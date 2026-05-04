Путин иска прекратяване на огъня на 9 май! Зеленски: Идеята не е сериозна!

4 Май, 2026 21:11, обновена 4 Май, 2026 21:34 1 911 145

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май във връзка с отбелязването от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, предаде Ройтерс, като се позова на РИА Новости, пише БТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди, че страната ще обяви примирие на 8 и 9 май. "Очакваме украинската страна да последва този пример", се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче каза, че идеята "не е сериозна", съобщи още Ройтерс.

Киев за момента не е получил официално предложение от Москва, подчерта той.

По-рано днес украинският министър на външните работи Андрий Сибига отхвърли руската инициатива като "поредната манипулация".

Според Киев идеята на Москва е да може традиционният парад в Москва по случай Деня на победата да може да премине спокойно без заплаха от украински въздушни атаки.

Най-малко девет души бяха убити при руски нападения в Украйна днес, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Седем човека са загинали, а над 30 са били ранени, по последна информация при ракетна атака в североизточния град Мерефа, близо до Харков. Предишните данни бяха за четирима убити и 16 пострадали.

Руски дрон е причинил смъртта на двама души в град Вилнянск в югоизточната Запорожка област.

Русия предупреди преди минути, че ще нанесе "масиран ответен удар по центъра на Киев", ако Украйна се опита да провали честванията по случай Деня на победата - 9 май, предаде ТАСС.

Малко по-рано бе обявено, че президентът Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май по случай празника, отбелязващ победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, съобщи РИА Новости, цитирана от Ройтерс.

"Ако киевският режим се опита да осъществи престъпните си планове за провал на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, въоръжените сили на Руската федерация ще нанесат масиран ответен ракетен удар по центъра на Киев", се казва в изявление, публикувано тази вечер от Министерството на отбраната на Руската федерация.

В същото време ведомството изрази очакване украинската страна също да спазва прекратяването на огъня.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    26 55 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #4, #9

    21:12 04.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 29 Отговор
    Зеля ша шмръкне и ша думне по Масква!🌈🌈🌈🥳🤣🤣🤣🖕

    21:12 04.05.2026

  • 3 пожелание

    51 24 Отговор
    Ами Путин да удари Радата , и това да е краят на ИДИ ота !!

    Коментиран от #13, #54, #80

    21:15 04.05.2026

  • 4 Пич

    48 19 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Дай обяснения, като как ще стане тая ?! САЩ ги съдраха от б о й едни иранци, а НАТО реве, че САЩ се изтегля от Европа!!! Смех!!!

    21:15 04.05.2026

  • 5 А50

    42 16 Отговор
    Епа тогава парада да мине през Куев

    Коментиран от #36

    21:16 04.05.2026

  • 6 Хм...

    58 24 Отговор
    Руснаците току що обявиха, че дори само при опит за диверсия на парада в Москва ще заличат центъра на киев.
    Изглежда дори на Путин взеха да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ.

    Коментиран от #10, #24

    21:17 04.05.2026

  • 7 Браво на Путин

    44 18 Отговор
    Ако някой не уважава честването на победата над фашизма, значи е фашист! Путин ги закопа фашистите сами да се покажат на света.

    Коментиран от #31, #81

    21:17 04.05.2026

  • 8 Гост

    34 12 Отговор
    Русия ще прекрати за 8ми и 9ти. Укрите ще ударят и после ще има мортал комбат яко след 10ти. Знам аз.

    21:17 04.05.2026

  • 9 американската крава

    29 13 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    ще играе казачок по командата на Иран, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    21:18 04.05.2026

  • 10 Гост

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Къде го пише? Кажи да прочета

    Коментиран от #20, #117

    21:19 04.05.2026

  • 11 да питам

    20 21 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го боядисат в червено и да е водещ флагман на парада ?

    Коментиран от #17, #21, #93

    21:21 04.05.2026

  • 12 Хм...

    32 10 Отговор
    Освен това руснаците започнаха масово да унищожават тежкотоварни камиони в близост до фронтовата линия. Сега остава да блокират пристанището на Одеса и да се заемат сериозно с жп инфраструктурата на 4о4.
    Абе ще му дойде на Путин акъла най накрая и ще спре с лиготийте.

