Откриха тяло на младо момиче в столичен квартал

27 Април, 2026 13:11

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото на младо момиче е било открито снощи в столичния квартал Надежда 2, съобщава News24sofia.eu, позовавайки се на свои източници.

По първоначална информация става въпрос за жена на около 19–20 години.

Сигналът е подаден в късните часове на нощта, след като близки на момичето го намерили в безжизнено състояние в жилище в квартала. Те незабавно подали сигнал на телефон 112.

На място са пристигнали екипи на Министерство на вътрешните работи и Център за спешна медицинска помощ, които са констатирали смъртта.

Районът около блока временно е бил отцепен, а криминалисти са извършили оглед на местопроизшествието.

По информация от източници, близки до разследването, към момента не се изключва нито една версия – от внезапен здравословен проблем до насилствена смърт.

Съседи разказват, че в района е имало засилено полицейско присъствие, а разследващите са разговаряли с близки и живеещи в блока, за да изяснят последните часове от живота на младата жена.

Очаква се допълнителна информация след назначените експертизи и официалните данни от разследването.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    В Надежда сама жена не трябва да ходи.Там е много опасно

    Коментиран от #3, #5

    13:13 27.04.2026

  • 2 аман от неграмотни писарки: младо момиче

    5 3 Отговор
    за жена на около 19–20 години

    13:15 27.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Къде са из

    3 1 Отговор
    родите коментирали смъртта на жената край Поморие?

    13:37 27.04.2026

  • 5 Аутсайдера софийски

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Виж как знаеш от собствен опит вероятно...
    Добре,че го сподели и ,както ВИНАГИ....ПЪРВИ...

    13:42 27.04.2026

  • 6 Ужас и безумие

    2 4 Отговор
    Някой мигрант невро хирург е оперирал

    13:56 27.04.2026

  • 7 Е ЗА ТОВА НЕ МЕ

    0 0 Отговор
    Харесвате триете и надписи НЕКВИ слагате.. ЗАЩОТО ПИША ПОНЯКОГА ОБИЖДАМ ВИСШЕ стоящите. ОБСЕБИХА СЛУЖБИТЕ ПРОКУРАТУРАТА СЪДА НЯМА ЗАКОНИ НЯМА БОЛНИЦИ ХОСПИСИ ДОМОВЕ ЗА ХОРА ВЪВ НУЖДА НОРМАЛНИ КОИТО ДА ЗАЩИТАВАТ ХОРАТА.Те са тези които докараха и хората и държавата до колапс. ОГРАБИХА НАРОДА. НЯКОИ ОТ ТЯХ СТРАДАТ ОТ БЕЗХАБЕРИЕТО ИМ. И МЛАДИТЕ СЕ УЧАТ ОТ ТЯХ ПОЛИТИЦИТЕ. АЛЧНОСТ БЕЗХАБЕРИЕ ЗЛОБА.

    14:17 27.04.2026