Новини
Крими »
Задържаха жената, намушкала четирима германски граждани с нож в центъра на София

27 Март, 2026 07:23, обновена 27 Март, 2026 06:28 8 742 70

  • инцидент-
  • нападение-
  • нож-
  • арест-
  • ранени-
  • болници

Спешните екипи са откарали пострадалите в УМБАЛСМ "Пирогов" и във Военно-медицинска академия 

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души с нож в центъра на София. Това съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. Жената е на 39 години, уточниха от СДВР.

По-рано от МВР съобщиха за БТА, че жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха за БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус".

Спешните екипи са откарали пострадалите в УМБАЛСМ "Пирогов" и във Военно-медицинска академия.

Малко преди полунощ от столичната полиция потърсиха съдействие от гражданите за издирването на жената, като разпространиха нейна снимка.

Задържаната е 39-годишна, предаде БНТ.

Първото нападение е срещу двама мъже, на 63 и 65 г., прободени в горната част на тялото. И двамата са германски граждани. Спешните екипи са ги откарали в "Пирогов". От лечебното заведение съобщиха, че мъжете са преминали подробни прегледи и изследвания, имат наранявания, които изискват оперативно лечение. Те са без непосредствена опасност за живота.

Вторият сигнал е подаден 15 минути по-късно за инцидент в района на хотел "Хемус", този път за нападнати две млади жени, също германски гражданки. Те са откарани във ВМА. От болницата съобщиха, че жените са на 26 и 30 години, имат прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вова

    35 78 Отговор
    Матрьошка?

    Коментиран от #3

    06:30 27.03.2026

  • 3 Пешо

    65 27 Отговор

    До коментар #2 от "Вова":

    Самийй Путин ще да е бьйл

    Коментиран от #46

    06:33 27.03.2026

  • 4 Гост

    35 6 Отговор
    В полицаите щяха да я застрелят.

    Коментиран от #5

    06:34 27.03.2026

  • 5 В САЩ

    44 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    В САЩ

    06:35 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да не е

    34 8 Отговор
    Била оная с жълтата жилетка , дето беше при лудото Ку Ку Ло .

    06:39 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тико

    34 31 Отговор
    Петроханците пак се активираха. Сигурно е носила жулти дрехи.

    06:43 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 много странно

    77 5 Отговор
    тази как ги е намерила тия немски граждани как не уцели един талибан да види как се борави с нож то в софия поне талибани под път и над път каде ги намери тия немци чак и се чудя има нещо гнило в цялата работа

    Коментиран от #23, #67

    06:52 27.03.2026

  • 16 Черните ангели

    35 29 Отговор
    Смърт на фашизма!Свобода за народа!

    Коментиран от #55, #70

    06:56 27.03.2026

  • 17 Сравмно

    38 27 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    Коментиран от #19, #29, #51

    07:06 27.03.2026

  • 18 Метаняху

    28 13 Отговор
    Тая определено е вербувана от Мосад и обучена от някой ционист как да се оправя с заселници от германския етнос.

    07:11 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ха ха

    22 10 Отговор
    гарантирано от герб и мутро ушаците

    07:15 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тити

    27 0 Отговор
    Ще я обявят за невменяема и ще я пуснат.

    07:18 27.03.2026

  • 23 Що не си повислиш

    9 13 Отговор

    До коментар #15 от "много странно":

    Еми нападателката може да е от Иран.

    07:19 27.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хайде…

    43 3 Отговор
    …сега да ги видя тези, дето твърдят, че агресията била само при мъжете ;) . Хора, разберете, лудостта не ходи в гората, а по хората, без значение за полът!!!

    07:20 27.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хе хе

    18 7 Отговор

    До коментар #17 от "Сравмно":

    Количеството пушечно месо престана да е фактор още през Втората световна война, когато Хитлер загуби 7 милиона германци, а Сталин 29 милиона. Още от тогава печели този, който има по-напреднали технологии.

    07:26 27.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЖЕНИТЕ СА ПО СМЕЛИ ОТ ,,МЪЖЕТЕ,,

    18 4 Отговор
    никакавци ,,българи,,.......

    Коментиран от #61

    07:33 27.03.2026

  • 32 Бай Хой

    17 11 Отговор
    Ами пипат не плащат ,те германците не обичат да плащат за нищо ,на бас че жените са щерки на длъжниците и са я изгонили .....ами за господарите всичко е безплатно ,така ни научиха още от внасянето на техни царе ....

    Коментиран от #35

    07:34 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Условията

    24 5 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Хой":

    Тънките условия, че сме щели да се освободим ... ако те ни сложат цар. Защо ни е срам да си признаем, че няма как да си независима държава, ако чужденец ти е цар. И тази част от историята е не по-малко срамна от днешната, когато спонсосираме тероризма, и убиванието на хора по света.

    07:40 27.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хер ФЛИК

    16 3 Отговор
    ВОЙНАТА се пренесе и на наша територия ли ? Днес с нож , утре с какво ?

    07:40 27.03.2026

  • 38 12340

    17 0 Отговор
    Ей го Лудото Ленче

    Коментиран от #41, #64

    07:44 27.03.2026

  • 39 Технологиите са водещи

    11 4 Отговор

    До коментар #26 от "Многофилми":

    Ама е важна посоката в която ги използваш
    Най добре е да не използваш военна техника
    Както е казано
    Ако искаш мир готви се за война
    Което означава да не воюваш

    07:46 27.03.2026

  • 40 Контрол няма

    31 3 Отговор
    Психично болните , само в България, не се следят, не пият хапчета, няма регистър и при психична криза, се вижда какво става. Това е поредния случай, през социализма се обръщаше внимание на такива хора и центровете, като Курило , са създадени тогава. Абдикирала държава, по всички сектори сме дъното на Европа.