    21:23 04.05.2026

  • 13 варна

    14 20 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    не става по желание тая работа а възможности трябва да имат. Русия вече 5 години се опитва да превземе въздушното пространство на Украйна, но не може

    Коментиран от #41

    21:23 04.05.2026

  • 14 сирски

    20 12 Отговор
    докато руснаците се мотаят , укрите стават все по-нагли

    Коментиран от #22

    21:23 04.05.2026

  • 15 Хахахаха

    22 12 Отговор
    Зеленски е разрешил парада в масква. Но при едно условие. В него да участват украинските дронове.

    21:23 04.05.2026

  • 16 Курти

    16 12 Отговор
    Другари копеи дружно с песен на уста към фронта при Бащицата

    Коментиран от #26

    21:23 04.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това е само предложение

    22 8 Отговор
    Може и да не го уважи Зеленски, има пълно право.
    Но после юе трябва да се държи като мъж и да понесе адвекватните последствия.

    21:24 04.05.2026

  • 19 Руснак без крак...

    12 17 Отговор
    Бой по канчетата руски докато се не подуят ☝️

    21:24 04.05.2026

  • 20 Хм...

    11 7 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Россия1
    Заявиха го официално от министерството на отбраната.

    21:24 04.05.2026

  • 21 Може

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "да питам":

    И ти да преминеш! Главата ти е неразличима от шамандура!

    21:24 04.05.2026

    16 17 Отговор

    До коментар #14 от "сирски":

    В момента Украйна разполага с по-добро въоръжение от колкото преди войната. А рашата разполага с много по-малко оръжие от колкото преди войната.

    Коментиран от #50

    21:24 04.05.2026

  • 23 Квартал 95

    22 11 Отговор
    Най-накрая на всички ще им писне от Наркомана. Лъже украинците, лъже желаещите, лъже американците, лъже руснаците и накрая псува и Израел (там го наричат неблагодарно псе). Гледа само да краде, да се дрогира и да се прави на много хитър, като наш Боко мисли че "всички ги минава с 200"

    Коментиран от #102

    21:25 04.05.2026

  • 24 Ха-ха

    13 16 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Русийката никой не я бръсне за слива. Каквото и да си говори е без никакво значение.!

    Коментиран от #29, #35

    21:25 04.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бегай

    11 9 Отговор

    До коментар #16 от "Курти":

    Бегай към Укристан! Зелю му трябват мобилизанти, Русия няма нужда.

    21:26 04.05.2026

  • 27 да питам

    13 9 Отговор

    До коментар #17 от "А да питам":

    А защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    Коментиран от #30

    21:27 04.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хоу-хоу

    8 6 Отговор

    До коментар #24 от "Ха-ха":

    А в Украйна само Зельонска бръсне слива.

    21:28 04.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ...

    13 7 Отговор

    До коментар #7 от "Браво на Путин":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    Коментиран от #40

    21:29 04.05.2026

  • 32 Слепото

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Дават ги в ту бата. Страхотия, старухата Педофил направо Фулира бункера със... Дерма 👍😂🚀

    21:30 04.05.2026

  • 33 да питам

    12 5 Отговор

    До коментар #30 от "Да питам":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #39, #43, #121

    21:31 04.05.2026

  • 34 Колкото повече приближава парада

    8 11 Отговор
    толкова повече тролеите глупаци на фашисткият запад ривът на умряло. Споко бе глупаци. Ще се чества победата над фашизма. Нидейти рива, чи е жалко да се гледа пропадналият запад, опрял до ривящ глупак.

    Коментиран от #46

    21:31 04.05.2026

  • 35 Хм...

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "Ха-ха":

    Ще разберем на десети. Или ще има парад и киев ще е цял, или няма да има парад и киев ще е на 50%, или няма да има парад и киев ще е цял.
    Залагам каса бира на първите два варианта.
    Ти?

    21:32 04.05.2026

  • 36 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌

    21:32 04.05.2026

  • 37 Горски

    6 8 Отговор
    Европа ще плати колосална цена за най-малкия опит за интеграция на Украйна в ЕС. Ако Москва активно се съпротивлява, цената на интеграцията ще се увеличи неколкократно, приближавайки се до трилиони евро (не стотици милиарди). Никоя страна от ЕС не може да си позволи да плати прекомерните разходи за интеграцията на Украйна. Всички членове на ЕС, без изключение, трябва да направят своя астрономически финансов принос. Как е възможно Украйна да отговаря на критериите за присъединяване към ЕС, като при нея има очевидно бандеровско фашизиране и нацизиране. ЕС се закопава, приемането на държава с диктатура и корумпиран режим е края. Нищо чудно, че във все повече страни членки на ЕС върви брожение и желание да се излезе от карикатурния съюз. Един проект, ориентиран към мир и развитие, всъщност се изроди в клика, съществуваща за обогатяване на де..билен елит. Кому е нужно това? Или ЕС ще се върне към базовите си идеи и принципи, или отива в историята.

