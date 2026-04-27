Откриха тяло на младо момиче в столичен квартал

Тялото на младо момиче е било открито снощи в столичния квартал Надежда 2, съобщава News24sofia.eu, позовавайки се на свои източници.

По първоначална информация става въпрос за жена на около 19–20 години.

Сигналът е подаден в късните часове на нощта, след като близки на момичето го намерили в безжизнено състояние в жилище в квартала. Те незабавно подали сигнал на телефон 112.

На място са пристигнали екипи на Министерство на вътрешните работи и Център за спешна медицинска помощ, които са констатирали смъртта.

Районът около блока временно е бил отцепен, а криминалисти са извършили оглед на местопроизшествието.

По информация от източници, близки до разследването, към момента не се изключва нито една версия – от внезапен здравословен проблем до насилствена смърт.

Съседи разказват, че в района е имало засилено полицейско присъствие, а разследващите са разговаряли с близки и живеещи в блока, за да изяснят последните часове от живота на младата жена.

Очаква се допълнителна информация след назначените експертизи и официалните данни от разследването.