Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Софийският градски съд отложи заседанието по делото срещу бившата полицайка Симона Радева на втора инстанция, съобщават от БТА. Причината за спънката в съдебния процес е отсъствието на нейните защитници Марио Найденов и Ивайло Найденов, което принуди магистратите да насрочат нова дата.

Пет години затвор на първа инстанция

През миналата година Софийският районен съд призна Радева за виновна и ѝ наложи наказание от пет години лишаване от свобода. Тя е подсъдима за лично укривателство на Георги Семерджиев непосредствено след тежката катастрофа на столичния булевард "Черни връх" на 5 юли 2022 година, при която загинаха две млади жени.

Стълба за бягство

Според обвинителния акт, във фаталната нощ бившата служителка на МВР е съдействала активно на Семерджиев да се укрие от властите. След като той е избягал от местопрестъплението и не е успял да намери ключовете за своя апартамент, Радева му е занесла стълба. С нейна помощ беглецът се е покатерил и е проникнал в жилището си през прозореца.

Снимка: БГНЕС

Георги Семерджиев вече излежава окончателна присъда от 20 години затвор за причиняване на смъртта на двете жертви при управление на автомобил след употреба на наркотици.