Осъдиха на 20 години затвор причинилия тежката катастрофа с автобус в София

Софийският градски съд определи 20 г. затвор за Виктор Илиев, причинил тежката катастрофа с автобус в София миналата година. Обвинението сочи, че 21-годишният умишлено е причинил смъртта на Иса Али, както и средни телесни повреди на четирима души, изброи "Нова телевизия".
Освен това Темида го лишава и от правото да управлява МПС за 23 г. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок.
По-рано прокуратурата поиска 20 години затвор за Илиев. Делото се гледаше по съкратената процедура, тъй като Илиев призна вината си и така наказанието му ще бъде намалено с 1/3.
„Поддържам казаното от адвоката. Изразявам съболезнования на починалия и искам да изкажа съжаление към пострадалите. Не исках да стане така”, каза в последните си думи пред Темида Виктор Илиев.
Припомняме, че катастрофата стана в нощта срещу 15 август 2025 г. При нея загина пътник в автобуса, а шофьорът беше тежко ранен. Илиев е подсъдим за умишлено причиняване на смърт. Според прокуратурата това е станало при шофиране със скорост от 163 км/ч. При управлението на автомобила е вдишал два балона с райски газ, твърдят още от държавното обвинение.
Пред NOVA говори 66-годишният Стефан Петров – пострадалият при тежкия инцидент. Той разказа, че във фаталния ден е бил на смяна като шофьор в нощния градски транспорт на София. Прави само един курс. От втория помни единствено червения светофар на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”. „Хвана ме червен светофар и чаках зелен сигнал. В този момент чух силен трясък, удари като бомба в автобуса и оттам нататък нищо не помня. От тротоара са ме взели в болницата”. Така Стефан започна разказа си.
Стефан Петров изобщо не вижда връхлитащата кола. А в автобуса по онова време има само трима души - той, кондуктор и един пътник - д-р Али. „Докторът се возеше всяка вечер, ходеше в „Овча купел” и се прибираше по едно и също време. Кондукторът беше срещу мен, на първите седалки. Изобщо не видях какво стана с тях”, спомня си водачът.
След като екип на Спешна помощ го взима от тротоара, Стефан е транспортиран до Военномедицинска академия, с множество травми и с опасност за живота. Първите му спомени са от реанимацията, след десет дни в медикаментозна кома.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
17:51 30.04.2026
2 Лон дон
Коментиран от #5
17:52 30.04.2026
3 Да се кара кола в Бг-то
17:53 30.04.2026
4 ФАКТ
Коментиран от #6
17:54 30.04.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Лон дон":Ще излезе след 2 месеца и ще се озове на фронта в Донбас.
Коментиран от #7
17:56 30.04.2026
6 Гост
До коментар #4 от "ФАКТ":Много моля да си изписваш правилно ника! Не е факт, ФЕЙК Е!
17:57 30.04.2026
7 ФАКТ
До коментар #5 от "честен ционист":Любимото занимание на копейките е да обясняват на нормалните хора как 3-дневната специална операция върви по план.
17:57 30.04.2026
8 Проследете пътя му
За съжаление много родители си въобразяват че техните 16 17 18 годишни деца присъстващи в такива чалга и предизвикващи зависимости заведения ще получат някаква независимост а всъщност жестоко грешат къде ще ги зарибят.
18:02 30.04.2026
9 20 доживотни!
След 5 ще излезе и ще убива пак!
Няма такава държава!
Няма такива “правосъдие”!
18:04 30.04.2026