Откриха 4000 дози райски газ във Варна

4000 дози райски газ бяха открити при специализирана акция на полицията във Варна. По случая е задържан 26-годишен мъж, който е разпространявал райския газ сред напълнолетни в града.

Цветан Пировски, директор на ОД на МВР-Варна: “С доста добър стандарт на живот, имаме данни, че се занимава от години с това. Като от едно евро печели 30 евро при продажбата. С колегите от областната дирекция и районните управления сме планирали мащабни полицейски операции по всички заведения, с цел противодействие продажбата на алкохол, на райски газ, на наркотици на непълнолетни лица.”

Невена Илиева, административен ръководител на Районна прокуратура-Варна: “Работата по случая ще продължи, тъй като вероятно ще бъдат установени и още лица, на които той е извършвал тази продажба.”