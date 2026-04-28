Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

Ексхумират тялото на мъж от Камено след подновено разследване по случая с открити останки на мъж, за който стана ясно през юни миналата година. Причината са подозрения за извършено убийство, съобщава Нова ТВ.
По искане на близките и с постановление на прокуратурата е образувано ново досъдебно производство за причините за смъртта на 38-годишния мъж.
Тялото беше открито в новозакупена къща. Първоначално от полицията съобщиха, че няма данни за убийство. Близките на мъжа обаче са категорични, че става дума за умишлено престъпление.
Предстои назначаването на допълнителни експертизи.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ех тез мисирки
13:29 28.04.2026
2 Ексхумация
14:09 28.04.2026