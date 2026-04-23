Новини
Крими »
Синът, заклал баща си, поиска да остане в ареста

23 Април, 2026 16:51 1 910 24

  • мартин родов-
  • пловдив-
  • отцеубийство

Главата и ръцете на жертвата още се издирват

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив Мартин Родов сам поиска да остане в ареста, тъй като няма никакви близки и приятели. Това коментира пред журналисти прокурор Росен Каменов. Окръжният съд постанови спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража".

„Причината за тежкото престъпление е, че и бащата, и синът са били безработни и нямали парични средства. Поводът е спорът за дистанционното", каза прокурорът. Бащата пиел алкохол редовно, а в нощта на деянието и Мартин Родов бил употребил.

Разчленяването на тялото продължило повече от седмица, като последно са изхвърлени торсът и краката, които бяха открити от клошар до контейнер за боклук. Все още се издирват главата и ръцете на жертвата, поради което все още не може категорично да се установи механизмът на убийството, каза прокурор Каменов. Родов е дал изключително подробни обяснения за престъплението пред разследващите.

Назначена е петорна комплексна съдебна психиатрично-психологична експертиза на обвиняемия, пише БТА.

Служебният адвокат на Родов - Димитрина Учкунова, каза пред журналисти, че младежът няма документирани психически заболявания, но е имал психологически проблеми и е приемал определена група лекарства.

По думите ѝ до февруари Родов е учил приложна биология в Германия, но се завърнал в България, защото баща му му казал, че вече няма възможност да го издържа. Родителите на обвиняемия били разведени отдавна, като майката отказва какъвто и да е контакт със сина си и след задържането му. По мои впечатления той е бил по-близък с баща си, който е проявявал повече грижа към него, каза още юристът.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 1 Отговор
    а те го пуснали

    16:53 23.04.2026

  • 2 честен ционист

    4 6 Отговор
    Как можеш да разпознаеш самоличността на разчленен труп като липсват ръцете и главата?

    Коментиран от #12, #16, #21

    16:53 23.04.2026

  • 3 1488

    10 4 Отговор
    по добре в затвора на народна ранилка от свободата да те крадат с 5 левро домати

    16:54 23.04.2026

  • 4 Аоо!

    3 6 Отговор
    На този му е аресало разпечатването! Откак жените глупаво се пофалиха че било много убаво на другото место, не може да фанат ред от желаещи мъже! Също както при скубането на космите!

    16:55 23.04.2026

  • 5 Някой

    4 9 Отговор
    А члена бил ли е отрязан !!!?

    Коментиран от #8

    16:57 23.04.2026

  • 6 Сталин

    13 3 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    16:58 23.04.2026

  • 7 демек щото и младок да му дадат няколко

    3 0 Отговор
    години
    винаги синове като убият бащите си им дават леки присъди

    и за смекчаване вината но е имал психологически проблеми и е приемал определена група лекарства.

    17:11 23.04.2026

  • 8 ИНТЕРЕСНО

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    ТРАНЖОРИСТА Е РАБОТИЛ В ...ПИЦАРИЯ.. 🍕
    ......ПИЦА НА ПАРЧЕ....

    17:17 23.04.2026

  • 9 Какво, че си жив

    5 1 Отговор
    Жал ме е за това момче. Направил го е от ефект и психически тормоз. Сгрешил е. В затвора има да го изнасилват, дали ще издържи, за да се спаси.

    17:19 23.04.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Тоя иска да е в ареста,за да заколи и бай Ставри!😎🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #22

    17:22 23.04.2026

  • 11 дедо Горио

    4 0 Отговор
    Мартине нема се притесняваш.Обществото ще те издържа.В затвора ще имаш всичко необходимо като вода,ток,отопление и си зачислен на котлова храна.Всичко това е безплатно за теб.Само алкохола и наркотиците са с пари.Но,те са екстри.

    17:25 23.04.2026

  • 12 Лалю бабин

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Например по ДНК-то.Ако наистина му е баща.

    Коментиран от #13

    17:31 23.04.2026

  • 13 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Лалю бабин":

    Как познаваш един труп без ръце и глава по него, дали има роднини?

    Коментиран от #17

    17:34 23.04.2026

  • 14 Вапцаров

    5 1 Отговор
    Тя случката станала в село Могила.Бащата бил скътал пари.Синът ги подушил,вземал ги насила и после баща си затрил.

    17:35 23.04.2026

  • 15 €пейска работа

    7 1 Отговор
    €пейски ценности

    17:40 23.04.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Науката се казва криминалистика. Всяко престъпление оставя следи. Първо разпитват много хора за нередности, дали не са виждали скоро някой. Много факти, докато попаднат на някаква версия, следа. Изземват записи от камери. Може да е страшно много работа! Насочат ли се един път към предполагаемия извършител, могат да сравнят ДНК.

    Коментиран от #18, #23

    17:43 23.04.2026

  • 17 Почни отзад напред

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Щом са го пипнали и е направил подробни самопризнания, значи има начин!

    17:49 23.04.2026

  • 18 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Това престъпление го разкриха за по-малко от 24 часа. Запознат ли си, колко престъпления от сходен характер в регистъра стоят неразкрити с десетки години?

    Коментиран от #20, #24

    17:53 23.04.2026

  • 19 Много

    4 0 Отговор
    студенти работят и учат в чужбина , може би е трябвало да се довери на някой да му подаде ръка . Изглежда ми , от това което може да се види при закритото му лице , доста слаб , с почти женски ръце , вероятно потискан....

    17:56 23.04.2026

  • 20 Възможно е

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    момчето да се в предало само !

    17:57 23.04.2026

  • 21 Морски

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    За няколко години успя да се докажеш като изключително пр@ст бастун.Поне смени ника,пак ще се излагаш ама поне ще мислим че е някой друг😄

    19:15 23.04.2026

  • 22 Оли гърми гърми🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Уби ги🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    23:17 23.04.2026

  • 23 Оставя следи

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Ако допуснеш да се оставят и ако знаеш как няма да има следи

    23:18 23.04.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Със сигурност някои убийства никога няма да бъдат разкрити, защото са извършени от професионалисти.

    00:32 24.04.2026