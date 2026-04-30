Делото срещу Виктор Илиев, връхлетял след "райски газ" с колата си в столичен автобус, е на финалната права

30 Април, 2026 07:44, обновена 30 Април, 2026 06:49 568 6

При инцидента загина един човек, а други четирима бяха ранени

Снимка: Фейсбук
БНТ Българска национална телевизия

Делото за катастрофата, при която кола се вряза в автобус в столицата, е на финалната права.

Очаква се днес в СГС съд да обяви присъдата на Виктор Илиев, който през август миналата година причини смъртта на един човек, а други четирима бяха ранени.

До тук се стигна след като на разпоредителното заседание в началото на април се реши делото срещу 21-годишния подсъдим да се гледа по съкратената процедура. По този начин няма да се разпитват отново свидетели и вещи лица. Фаталната катастрофа стана в края на август 2025г.

При удара в автобуса загина единственият пътник в него – 61-годишният лекар от Сирия Иса Али. Скоростта, с която се е движил Илиев във фаталната нощ, е била 163 км в час. Преди инцидента той е употребил и "райски газ".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пламен

    7 1 Отговор
    Ще го пуснат след година-две. Да не забравяме, че съдът и прокуратурата все още са на ГЕРБ.

    06:54 30.04.2026

  • 3 Сторв

    8 1 Отговор
    Убиецът на Милен Цветков вече го пуснаха, така че и този няма да лежи дълго, ако въобще лежи.

    06:55 30.04.2026

  • 4 Цензура

    4 0 Отговор
    Ако бяхме държава, хъхрeшкият трoглодит щеше да е одpан жив най-късно 48 часа след безумното си варвaрство. Или, ако бяха надделели разните хуманни лиглювци, щяха да му бъдат изчовъркани зъркелите, за да стане безопасен за обществото.

    07:00 30.04.2026

  • 5 Ооххх, ще има

    1 0 Отговор
    крехко агнеко за бай Ставри в ЦСЗ...

    07:03 30.04.2026

  • 6 Тити

    0 0 Отговор
    Ще ми дадат условна така действа правосъдието у нас

    07:13 30.04.2026