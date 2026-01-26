Само за ден две жестоки убийства във Варна

В рамките на едно денонощие - между вечерта на 24 януари и сутринта на 25 януари, във Варна и региона са извършени две убийства. Това съобщиха днес на брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов и директорът на ОДМВР–Варна ст. комисар Красен Торимацов. По думите им двете престъпления не са свързани помежду си, уточни "Нова телевизия".

„Окръжна прокуратура Варна наблюдава две досъдебни производства за убийства, извършени с особена жестокост и по мъчителен начин за жертвите“, заяви прокурор Конов. Той потвърди, че извършителите са задържани и вече са привлечени като обвиняеми.

Първото престъпление е извършено във Варна. Конов заяви, че син убил 62-годишната си майка. Извършителят е 42-годишен мъж, за когото има данни, че страда от параноидна шизофрения. „Предстои той да бъде настанен за психиатрично освидетелстване в специализирано заведение,“ уточни прокурорът. Убийството е извършено в дома на жертвата, в района на Второ районно управление във Варна.

Вторият случай е регистриран в разсадник, намиращ се в землището между селата Кичево и Осен. Жертвата е мъж на 50 години, а обвиняемият - 36-годишен. Единият бил наемодател на другия. Според първоначални данни убийството било планирано и предварително организирано, а тялото било старателно укрито.

„В момента се извършват процесуално-следствени действия, включително претърсване на труднодостъпен кладенец с около 60 метра дълбочина, за намиране на веществени доказателства, свързани с престъплението“, допълни директорът на ОДМВР Красен Торимачов.

„Няма връзка между двете деяния. Различни извършители, различни жертви, но и двете убийства са извършени с особена жестокост“, подчерта Торимачов. По негови думи и в двата случая са използвани ножове.