    Коментиран от #57

    07:47 27.03.2026

  • 41 Др.Петрохански

    18 2 Отговор

    До коментар #38 от "12340":

    жената с ножа беше с жълт пуловер, тази е друга

    Коментиран от #44

    07:56 27.03.2026

  • 42 Шелепин

    9 8 Отговор
    Явно в съветска агентка, щом нищо повече не казват.

    08:04 27.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Разбирач

    15 0 Отговор

    До коментар #41 от "Др.Петрохански":

    Ама и тази като хване чужденец, не му завиждам, хаха

    08:07 27.03.2026

  • 45 Перо

    15 0 Отговор
    Болниците пуснаха лудите!

    08:08 27.03.2026

  • 46 Мухахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    Не ве зеленски е

    08:17 27.03.2026

  • 47 9ти септември

    12 5 Отговор

    До коментар #34 от "1944":

    Тази е жълтопаветница ве те и са такива хапят и на бой налитат

    08:23 27.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Боярйышник

    14 1 Отговор
    Намушканите със сигурност са били ʼЧИСТИ АРИЙЦИ”
    😀

    08:25 27.03.2026

  • 51 Факти

    11 14 Отговор

    До коментар #17 от "Сравмно":

    Както виждаш това, че Иран е 93 милиона, няма никакво значение. Една шепа американци ги разбомбиха и им унищожиха стратегическите обекти. Не вярвай на приказките, че щели да пращат пехота. Това няма да се случи. На есен в САЩ има междинни избори. Ако републиканците изгубят конгреса, с царуването на Тръмп е свършено. Войната ще приключи бързо за да има време цените на горивата да се върнат където бяха и народът да се успокои. Тръмп ще обяви, че ядрената програма на Иран е унищожена и целта е постигната.

    08:30 27.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 665

    14 0 Отговор
    Ама арийски германци или от тия бежовите?

    08:36 27.03.2026

  • 54 В България ако бяхме 10 милиона

    9 2 Отговор
    Какво ли щеше да се случва
    Българите не се обичаме

    08:37 27.03.2026

  • 55 6666

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Черните ангели":

    Смърт на комунизма свобода на народа.

    08:37 27.03.2026

  • 56 а ти ставаш

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Щом":

    за т.о.р.

    08:38 27.03.2026

  • 57 Не ги следят

    12 0 Отговор

    До коментар #40 от "Контрол няма":

    Ама за сметка на това бяхме на първо място в света на глава от населението по извършени тлъсти финансово сърдечни операции, изследвания и прочие по здравни пътеки в частни болници. Поне половината не са извършени реално, а още по-лошото, че част от извършените са били напълно излишни, а това не е като да му вадят зъб или сложат три шева на ръката за порязване. Моделът "Работа, работа, работа" вече 20 и малко години и обитателите в държавата все повече заприличаха на смес от няколко американски риалита, ама със стотици хиляди участници плюс индивидите от едни популярни преди години клипчета "Само в Уолмарт", лошото е, че санитарите ги няма, а милионите пациенти пият хапчета, ама за отслабване.

    08:41 27.03.2026

  • 58 расте, но и щурее

    4 3 Отговор
    Държаха жената на мушка, ала четирима, раждани в Герман са множко в центъра на София.

    08:55 27.03.2026

  • 59 Мишо

    6 3 Отговор
    Какво правят немци в центъра на София и то цели четирима???

    09:01 27.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Улав

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "ЖЕНИТЕ СА ПО СМЕЛИ ОТ ,,МЪЖЕТЕ,,":

    Затова оревават всичко ...

    09:25 27.03.2026

  • 62 сама нежна женица срещу

    1 4 Отговор
    маршмелоу мажаги . какво ли правят на хемус . търговия . добре е че на са и взели ножа да я помушкат и те малко . у нас има много мъже германци . може да е болна . а какво прави на хемус . тризначките бяха забелязани там преди 1 ден . агресията срещу мъжете трябва да се стопира . да и дадат пари .

    09:34 27.03.2026

  • 63 Ленчето

    6 6 Отговор
    Ще гласувам отново за Възраждане

    09:40 27.03.2026

  • 64 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "12340":

    тук са по-възпитани, не показват снимки, личи ѝ че има проблеми, чудясе къде е намерила 4-ма германци, че само тях, престъплението било ксенофобско

    10:24 27.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Балкански диваци

    3 2 Отговор
    НемА такова животно

    10:58 27.03.2026

  • 67 Ами,

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "много странно":

    Пише немски граждани т.е може да са всякакви пришелци с гражданство,не пише само немци.

    12:43 27.03.2026

  • 68 И НА МЕН МИ ОМРЪЗНА ДА ЯМ МЕСО ОТ КОЕТО

    1 1 Отговор
    ТЕЧЕ ВОДА ........... ХОРАТА ТРЪГНАХА С НОЖА ДА ТЪРСЯТ НЕЩО ИСТИНСКО ! И ХРИСТАНОВ НЯМА ДА СВЪРШИ РАБОТА !

    17:30 27.03.2026

  • 69 милен к@неф

    0 0 Отговор
    ахххх мушкане

    18:20 27.03.2026

  • 70 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Черните ангели":

    Смърт на тебе и комунизма
    СЛАВА НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА НА АЗОВ

    20:29 27.03.2026