    21:33 04.05.2026

  • 38 9 май??

    12 5 Отговор
    Нещо важно ли е станало че парад в раша ще има?

    21:33 04.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Браво на Путин

    7 9 Отговор

    До коментар #31 от "...":

    Ако някой не уважава честването на победата над фашизма, значи е фашист! Путин ги закопа фашистите сами да се покажат на света.

    21:34 04.05.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "варна":

    Що, бе. Кво стана с Ф-16 дето ги дадоха на Украйна. Владеят ли въздушното пространство. За тях ни вопъл , ни стон, а щяха да променят хода на войната. Същото квото стана с танковете Ейбрамс и Леопард. Красят музея на трофеите в Москва.

    21:34 04.05.2026

  • 42 Последния софиянец

    8 6 Отговор

    До коментар #25 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Нали Пу ткин беше поставил 260 ПВО системи да пазят монголите на Парада?
    Смятай какво представлява Без- аналоговото ПВО . Ами ако бяха ядрени Бойни глави?
    ))))

    Коментиран от #45

    21:35 04.05.2026

  • 43 Не бе

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "да питам":

    Майка ти те лъже! Това къде ти разправя, че е купила едни неща на половин цена, всъщност и ги дават едни чичковци за една работа!

    21:35 04.05.2026

  • 44 Разпyтин

    9 8 Отговор
    Абе кой е путинчо, че да обявява начало на войната или прекратяване, да не е рефер! Той е господин никой на квадрат! Веке никой ни гу uбaа! Ква е тая велика отечествена с 25 мл. изтрепани! Това ако е велико, е подигpавка със живота на хората!

    Коментиран от #47

    21:36 04.05.2026

  • 45 Сметам,

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Последния софиянец":

    И получавам, че Ник немаш, и акъл немаш!

    21:37 04.05.2026

  • 46 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Колкото повече приближава парада":

    Гледай в ту бата. Интересни новини от московия

    21:37 04.05.2026

  • 47 Ами Путин в момента

    3 8 Отговор

    До коментар #44 от "Разпyтин":

    изглежда най великият президент. Май прецаках троленето на глупака. 😄

    21:38 04.05.2026

  • 48 Дзак

    5 3 Отговор
    В крайна сметка какво пречи на парада да се проведе под заплаха. Да не би на фронта да е по-различно!

    21:38 04.05.2026

  • 49 да питам

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Аз да питам":

    А верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?

    Коментиран от #55

    21:39 04.05.2026

  • 50 Нима?

    7 7 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Много говорим, а напрактика нищо.
    Всички помним как на Русия и свършваха ракетите и танковете, как 20 пъти фалира и още много неща и се случиха. Целия свят е протива нея повече от 4 години.
    И какво? Нищо. Хората не вярват на празни приказки, само на резултати.
    Айде стига измислици, защото вече не вярваме.

    Коментиран от #56, #129

    21:39 04.05.2026

  • 51 Zaxaрова

    7 5 Отговор
    Няма край руският позор!

    21:39 04.05.2026

  • 52 Генерал Бен Ходжис:

    6 7 Отговор
    :"Русия загуби окончателно стратегическата си илюзия, че разстоянието дава защита". Най-малко 38 руски ПВО и ракетни системи са били поразени от украинските далекобойни дронове и ракети само през месец април. Украйна отстранява ПВО, после нанася и болезнени директни удари по руски стратегически активи. Тепърва ще видите какво предстои, предупреди Ходжис."

    Коментиран от #79

    21:40 04.05.2026

  • 53 Московия затънала до шия

    7 5 Отговор
    Какъв кошмар.. какъв смях. Пригожин се залива от кикот в гроба. Това истинска новина ли е? Този път и аз ще гледам парада. Може да се разиграе истински екшън. Нека от безсмъртния полк да обградят Путин с жива верига. Те пък няма да могат че са останали само пет човека. Тогава Маша Коня и Песков да застанат. Може и онова недоразумение Филип Киркоров да се нареди. Леле леле един палячо наркоман ги вкара в ужасно състояние тия.

