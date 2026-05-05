Нов опит да започне делото срещу Васил Божков за поръчителство на убийства и опит за изнасилване

Софийският градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Божков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийства и опит за изнасилване.



В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса, посочи БНТ.

Васил Божков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на Комисията по хазарта.

По делото има и втори подсъдим - Николай Станков, когото прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев.