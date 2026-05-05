Нов опит да започне делото срещу Васил Божков за поръчителство на убийства и опит за изнасилване

Софийският градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Божков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийства и опит за изнасилване.
В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса, посочи БНТ.
Васил Божков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на Комисията по хазарта.
По делото има и втори подсъдим - Николай Станков, когото прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НЯМА ПУСКАНЕ ПОД ГАРАНЦИЯ
И ТЕКСТОВЕТЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ С ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ПРИСЪДИ,
А НЕ КАКТО Е ДОСЕГА
" ДО Х ГОДИНИ" .. ДА СТАНАТ " ОТ ТРИ ДО Х ГОДИНИ"
СЪЩО И СРОКА НА ДАВНОСТ ЗА ОПГ И ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - НАПРИМЕР КОРУПЦИЯТА, ДА СЕ УВЕЛИЧИ ДО 20 ГОДИНИ :)
09:26 05.05.2026