    21:40 04.05.2026

  • 54 Град Козлодуй

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    21:40 04.05.2026

  • 55 Аз да питам

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Много голям глупак ли трябва да е тролея на пропадналият запад, за да троли и да показва падението на запада и величието на Русия? Предполагам, че малък глупак, не става да е толкова простт?

    Коментиран от #65, #71, #87

    21:41 04.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Копейки

    7 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    21:41 04.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Медведь

    7 4 Отговор
    Вече всеки са uбaa с магучата! Само орaнжгyтаня е кьoрав за истината! И без него русия ще се накaка!

    Коментиран от #77

    21:42 04.05.2026

  • 60 Айде бе

    7 6 Отговор
    Путин нищо не иска бе, нещастници, Путин просто обяви, че от руска страна ще има прекратяване на огъня по случай празника на победата над фашизма. Путин не чака вашето благоволение. Путин е великодушен!

    Ако, обаче, отсрещната страна си позволи волности, на Путин ръцете този път ще бъдат напълно развързани за ТЯО.

    Коментиран от #136

    21:42 04.05.2026

  • 61 Чики-Рики

    3 5 Отговор
    Тука има много символика,(за имащите познания от историята)!За тези, които нямат такива познания и каквото чуят от тук и от там, приемат за чиста монета! Просто след като влиза в Берлин червената армия (няколко дни), съветското знаме е забито на върха на Райхстага,...и тогава,,огъня,, е съвсем приключил! Така ще стане и сега,но в Киев и на покрива на,,Радата,,! Добре го е замислил Владимир Владимирович, въпроса е защо толкова много време се забави?!

    21:43 04.05.2026

  • 62 Любо

    3 6 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна??

    21:43 04.05.2026

  • 63 Начо

    7 5 Отговор
    Шубе го е путин
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #89

    21:44 04.05.2026

  • 64 ПИЧ КИН сда вайся

    5 4 Отговор
    Хихихихихи
    Няма КИЕВ, няма БЕРЛИН и ЛИСАБОН,... педофила язди Конь !
    Тия ли шеа а воюват с.. НАТО?!?
    Хехехехехехе

    21:44 04.05.2026

  • 65 да питам

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Аз да питам":

    А защо винаги става обратното на това, което Русия е иска ?

    21:44 04.05.2026

  • 66 НЕМОЖАЧи.ру

    6 2 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    21:44 04.05.2026

  • 67 ПИЧ КИН сда вайся

    6 3 Отговор
    Хихихихихи
    Няма КИЕВ, няма БЕРЛИН и ЛИСАБОН,... педофила язди Конь !
    Тия ли шеа а воюват с.. НАТО?!?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #83

    21:44 04.05.2026

  • 68 Гюров

    3 6 Отговор
    Само минавам да попитам в бивша Украйна пуснаха ли тока?!?

    21:44 04.05.2026

  • 69 Медиен тюрлю гивеч

    3 6 Отговор
    Последно какво "Путин иска" или "Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май "? Това са много, много различни неща ... Никой за нищо не е питал Зеленски и никога няма да го пита , тъй че напразно се е активирал по този въпрос - за обща заблуда.

    21:44 04.05.2026

  • 70 НЕМОЖАЧи.ру

    6 1 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    21:44 04.05.2026

  • 71 Питай да ти кажа

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Аз да питам":

    Че величието на Русия завършва винаги с купони за хляб...нъл тъй копейке🤣😉.

    Коментиран от #86

    21:44 04.05.2026

  • 72 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 4 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    21:45 04.05.2026

  • 73 Тити на Кака

    1 5 Отговор
    Идеята да се почете паметта на милионите съветски граждани, загинали във войната с Германия / голяма част от които са и граждани на създадената от Ленин УССР/ - " несериозна"?
    Клоун, самозабравил се клоун...

