  • 3 хаха

    7 1 Отговор
    Те цял квартал едва откриха байганьовците, че сега вдигат пара за някакъв райски газ.
    хахаха

    Що не потърсите за фентанил сега?

    17:12 12.06.2026

  • 4 ЦВЕТКО ХРИСТОВ

    2 0 Отговор
    Ужас !

    17:21 12.06.2026

  • 5 Механик

    3 0 Отговор
    И защо чак сега е задържан, след като се е знаело от години, че се занимава с това??? М?
    Или искате да кажете, че тоя на 18 години е бил по-хитър от всички полицаи ли?

    17:28 12.06.2026

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    "имаме данни, че се занимава от години с това." И защо чак сега го откривате?

    17:32 12.06.2026

  • 7 Като от едно евро печели 30 евро

    2 0 Отговор
    разбрахме кво намеквате
    че скоро го пускате пак да работи да изкарва прехрана за повече гърла

    17:50 12.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    А ОТКРИХА ЛИ КАК РОСЕН КАРАДИМОВ ОТКРАДНА ПАРИТЕ НА ЦК НА ДКМС
    .......
    СЪЩИЯ СЕГА Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА :)

    17:50 12.06.2026

  • 10 Hi,Игилизке!

    2 0 Отговор
    И защо ме изтри...?!
    Нима казах цинична дума,освен Истината...?!?!?!

    17:51 12.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ееее...не се търпиш!

    2 0 Отговор
    Пак ме изтри и пак нищо цинично и обидно не съм казал!
    Бетер сте от комунягите!

    17:55 12.06.2026

  • 13 Велински

    2 0 Отговор
    Пичове, този бизнес никога няма да се закрие, твърде влиятелни клечки са забили човки в него. Останалото е за парлама.

    Коментиран от #15

    17:59 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    0 1 Отговор
    такива по тошово време лежаха в белене и повече през ум не им минаваше да продават подобни неща

    още и още живите които са лежали в белене мълчат и не казват какво имало там в белене

    не е като сега затвора е като пансион

    18:06 12.06.2026

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    18:06 12.06.2026

  • 18 принца от максуда

    0 0 Отговор
    и ся кво праим?

    18:18 12.06.2026