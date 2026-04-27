Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

27 Април, 2026 21:38 992 6

Пет години затвор на първа инстанция. Защитниците на подсъдимата не се явиха на заседанието

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева - 1
Венцислав Михайлов

Софийският градски съд отложи заседанието по делото срещу бившата полицайка Симона Радева на втора инстанция, съобщават от БТА. Причината за спънката в съдебния процес е отсъствието на нейните защитници Марио Найденов и Ивайло Найденов, което принуди магистратите да насрочат нова дата.

Пет години затвор на първа инстанция

През миналата година Софийският районен съд призна Радева за виновна и ѝ наложи наказание от пет години лишаване от свобода. Тя е подсъдима за лично укривателство на Георги Семерджиев непосредствено след тежката катастрофа на столичния булевард "Черни връх" на 5 юли 2022 година, при която загинаха две млади жени.

Стълба за бягство

Според обвинителния акт, във фаталната нощ бившата служителка на МВР е съдействала активно на Семерджиев да се укрие от властите. След като той е избягал от местопрестъплението и не е успял да намери ключовете за своя апартамент, Радева му е занесла стълба. С нейна помощ беглецът се е покатерил и е проникнал в жилището си през прозореца.

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева
Снимка: БГНЕС

Георги Семерджиев вече излежава окончателна присъда от 20 години затвор за причиняване на смъртта на двете жертви при управление на автомобил след употреба на наркотици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Да, да

    Какви способнсти трябва да имаш, да постинеш такива резултати?! Духовата секция на виенската филхармония ряпа да яде!

    21:42 27.04.2026

  • 2 Лопата Орешник

    Мони е топ урвичка! Кви неща е правила само тя си знае! Разпорена по всички флангове, гарантирано!

    21:51 27.04.2026

  • 3 български съд

    тая ще излезе в прнсия докато я осъдят …

    21:52 27.04.2026

  • 4 те ми да да ама не

    Тази отдавна трябваше да е в сливенския, пълно беззаконие?

    21:55 27.04.2026

  • 5 Цеца от първи отряд

    Чакам те, коте!

    22:30 27.04.2026

  • 6 Много кофти мутреса...

    Спомняте ли си как заплашваше хората, които са изказали негативно мнение за нея, как щяла да ги приключи...
    Отново хватки и вратички, кога ще имаме нормални закони и съдебна система, такива магистрати и юристи да бъдат санкционирани ако се докаже, че са излъгали, за причините за отсъствието им. Има камери, защо да не се задействат инситуциите и да проверят тези пишман юристи.

    22:56 27.04.2026