Путин иска прекратяване на огъня на 9 май! Зеленски: Идеята не е сериозна!

Руският президент Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май във връзка с отбелязването от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, предаде Ройтерс, като се позова на РИА Новости, пише БТА.
Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди, че страната ще обяви примирие на 8 и 9 май. "Очакваме украинската страна да последва този пример", се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.
Украинският президент Володимир Зеленски обаче каза, че идеята "не е сериозна", съобщи още Ройтерс.
Киев за момента не е получил официално предложение от Москва, подчерта той.
По-рано днес украинският министър на външните работи Андрий Сибига отхвърли руската инициатива като "поредната манипулация".
Според Киев идеята на Москва е да може традиционният парад в Москва по случай Деня на победата да може да премине спокойно без заплаха от украински въздушни атаки.
Най-малко девет души бяха убити при руски нападения в Украйна днес, предаде Франс прес, като се позова на властите.
Седем човека са загинали, а над 30 са били ранени, по последна информация при ракетна атака в североизточния град Мерефа, близо до Харков. Предишните данни бяха за четирима убити и 16 пострадали.
Руски дрон е причинил смъртта на двама души в град Вилнянск в югоизточната Запорожка област.
Русия предупреди преди минути, че ще нанесе "масиран ответен удар по центъра на Киев", ако Украйна се опита да провали честванията по случай Деня на победата - 9 май, предаде ТАСС.
Малко по-рано бе обявено, че президентът Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май по случай празника, отбелязващ победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, съобщи РИА Новости, цитирана от Ройтерс.
"Ако киевският режим се опита да осъществи престъпните си планове за провал на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, въоръжените сили на Руската федерация ще нанесат масиран ответен ракетен удар по центъра на Киев", се казва в изявление, публикувано тази вечер от Министерството на отбраната на Руската федерация.
В същото време ведомството изрази очакване украинската страна също да спазва прекратяването на огъня.
