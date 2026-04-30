Осъдиха на 20 години затвор причинилия тежката катастрофа с автобус в София
  Тема: Войната на пътя

Осъдиха на 20 години затвор причинилия тежката катастрофа с автобус в София

30 Април, 2026 17:48 685 9

Темида го лишава и от правото да управлява МПС за 23 г.

Осъдиха на 20 години затвор причинилия тежката катастрофа с автобус в София - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд определи 20 г. затвор за Виктор Илиев, причинил тежката катастрофа с автобус в София миналата година. Обвинението сочи, че 21-годишният умишлено е причинил смъртта на Иса Али, както и средни телесни повреди на четирима души, изброи "Нова телевизия".

Освен това Темида го лишава и от правото да управлява МПС за 23 г. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок.

По-рано прокуратурата поиска 20 години затвор за Илиев. Делото се гледаше по съкратената процедура, тъй като Илиев призна вината си и така наказанието му ще бъде намалено с 1/3.

„Поддържам казаното от адвоката. Изразявам съболезнования на починалия и искам да изкажа съжаление към пострадалите. Не исках да стане така”, каза в последните си думи пред Темида Виктор Илиев.

Припомняме, че катастрофата стана в нощта срещу 15 август 2025 г. При нея загина пътник в автобуса, а шофьорът беше тежко ранен. Илиев е подсъдим за умишлено причиняване на смърт. Според прокуратурата това е станало при шофиране със скорост от 163 км/ч. При управлението на автомобила е вдишал два балона с райски газ, твърдят още от държавното обвинение.

Пред NOVA говори 66-годишният Стефан Петров – пострадалият при тежкия инцидент. Той разказа, че във фаталния ден е бил на смяна като шофьор в нощния градски транспорт на София. Прави само един курс. От втория помни единствено червения светофар на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”. „Хвана ме червен светофар и чаках зелен сигнал. В този момент чух силен трясък, удари като бомба в автобуса и оттам нататък нищо не помня. От тротоара са ме взели в болницата”. Така Стефан започна разказа си.

Стефан Петров изобщо не вижда връхлитащата кола. А в автобуса по онова време има само трима души - той, кондуктор и един пътник - д-р Али. „Докторът се возеше всяка вечер, ходеше в „Овча купел” и се прибираше по едно и също време. Кондукторът беше срещу мен, на първите седалки. Изобщо не видях какво стана с тях”, спомня си водачът.

След като екип на Спешна помощ го взима от тротоара, Стефан е транспортиран до Военномедицинска академия, с множество травми и с опасност за живота. Първите му спомени са от реанимацията, след десет дни в медикаментозна кома.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 2 Отговор
    Малко са му. Доживот и каторга трябваше. Като баце както ще е.😎

    17:51 30.04.2026

  • 2 Лон дон

    6 1 Отговор
    Ще излезе след 10г, ако не и по рано.

    Коментиран от #5

    17:52 30.04.2026

  • 3 Да се кара кола в Бг-то

    6 0 Отговор
    вече е равносилно да караш танк в реална война. Майките си протестират а КАТ точи секирата.

    17:53 30.04.2026

  • 4 ФАКТ

    1 8 Отговор
    Поредния путинофил отива зад решетките.

    Коментиран от #6

    17:54 30.04.2026

  • 5 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лон дон":

    Ще излезе след 2 месеца и ще се озове на фронта в Донбас.

    Коментиран от #7

    17:56 30.04.2026

  • 6 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Много моля да си изписваш правилно ника! Не е факт, ФЕЙК Е!

    17:57 30.04.2026

  • 7 ФАКТ

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Любимото занимание на копейките е да обясняват на нормалните хора как 3-дневната специална операция върви по план.

    17:57 30.04.2026

  • 8 Проследете пътя му

    2 0 Отговор
    от нощните заведения в Студентски град в които райски газ и наркотици се продават като семки и бонбонки и ще разберете къде е коренът на наркозависимостта в София.
    За съжаление много родители си въобразяват че техните 16 17 18 годишни деца присъстващи в такива чалга и предизвикващи зависимости заведения ще получат някаква независимост а всъщност жестоко грешат къде ще ги зарибят.

    18:02 30.04.2026

  • 9 20 доживотни!

    2 0 Отговор
    Какви 20!
    След 5 ще излезе и ще убива пак!
    Няма такава държава!
    Няма такива “правосъдие”!

    18:04 30.04.2026