    21:45 04.05.2026

  • 74 И Преди и сега

    6 3 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    21:45 04.05.2026

  • 75 пацо

    6 4 Отговор
    Масква утанула.
    Пета година превземат Киев за три дни и стана Киев през крив макарон

    21:45 04.05.2026

  • 76 К00ПЕЙКИте

    5 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    21:45 04.05.2026

  • 77 0001

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Медведь":

    Баба Меца определено го закъса доста 😂

    21:45 04.05.2026

  • 78 Сесесере2🤢🤮

    6 3 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    21:46 04.05.2026

  • 79 Туй днес

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "Генерал Бен Ходжис:":

    за кой път го папагалим? 😄 Запада копае дъна с тия глупаци папагали. Сега виждаш ли що Русия велика. 😄

    21:46 04.05.2026

  • 80 Точно така

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    Русия само с глупости се занимава. Ако превземат столицата на фашистите веднага настъпва краят на войната. Но те, не... Тичат по села и ливади. А шмъркача ги тормози и наглее...Шибни ги яко с водорода да се изпарят и готово. Войната свършва веднага. Ама руснаците са балъци.

    Коментиран от #85

    21:46 04.05.2026

  • 81 Браво на Зеленски

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Браво на Путин":

    Давай, Зеленски! Всяка отстъпка пред Русия в прави само още по-агресивна!

    Коментиран от #90

    21:46 04.05.2026

  • 82 Тогава...

    2 6 Отговор
    ще падът орехи по шмъркача....

    Коментиран от #92

    21:47 04.05.2026

  • 83 Тити на Кака

    4 6 Отговор

    До коментар #67 от "ПИЧ КИН сда вайся":

    Да ти напомня - "тия" и в момента воюват с НАТО.
    И НАТО вие от болка, железният руски юмрук е в задника му и измъкване от резила няма.

    Коментиран от #95

    21:47 04.05.2026

  • 84 Путине...

    2 5 Отговор
    занулявай тая смрад, че на всички ни писна вече от него!

    21:48 04.05.2026

  • 85 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Точно така":

    Руснаците винаги са били балъци. И много нахални.

    21:48 04.05.2026

  • 86 Туй днес

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Питай да ти кажа":

    за кой път го папагалим? 😄 Розово пиро не никне ли? После що запада изглежда все по жалко, а Русия велика! 😄

    21:48 04.05.2026

  • 87 Голямо величие на

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Аз да питам":

    Русия, стигна до положение да се превърне в Северна Корея 2.0. Няма такъв фалит, унижение и позор :

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😆

    Коментиран от #94

    21:48 04.05.2026

  • 88 Мимчят

    4 4 Отговор
    Явно зеления,ако направи провокация,тогава ще яде дръвцето. Вероятно по центъра на Киев и убежището на зеления ще бъде изпробвано с Орешник един,че и поне два броя.Да му мисли,ако има с какво в голаву...

    21:48 04.05.2026

  • 89 Начо Видал

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Начо":

    Я първо ми изгледай няколко филма, как обладавам мацетата откъм невидимата страна, и тогава флиртувай!

    21:50 04.05.2026

  • 90 Браво на Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #81 от "Браво на Зеленски":

    Ако някой не уважава честването на победата над фашизма, значи е фашист! Путин ги закопа фашистите сами да се покажат на света.

    П.П Троли, че мноо мъ кефи като показваш колко е велика Русия и колко жалък запада да опре до глупак да троли и краде. 😄

    Коментиран от #104

    21:50 04.05.2026

  • 91 Шоуто на парада

    8 3 Отговор
    Ще са украинските дронове

    21:50 04.05.2026

  • 92 Нищо не може да

    9 3 Отговор

    До коментар #82 от "Тогава...":

    помогне на Русия, нито орешници, нито ЯО. Намира се в пълна безизходица.

    21:51 04.05.2026

  • 93 Сега се обадиха идват

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "да питам":

    Бавно но напредват. Матросчетата го теглят с въжета по дъното като във филма Карибски пирати. На Путин бункера му е голям. Да хване Медведев с две бутилки водка и да направят там парада. Какво толкова им трябва. Две войнишки каски и да си бият главите една в друга. Захарова със стек одеколони ще танцува на пилона.

    21:52 04.05.2026

  • 94 Нали

    2 8 Отговор

    До коментар #87 от "Голямо величие на":

    Това падението на запада да опре до глупаци да тролят, го правят все по жалък, а Русия все по велика. Дали са големи глупаци тролеите? 😄

    Коментиран от #98

    21:52 04.05.2026

  • 95 АБЕ МАНИ...

