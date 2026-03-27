Задържаха жената, намушкала четирима германски граждани с нож в центъра на София

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души с нож в центъра на София. Това съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. Жената е на 39 години, уточниха от СДВР.
По-рано от МВР съобщиха за БТА, че жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“.
От Центъра за спешна медицинска помощ казаха за БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус".
Спешните екипи са откарали пострадалите в УМБАЛСМ "Пирогов" и във Военно-медицинска академия.
Малко преди полунощ от столичната полиция потърсиха съдействие от гражданите за издирването на жената, като разпространиха нейна снимка.
Задържаната е 39-годишна, предаде БНТ.
Първото нападение е срещу двама мъже, на 63 и 65 г., прободени в горната част на тялото. И двамата са германски граждани. Спешните екипи са ги откарали в "Пирогов". От лечебното заведение съобщиха, че мъжете са преминали подробни прегледи и изследвания, имат наранявания, които изискват оперативно лечение. Те са без непосредствена опасност за живота.
Вторият сигнал е подаден 15 минути по-късно за инцидент в района на хотел "Хемус", този път за нападнати две млади жени, също германски гражданки. Те са откарани във ВМА. От болницата съобщиха, че жените са на 26 и 30 години, имат прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
