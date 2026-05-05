Нов опит да започне делото срещу Васил Божков за поръчителство на убийства и опит за изнасилване

5 Май, 2026 09:09 493 3

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Божков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийства и опит за изнасилване.

В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса, посочи БНТ.

Васил Божков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на Комисията по хазарта.

По делото има и втори подсъдим - Николай Станков, когото прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мата хари

    1 1 Отговор
    срещу моя клиент за кражба на музей дело няма ли да има ?

    09:15 05.05.2026

  • 2 замислен

    1 4 Отговор
    Този до едно време плащаше за протести и "някой" случайно излизаше на тези протести с вдигнато юмруче и повтаряще думите му на площада и мрънкаше че съда не си вършил работата. Сега този "някой" е на власт с най-скъпата предизборна кампания - с други думи делото ще се реши много бързо "поради липса на доказателства".

    09:18 05.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПЪРВАТА РАБОТА НА ПБ Е ДА ПИПНАТ В ПАРЛАМЕНТА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
    .....
    ЗА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НЯМА ПУСКАНЕ ПОД ГАРАНЦИЯ
    И ТЕКСТОВЕТЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ С ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ПРИСЪДИ,
    А НЕ КАКТО Е ДОСЕГА
    " ДО Х ГОДИНИ" .. ДА СТАНАТ " ОТ ТРИ ДО Х ГОДИНИ"
    ...
    СЪЩО И СРОКА НА ДАВНОСТ ЗА ОПГ И ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - НАПРИМЕР КОРУПЦИЯТА, ДА СЕ УВЕЛИЧИ ДО 20 ГОДИНИ :)

    09:26 05.05.2026