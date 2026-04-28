Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

28 Април, 2026 13:05 1 044 2

  ексхумация
  убийство
  камено

Oбразувано e ново досъдебно производство

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ексхумират тялото на мъж от Камено след подновено разследване по случая с открити останки на мъж, за който стана ясно през юни миналата година. Причината са подозрения за извършено убийство, съобщава Нова ТВ.

По искане на близките и с постановление на прокуратурата е образувано ново досъдебно производство за причините за смъртта на 38-годишния мъж.

Тялото беше открито в новозакупена къща. Първоначално от полицията съобщиха, че няма данни за убийство. Близките на мъжа обаче са категорични, че става дума за умишлено престъпление.

Предстои назначаването на допълнителни експертизи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ех тез мисирки

    0 0 Отговор
    нещо от заглавието да бяхте написали в статията за да имат нещо общо нямаше да е лошо…

    13:29 28.04.2026

  • 2 Ексхумация

    0 0 Отговор
    след месеци е след дъжд - качулка. Да са искали навреме експертиза.

    14:09 28.04.2026