Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

Ексхумират тялото на мъж от Камено след подновено разследване по случая с открити останки на мъж, за който стана ясно през юни миналата година. Причината са подозрения за извършено убийство, съобщава Нова ТВ.

По искане на близките и с постановление на прокуратурата е образувано ново досъдебно производство за причините за смъртта на 38-годишния мъж.

Тялото беше открито в новозакупена къща. Първоначално от полицията съобщиха, че няма данни за убийство. Близките на мъжа обаче са категорични, че става дума за умишлено престъпление.

Предстои назначаването на допълнителни експертизи.