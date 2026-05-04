Пияна жена заплаши с убийство приятеля си в Монтанско

4 Май, 2026 18:11 585 4

С полицейска заповед на жената е наложено задържане до 24 часа

Пияна жена заплаши с убийство приятеля си в Монтанско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

48-годишна жена от село Мокреш, община Вълчедръм, е задържана за закана с убийство, отправена към мъжа, с когото живеела на семейни начала, съобщават от ОДМВР - Монтана.

Оказва се, че жената е била под влиянието на алкохол.

На 03.05.2026 г. около 21,20 ч. в Районно управление – Лом постъпил сигнал, че в с. Мокреш, общ. Вълчедръм, жена на 48 г. в явно нетрезво състояние се заканила с убийство на живеещия с нея на съпружески начала мъж, на 45 г.

Адресът незабавно е посетен от служители на Участък Вълчедръм. Те установили данни за проява на домашно насилие след проведена беседа с тъжителя и попълнените от него приложения от № 1 до № 5 по Закона за защита от домашно насилие. С полицейска заповед на жената е наложено задържане до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 144, ал. 3, т. 3 във вр. ал. 1 от НК. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – град Монтана, Териториално отделение – Лом.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Делю Хайдутин

    6 0 Отговор
    Пияна жена -весел креват.

    18:13 04.05.2026

  • 2 Таа мацка

    3 0 Отговор
    е жеуезна...

    18:18 04.05.2026

  • 3 Сталин

    5 0 Отговор
    Сигански неволи

    18:23 04.05.2026

  • 4 питанка

    3 0 Отговор
    За всяко нещо-арест.И чрез ареста ще се поправи ли?Не.Подозират те в купуване на гласове-арест.Правят фалшив тест за алкохол-арест.Изобщо всеки полуграмотен полицай може да арестува професор който е скъсал на изпит дъщеря му.Например,че лекарствата в аптечката са с изтекъл срок!

    18:27 04.05.2026