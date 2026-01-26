Само за ден две жестоки убийства във Варна

В рамките на едно денонощие - между вечерта на 24 януари и сутринта на 25 януари, във Варна и региона са извършени две убийства. Това съобщиха днес на брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов и директорът на ОДМВР–Варна ст. комисар Красен Торимацов. По думите им двете престъпления не са свързани помежду си, уточни "Нова телевизия".
„Окръжна прокуратура Варна наблюдава две досъдебни производства за убийства, извършени с особена жестокост и по мъчителен начин за жертвите“, заяви прокурор Конов. Той потвърди, че извършителите са задържани и вече са привлечени като обвиняеми.
Първото престъпление е извършено във Варна. Конов заяви, че син убил 62-годишната си майка. Извършителят е 42-годишен мъж, за когото има данни, че страда от параноидна шизофрения. „Предстои той да бъде настанен за психиатрично освидетелстване в специализирано заведение,“ уточни прокурорът. Убийството е извършено в дома на жертвата, в района на Второ районно управление във Варна.
Вторият случай е регистриран в разсадник, намиращ се в землището между селата Кичево и Осен. Жертвата е мъж на 50 години, а обвиняемият - 36-годишен. Единият бил наемодател на другия. Според първоначални данни убийството било планирано и предварително организирано, а тялото било старателно укрито.
„В момента се извършват процесуално-следствени действия, включително претърсване на труднодостъпен кладенец с около 60 метра дълбочина, за намиране на веществени доказателства, свързани с престъплението“, допълни директорът на ОДМВР Красен Торимачов.
„Няма връзка между двете деяния. Различни извършители, различни жертви, но и двете убийства са извършени с особена жестокост“, подчерта Торимачов. По негови думи и в двата случая са използвани ножове.
1 седесарко
17:26 26.01.2026
2 Грозната истина
17:29 26.01.2026
3 Може би ще бъде добре
Коментиран от #11, #16
17:30 26.01.2026
4 Един
Коментиран от #8
17:30 26.01.2026
5 Докога
Коментиран от #21
17:30 26.01.2026
7 Спецназ
Вместо хуманно и бързо- виждате до какво прибягват Гражданите-
НОЖОВЕ, секири и други и водят до мъчителен за потърпевшия край!
ФАКТ!
Коментиран от #9
17:35 26.01.2026
9 Мдааа
До коментар #7 от "Спецназ":Ако и това разрешат гаранция, че до една година ще сме на 50%, а може и повече.
17:39 26.01.2026
11 Прав сте
До коментар #3 от "Може би ще бъде добре":Но Мара се храни с човешка кръв.
И на нея и на оня Бащата им хлопа дограмата!
17:46 26.01.2026
13 Гербаропитек
17:48 26.01.2026
14 Опааа
17:50 26.01.2026
15 демократ
Коментиран от #17, #20
17:51 26.01.2026
16 Факти.бг
До коментар #3 от "Може би ще бъде добре":Ние сме извратени коп€л€т@!
18:10 26.01.2026
18 хмммм
18:40 26.01.2026
19 Мароооо
А що се отнася до селото, не се казва Осен а Осеново.
18:45 26.01.2026
20 А ти, след
До коментар #15 от "демократ":като капацуната ти е пълна с жълт паваж, се мислиш за грамотен, ли?
18:48 26.01.2026
21 Има и друг
До коментар #5 от "Докога":начин защото доживотна присъда означава, че трябва да го изхранваме ние докато не пукне. Има и съкратена процедура.
18:52 26.01.2026
22 коко
18:55 26.01.2026