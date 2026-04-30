Делото срещу Виктор Илиев, връхлетял след "райски газ" с колата си в столичен автобус, е на финалната права

Делото за катастрофата, при която кола се вряза в автобус в столицата, е на финалната права.
Очаква се днес в СГС съд да обяви присъдата на Виктор Илиев, който през август миналата година причини смъртта на един човек, а други четирима бяха ранени.
До тук се стигна след като на разпоредителното заседание в началото на април се реши делото срещу 21-годишния подсъдим да се гледа по съкратената процедура. По този начин няма да се разпитват отново свидетели и вещи лица. Фаталната катастрофа стана в края на август 2025г.
При удара в автобуса загина единственият пътник в него – 61-годишният лекар от Сирия Иса Али. Скоростта, с която се е движил Илиев във фаталната нощ, е била 163 км в час. Преди инцидента той е употребил и "райски газ".
