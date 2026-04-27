Откриха тяло на младо момиче в столичен квартал

Тялото на младо момиче е било открито снощи в столичния квартал Надежда 2, съобщава News24sofia.eu, позовавайки се на свои източници.
По първоначална информация става въпрос за жена на около 19–20 години.
Сигналът е подаден в късните часове на нощта, след като близки на момичето го намерили в безжизнено състояние в жилище в квартала. Те незабавно подали сигнал на телефон 112.
На място са пристигнали екипи на Министерство на вътрешните работи и Център за спешна медицинска помощ, които са констатирали смъртта.
Районът около блока временно е бил отцепен, а криминалисти са извършили оглед на местопроизшествието.
По информация от източници, близки до разследването, към момента не се изключва нито една версия – от внезапен здравословен проблем до насилствена смърт.
Съседи разказват, че в района е имало засилено полицейско присъствие, а разследващите са разговаряли с близки и живеещи в блока, за да изяснят последните часове от живота на младата жена.
Очаква се допълнителна информация след назначените експертизи и официалните данни от разследването.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
13:13 27.04.2026
2 аман от неграмотни писарки: младо момиче
13:15 27.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Къде са из
13:37 27.04.2026
5 Аутсайдера софийски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Виж как знаеш от собствен опит вероятно...
Добре,че го сподели и ,както ВИНАГИ....ПЪРВИ...
13:42 27.04.2026
6 Ужас и безумие
13:56 27.04.2026
7 Е ЗА ТОВА НЕ МЕ
14:17 27.04.2026