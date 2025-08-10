Грък е обвинен за онлайн сексуално насилие над непълнолетни в България

Гръцката Дирекция за борба с киберпрестъпленията е започнала наказателно преследване срещу 38-годишен гръцки гражданин, за когото се смята, че е малтретирал сексуално две непълнолетни момичета в България чрез интернет, съобщи „Прото тема“.

Случаят е бил разкрит в рамките на международното полицейско сътрудничество, след като гръцката полиция е получила информация от властите на България и на САЩ чрез Европол, уточни "Нова телевизия".

По-конкретно 38-годишният мъж е влязъл в контакт с непълнолетно момиче в България чрез интернет приложения и като е използвал техники за манипулация и психологическо насилие го е принудил да му изпрати материали със сексуален характер, на които се вижда то самото, както и да подложи на сексуално малтретиране и непълнолетната си сестра.

При обиска в дома на заподозрения са иззети два мобилни телефона и три харддиска.