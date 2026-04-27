Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Софийският градски съд отложи заседанието по делото срещу бившата полицайка Симона Радева на втора инстанция, съобщават от БТА. Причината за спънката в съдебния процес е отсъствието на нейните защитници Марио Найденов и Ивайло Найденов, което принуди магистратите да насрочат нова дата.
Пет години затвор на първа инстанция
През миналата година Софийският районен съд призна Радева за виновна и ѝ наложи наказание от пет години лишаване от свобода. Тя е подсъдима за лично укривателство на Георги Семерджиев непосредствено след тежката катастрофа на столичния булевард "Черни връх" на 5 юли 2022 година, при която загинаха две млади жени.
Стълба за бягство
Според обвинителния акт, във фаталната нощ бившата служителка на МВР е съдействала активно на Семерджиев да се укрие от властите. След като той е избягал от местопрестъплението и не е успял да намери ключовете за своя апартамент, Радева му е занесла стълба. С нейна помощ беглецът се е покатерил и е проникнал в жилището си през прозореца.
Георги Семерджиев вече излежава окончателна присъда от 20 години затвор за причиняване на смъртта на двете жертви при управление на автомобил след употреба на наркотици.
6 Много кофти мутреса...
Отново хватки и вратички, кога ще имаме нормални закони и съдебна система, такива магистрати и юристи да бъдат санкционирани ако се докаже, че са излъгали, за причините за отсъствието им. Има камери, защо да не се задействат инситуциите и да проверят тези пишман юристи.
22:56 27.04.2026