    9 3 Отговор

    До коментар #83 от "Тити на Кака":

    ИСТИНАТА е ,че Една Украйна, САМА...Ши..ба...22 ядрени Републики, ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, и РЕДОВНАТА АРМИЯ ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким,..вече 13 год превземат ДОНБАС и...още лигават Украински КУ реве пред Селото ПОКРОВСК и Купянск
    Ееееедехееее

    Коментиран от #100

    21:53 04.05.2026

  • 96 ОНЯ С ДРОНЯ

    8 1 Отговор
    ПУЧЯ ВЪШКИН

    Да премести Всички

    27 ПВО СИСТЕМИ

    От ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    Да охраняват Червения Мегдан .

    ДА видим как
    Свалиха
    Онези 92 Дрона

    За които даже звъня на ТРЪМП.

    Когато имаш

    БЕЗАНАЛОГОВА ПВО ОХРАНА

    НЯКАКВИ УКРАНСКИ ДРОНОВЕ

    НЕ ТРЯБВА ДА ГО ПРИТЕСНЯТ

    СМЕЛИЯ ДЪРТ БОТОКС

    21:53 04.05.2026

  • 97 Хардлайнaрин

    9 2 Отговор
    Копeйки, стига са заканвахти на зeлето, ами помислете за тежкото положение на руската държава и народ! Положението е в гзъ! Ще мpът хора от глад! Живите ще завиждат на мьортвите! Руският интелект вече е изчерпан, а държавата разчитаща само на нафтата от земята вече е обречена! Дедо ми нявга ми е казвал, нимой държа сичкити яйцъ у ина кошница! Това е, нафтата отече!

    21:54 04.05.2026

  • 98 Това са фактите, колкото и да са

    7 3 Отговор

    До коментар #94 от "Нали":

    трагични за Русия. Скоро и интернетът в Русия ще е като този в Северна Корея, не само робството, мизерията и идеологията на дикатурата.

    Коментиран от #103

    21:56 04.05.2026

  • 99 А За ПАРАДА НА ИЗГОРЕЛИТЕ УШАНКИ

    5 1 Отговор
    ИНТЕРНЕТА ще го пуснат ли

    Да може КРЕПОСТНИТЕ да се порадват

    Че ПУТИНОВА РУЗЗИЯ

    ЗАПРЛИЧА НА СЕВЕРНА КОРЕЯ.

    21:57 04.05.2026

  • 100 Последния софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "АБЕ МАНИ...":

    От мякащи монголски пи Дери, Шлю Хи и тра Верси,..бойци не стават

    21:57 04.05.2026

  • 101 Московската кочина да бъде разрушена!

    4 2 Отговор
    Нема да стане - московските мрши да решават кога ще има примирие и кога - не! Нема да стане - огън и жупел върху Московията!!!

    21:58 04.05.2026

  • 102 Псуват го дрогира се

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Квартал 95":

    но както се вижда целия парад се страхува от него. Корав наркоман излезе. Да ги пуснат двамата с путин на парада в единоборство пак ще му набие канчето. Ще хвърчат ботокс и токчета на всички посоки. Ще му затвори с бушони и двете крокодилски очички.

    21:58 04.05.2026

  • 103 Така е

    2 8 Отговор

    До коментар #98 от "Това са фактите, колкото и да са":

    Това са фактите, запада удари тотално дъно, залят от фашизъм, опря до евтини глупаци да тролят и показват колко е жалък запада и колко велика Русия. Ко да направиш Трябва да са големи глупаци тролещите. Това за 5 цента да си циганин и да те ритат, мноо трябва да е глупак. Нали? 😄

    Коментиран от #109

    21:59 04.05.2026

  • 104 Мятай се у нужнико въшлю😀

    5 0 Отговор

    До коментар #90 от "Браво на Путин":

    Да ти се изхождат хората на главата 😄.

    Коментиран от #106, #120

    21:59 04.05.2026

  • 105 Голям резил

    8 3 Отговор
    Путин моли за примирие🤣🤣🤣

    22:00 04.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Какво Стана

    4 1 Отговор
    Със КОРВЕТАТА. КАРАКУРТ

    Крайцера МАСКВА

    Май я посрещна на Черноморското Дъно

    Заедно със Калибрите.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #112

    22:02 04.05.2026

  • 108 Съвет

    2 4 Отговор
    Ами ако смъркача е смел да го направи заедно с ортаците си от ЕС с не да реве за пари !

