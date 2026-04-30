Обвинението поиска 20 г. затвор за Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус в София и убил човек

Обвинението поиска 20 г. затвор за Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус в София и убил човек

30 Април, 2026 16:36 871 12

Делото се гледа по съкратена процедура, тъй като Илиев призна фактите в обвинителния акт

Обвинението поиска 20 г. затвор за Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус в София и убил човек - 1
Прокуратурата поиска 20 години затвор за Виктор Илиев, който причини тежката катастрофа с автобус на бул. "Възкресение" в София.

Делото се гледа по съкратена процедура, тъй като Илиев призна фактите в обвинителния акт, предава БНТ. Ако съдът постанови максималната присъда от 20 години, тя ще бъде намалена с 1/3.

Припомняме, че 21-годишният Виктор се вряза с кола в автобус на градския транспорт на 15 август миналата година. Тежкият инцидент се случи около 01.46 часа, докато автобусът е спрял на червен светофар на булевард „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой, а Виктор "лети" по бул. „Константин Величков“ със скорост около 200 км/ч.

Започна делото срещу Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус в София и убил човек (СНИМКИ)

Според обвинителния акт Илиев излетял от платното за движение и се врязъл в лявата част на спрелия автобус със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч.

При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си.

При катастрофата загина един човек - 65-годишният сирийски лекар Иса Али - който седял в средата на автобуса. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получиха средни телесни повреди.

Софийски градски съд конституира като частни обвинители роднина на починалия и четирите лица, получили телесни увреждания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 8 Отговор
    Радев ще напълни затворите, ама с кокошкари. И после към Бахмут.

    16:38 30.04.2026

  • 2 Австрийски акварелист

    21 0 Отговор
    Газ, газ, газ... иначе тоя неграмотен ром ще е на свобода след 6-7 години и пак ще гази хора

    16:38 30.04.2026

  • 3 ТОЗ РОМ!!!

    20 0 Отговор
    На тоз ром му е малко 20 г….на първо време му стигат 20 яки тояги по сублимни места от тялото, които естествено не включват главата, щото явно не я ползва!

    16:40 30.04.2026

  • 4 А веее

    12 0 Отговор
    Пускайте го !
    Той е добро момче и винаги поздравява
    Ааахххххх казарма

    16:40 30.04.2026

  • 5 Бг гражданин

    17 0 Отговор
    До живот....никаква милост само строги наказания ще спре престъпната вълна която се шири в България...!!!!!!

    16:44 30.04.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 8 Отговор
    ТОЗИ ВИКТОР ИЛИЕВ НЕ Е ЛИ ИНДОБЪЛГАРИН ....................... ИЛИ Е ОТ ПАРТИЯ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ? ? ? .........................

    16:44 30.04.2026

  • 7 Читател

    12 0 Отговор
    Как е възможно?!Кара с 200 км и продължава да надува райски газ.Такива нямат място между нормалните хора.Само кафез !

    16:54 30.04.2026

  • 8 Левски

    10 0 Отговор
    На такива изроди трябва доживот.

    17:01 30.04.2026

  • 9 ИВАН

    6 0 Отговор
    До живот, и тежка физическа работа, а не 3 пъти ядене, телевизия, каренце и пляскане на карти с такива като него.

    17:13 30.04.2026

  • 10 Ники

    2 1 Отговор
    А кирил петков за същото кога и на колко

    17:19 30.04.2026

  • 11 Резонен в-с

    5 0 Отговор
    Какво значение има дали е признал нещо безспорно установено? Отдя-накъдя съкратена процедура и по-малко наказание?Това би имало смисъл при липса на достатъчно събрани доказателства.

    17:22 30.04.2026

  • 12 Тома

    1 0 Отговор
    Гледам че Виктор е цист българин

    17:35 30.04.2026