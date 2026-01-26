Новини
Само за ден две жестоки убийства във Варна

Само за ден две жестоки убийства във Варна

26 Януари, 2026 17:24 2 034 22

  • варна-
  • убийства-
  • задържани-
  • нож

Двама са задържани

Само за ден две жестоки убийства във Варна - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на едно денонощие - между вечерта на 24 януари и сутринта на 25 януари, във Варна и региона са извършени две убийства. Това съобщиха днес на брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов и директорът на ОДМВР–Варна ст. комисар Красен Торимацов. По думите им двете престъпления не са свързани помежду си, уточни "Нова телевизия".

„Окръжна прокуратура Варна наблюдава две досъдебни производства за убийства, извършени с особена жестокост и по мъчителен начин за жертвите“, заяви прокурор Конов. Той потвърди, че извършителите са задържани и вече са привлечени като обвиняеми.

Първото престъпление е извършено във Варна. Конов заяви, че син убил 62-годишната си майка. Извършителят е 42-годишен мъж, за когото има данни, че страда от параноидна шизофрения. „Предстои той да бъде настанен за психиатрично освидетелстване в специализирано заведение,“ уточни прокурорът. Убийството е извършено в дома на жертвата, в района на Второ районно управление във Варна.

Вторият случай е регистриран в разсадник, намиращ се в землището между селата Кичево и Осен. Жертвата е мъж на 50 години, а обвиняемият - 36-годишен. Единият бил наемодател на другия. Според първоначални данни убийството било планирано и предварително организирано, а тялото било старателно укрито.

„В момента се извършват процесуално-следствени действия, включително претърсване на труднодостъпен кладенец с около 60 метра дълбочина, за намиране на веществени доказателства, свързани с престъплението“, допълни директорът на ОДМВР Красен Торимачов.
„Няма връзка между двете деяния. Различни извършители, различни жертви, но и двете убийства са извършени с особена жестокост“, подчерта Торимачов. По негови думи и в двата случая са използвани ножове.


Оценка 3.1 от 12 гласа.
Оценка 3.1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 седесарко

    6 0 Отговор
    редакторите, пак изтрийте това, което казвам за държавата и салханата....

    17:26 26.01.2026

  • 2 Грозната истина

    4 4 Отговор
    Ваксинирани ли са били

    17:29 26.01.2026

  • 3 Може би ще бъде добре

    16 0 Отговор
    да смените снимката. Това, което се е случило е страшно, но не е нужно да гледаме допълнително кървища на снимка.

    Коментиран от #11, #16

    17:30 26.01.2026

  • 4 Един

    11 0 Отговор
    То мен вече ме е страх и до магазина за хляб да отида. То се напълни с изроди.

    Коментиран от #8

    17:30 26.01.2026

  • 5 Докога

    10 0 Отговор
    Докато няма доживотна присъда без замяна и помилване така ще бъде.

    Коментиран от #21

    17:30 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спецназ

    5 2 Отговор
    ЗАЩО, Господа Депутати не разрешите свободно огнестрелното Оръжие?

    Вместо хуманно и бързо- виждате до какво прибягват Гражданите-
    НОЖОВЕ, секири и други и водят до мъчителен за потърпевшия край!

    ФАКТ!

    Коментиран от #9

    17:35 26.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мдааа

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Ако и това разрешат гаранция, че до една година ще сме на 50%, а може и повече.

    17:39 26.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прав сте

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Може би ще бъде добре":

    Но Мара се храни с човешка кръв.
    И на нея и на оня Бащата им хлопа дограмата!

    17:46 26.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гербаропитек

    7 0 Отговор
    В оставка сме, в оставка сме, оправайте се който както може

    17:48 26.01.2026

  • 14 Опааа

    4 0 Отговор
    Мароооо! Второто НЕ е във Варна! Мисиркооо! И не се излагай с тази снимка! Рязала си карантия и си снимала ръката си!

    17:50 26.01.2026

  • 15 демократ

    4 7 Отговор
    България е сборище на не грамотни руснаци турци и ро ми.

    Коментиран от #17, #20

    17:51 26.01.2026

  • 16 Факти.бг

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Може би ще бъде добре":

    Ние сме извратени коп€л€т@!

    18:10 26.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хмммм

    1 0 Отговор
    варненци не знаят къде живеят!

    18:40 26.01.2026

  • 19 Мароооо

    2 0 Отговор
    Ако публикувам тази снимка в коментара си, съм сигурен на 100 % ,че ще я изтриеш.
    А що се отнася до селото, не се казва Осен а Осеново.

    18:45 26.01.2026

  • 20 А ти, след

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    като капацуната ти е пълна с жълт паваж, се мислиш за грамотен, ли?

    18:48 26.01.2026

  • 21 Има и друг

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Докога":

    начин защото доживотна присъда означава, че трябва да го изхранваме ние докато не пукне. Има и съкратена процедура.

    18:52 26.01.2026

  • 22 коко

    0 0 Отговор
    Браво, Марийке,как може да поставеш такава отвратителна картинка, да не би да си със садистични наклонности?

    18:55 26.01.2026