    22:05 04.05.2026

  • 109 Лекар

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Така е":

    Циклофренията не се лекува,но има подържащо лечение със лекарства произведени на Запад.

    22:05 04.05.2026

  • 110 Възраждане

    6 2 Отговор
    Вярно има 3 взрива на Украински дронове в центъра на Москалбад!
    Какъв Парад бе Жълтури,..ху ЙЛО да вдига белият байряк и да се приключва с Мъките монголски
    Хабаха

    22:05 04.05.2026

  • 111 Вместо Да Надене

    5 1 Отговор
    ИТАЛИАНСКИЯ ДИЗАЙНЕРСКИ КОСТЮМ

    ЗА 15 ХИЛЯДИ ЕВРА

    ПУТИН НАЙ ДОБРЕ

    ДА СЛОЖИ КАМУФЛАЖКАТА

    ПОНЕ РУСНАЦИТЕ

    ДА ИМА НА КАКВО ДА СЕ ПОРАДВАТ

    ТАНКОВЕ И РАКЕТИ ЩОМ НЯМА

    ПОНЕ ЕДИН ГОРСКИ ПАЗАЧ

    ДА ВИДЯТ.

    Коментиран от #119

    22:06 04.05.2026

  • 112 Пускат

    2 4 Отговор

    До коментар #107 от "Какво Стана":

    Ли парното у Kiiw и върнаха ли се десетте милиона урки дето пресякоха полската бразда ?

    Коментиран от #125

    22:06 04.05.2026

  • 113 ка Путин Боклук

    8 0 Отговор
    Значи целувача на Корана не искаше за светия празник ВЕЛИК ДЕН, но за парада е готов да се разцепи на 3. Личи си чия вяра защитава. Нагъл чаршаф.

    22:06 04.05.2026

  • 114 Лили

    5 1 Отговор
    Болен Сидеров се напил като руски обущар на заплата .
    Препарирал се като лорда ватман баш.
    Прибрали го с линейка ама къде са го закарали не зная .

    Коментиран от #126, #132

    22:07 04.05.2026

  • 115 Копейкин

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Те го бе":

    Така ли се роди или после се опростачи?

    Коментиран от #123, #124

    22:08 04.05.2026

  • 116 Хардлайнарин

    5 2 Отговор
    Това едностранно примирие на мен ми е оксиморон! Значи 💩 ако зeлето заблъска пyтинката по гoлия кeфон, той ще обърне и другата бyза, и ще даде и гзъ!

    22:08 04.05.2026

  • 117 12345

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Пише го и в статията, накрая, но на вас явно и четенето ви е трудно.

    22:08 04.05.2026

  • 118 варна

    3 0 Отговор
    къде четете за тези взривове в москва преди минути

    22:09 04.05.2026

  • 119 За сметка

    1 3 Отговор

    До коментар #111 от "Вместо Да Надене":

    На това русите продадоха нефт на Впония завчера …

    22:09 04.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Вярно е.

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "да питам":

    Русия разпродава и Държавния си резерв.

    22:10 04.05.2026

  • 122 Путин

    4 1 Отговор
    Се оказа много щедър .

    На Ветераните от ВСВ

    Им обещал бонус

    От по 10 Хиляди Рубли.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Ветераните като чули

    За Тази Голяма Сума

    Почнали да звънят на Сталин

    От Радост

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:10 04.05.2026

  • 123 Вей шарения

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Копейкин":

    Байряк и ще уцелил джакпота Фаши …. Хихи

    22:11 04.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 , хардлайнарин

    3 0 Отговор

    До коментар #112 от "Пускат":

    Кво парно, бе, вече е 05.05.! У вас имаш ли парно, гений! Кво да измисли една копейка!

    22:12 04.05.2026

  • 126 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 0 Отговор

    До коментар #114 от "Лили":

    И ние обичаме еврото и купоните 🥳

    22:13 04.05.2026

  • 127 Цеко

    5 0 Отговор
    Вторая в мире пищи на умрело
    Тръмпе помоги ,че ще ни лупкат на парада баш

    Коментиран от #130

    22:14 04.05.2026

  • 128 Факт

    3 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и да се моли за преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    22:16 04.05.2026

  • 129 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Нима?":

    Всички помним, Киев за 3 дни, а се оказа от Киев до Донецк за 4 години!

