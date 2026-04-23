Синът, заклал баща си, поиска да остане в ареста

Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив Мартин Родов сам поиска да остане в ареста, тъй като няма никакви близки и приятели. Това коментира пред журналисти прокурор Росен Каменов. Окръжният съд постанови спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража".
„Причината за тежкото престъпление е, че и бащата, и синът са били безработни и нямали парични средства. Поводът е спорът за дистанционното", каза прокурорът. Бащата пиел алкохол редовно, а в нощта на деянието и Мартин Родов бил употребил.
Разчленяването на тялото продължило повече от седмица, като последно са изхвърлени торсът и краката, които бяха открити от клошар до контейнер за боклук. Все още се издирват главата и ръцете на жертвата, поради което все още не може категорично да се установи механизмът на убийството, каза прокурор Каменов. Родов е дал изключително подробни обяснения за престъплението пред разследващите.
Назначена е петорна комплексна съдебна психиатрично-психологична експертиза на обвиняемия, пише БТА.
Служебният адвокат на Родов - Димитрина Учкунова, каза пред журналисти, че младежът няма документирани психически заболявания, но е имал психологически проблеми и е приемал определена група лекарства.
По думите ѝ до февруари Родов е учил приложна биология в Германия, но се завърнал в България, защото баща му му казал, че вече няма възможност да го издържа. Родителите на обвиняемия били разведени отдавна, като майката отказва какъвто и да е контакт със сина си и след задържането му. По мои впечатления той е бил по-близък с баща си, който е проявявал повече грижа към него, каза още юристът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 демек щото и младок да му дадат няколко
винаги синове като убият бащите си им дават леки присъди
и за смекчаване вината но е имал психологически проблеми и е приемал определена група лекарства.
17:11 23.04.2026
8 ИНТЕРЕСНО
До коментар #5 от "Някой":ТРАНЖОРИСТА Е РАБОТИЛ В ...ПИЦАРИЯ.. 🍕
......ПИЦА НА ПАРЧЕ....
17:17 23.04.2026
12 Лалю бабин
До коментар #2 от "честен ционист":Например по ДНК-то.Ако наистина му е баща.
Коментиран от #13
17:31 23.04.2026
13 честен ционист
До коментар #12 от "Лалю бабин":Как познаваш един труп без ръце и глава по него, дали има роднини?
Коментиран от #17
17:34 23.04.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #2 от "честен ционист":Науката се казва криминалистика. Всяко престъпление оставя следи. Първо разпитват много хора за нередности, дали не са виждали скоро някой. Много факти, докато попаднат на някаква версия, следа. Изземват записи от камери. Може да е страшно много работа! Насочат ли се един път към предполагаемия извършител, могат да сравнят ДНК.
Коментиран от #18, #23
17:43 23.04.2026
17 Почни отзад напред
До коментар #13 от "честен ционист":Щом са го пипнали и е направил подробни самопризнания, значи има начин!
17:49 23.04.2026
18 честен ционист
До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Това престъпление го разкриха за по-малко от 24 часа. Запознат ли си, колко престъпления от сходен характер в регистъра стоят неразкрити с десетки години?
Коментиран от #20, #24
17:53 23.04.2026
20 Възможно е
До коментар #18 от "честен ционист":момчето да се в предало само !
17:57 23.04.2026
21 Морски
До коментар #2 от "честен ционист":За няколко години успя да се докажеш като изключително пр@ст бастун.Поне смени ника,пак ще се излагаш ама поне ще мислим че е някой друг😄
19:15 23.04.2026
22 Оли гърми гърми🤣🤣🤣🤣
До коментар #10 от "Mими Кучева🐕🦺":Уби ги🤣🤣🤣🤣🤣🤣
23:17 23.04.2026
23 Оставя следи
До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Ако допуснеш да се оставят и ако знаеш как няма да има следи
23:18 23.04.2026
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #18 от "честен ционист":Със сигурност някои убийства никога няма да бъдат разкрити, защото са извършени от професионалисти.
00:32 24.04.2026