    Коментиран от #133

    22:17 04.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 ОНЯ С ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    Ако преди 5 Години

    Някой беше казал :

    Че на 9 Ти Май

    За ПАРАДА НА ЧЕРВЕНИЯТ МЕГДАН

    НЯМА ДА ИМА ВОЕННА ТЕХНИКА

    ЩЯХА ДА ГО ОБЯВЯТ ЗА ЛУД

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИН МНОГОХОДОВИЯ

    И ТОВА УСПЯ ДА НАПРАВИ.

    ВЕЛИК Е НЕМОЖАЧА

    22:18 04.05.2026

  • 132 хихик

    1 2 Отговор

    До коментар #114 от "Лили":

    Волен ще изтрезнее, ама вашите кратуни ще си останат празни за вечни времена

    22:19 04.05.2026

  • 133 Та как да не помниш

    0 1 Отговор

    До коментар #129 от "Хахахаха":

    Де що има глупак, папагали ден и нощ Киев за 3 дни. Да се чуди човек, с ко зобят глупак да се мисли за папагал. 😄 После защо Русия е велика, а запада опрял до глупаци да се мислят за папагали. 😄

    Коментиран от #135

    22:19 04.05.2026

  • 134 Русия е ФАШИСТКА ДЪРЖАВА

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Аз като гледам":

    Нищо Велико
    Не е .

    Коментиран от #138

    22:19 04.05.2026

  • 135 Верно ли бре

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Та как да не помниш":

    РУБЛО ИДИОТ?

    Коментиран от #139

    22:20 04.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Цеко Цирконя

    0 0 Отговор
    Вторая в мире ще сформира конни дивизии -евалата .

    А досега са загубили танкове за 15 танкови армии . 15 танкови армии -повтарям за копейките ,че те не вдяват .
    И голяма част с екипажите ,щото при Джавелин прошка няма .

    22:21 04.05.2026

  • 138 Абе гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Русия е ФАШИСТКА ДЪРЖАВА":

    фашисткият запад, а не Русия те е изкарал да тролиш и показваш падението и фашизма и величието на Русия, която пак нарита фашистите. Дей рива мнои. 😄

    22:21 04.05.2026

  • 139 Верни я

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Верно ли бре":

    Де що има глупак, папагали ден и нощ Киев за 3 дни. Да се чуди човек, с ко зобят глупак да се мисли за папагал. 😄 После защо Русия е велика, а запада опрял до глупаци да се мислят за папагали. 😄

    Коментиран от #141

    22:22 04.05.2026

  • 140 Ами

    1 1 Отговор
    Айде стига сте писали глупости.
    Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май.
    Дали окраинците ще се присъединят към примирието си е тяхна работа.
    Ако се присъединят 3000 окраинеца ще живеят още два дни.
    Ако не се приединят ... Бог да ги прости.

    22:22 04.05.2026

  • 141 РУБЛО ИДИОТ

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Верни я":

    Пий си Одеколона.

    Че е време да си лягаш .

    Коментиран от #142, #143

    22:23 04.05.2026

  • 142 Е що го пиеш тоя одеколон бря

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "РУБЛО ИДИОТ":

    Заради него ли стигна да тролиш, папагалиш и показваш падението на запада? 😄

    Де що има глупак, папагали ден и нощ Киев за 3 дни. Да се чуди човек, с ко зобят глупак да се мисли за папагал. 😄 После защо Русия е велика, а запада опрял до глупаци да се мислят за папагали. 😄

    22:24 04.05.2026

  • 143 Сладко, запретно гейското порно..

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "РУБЛО ИДИОТ":

    Продавaм видeo:

    1. Съм активен + партньор българин
    2. Съм пасивен + партньор турчин
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус. 🏳️‍🌈💩

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    22:26 04.05.2026

  • 144 Дарвин

    0 0 Отговор
    Съвсем нормално да има на парадя само пешеходци! Проследете тази прогресивна деградация! Танк, после голфколичка, после велосипед, кoнь, и логично тръгват пешеходци, поне няма да имат загуба в техника! Руснаците ще започнат след това да се прегърбват ;, после да се привеждат, сли;ед това ще почнат да се помагат и с ръцете при ходене, докато се превърнат в май мy и!

    22:27 04.05.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

