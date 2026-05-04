Димитър Ганев: Асен Василев и ПП са тези, които отиват в посока на разединяването

Политологът от "Тренд" Димитър Ганев коментира в предаването "Денят ON AIR" кои ще са подводните камъни пред новата власт, след спечелването на предсрочните парламентарни избори от "Прогресивна България".
"Тя ще се сблъска с редица предизвикателства. Едно от тях със сигурност е бюджетът, който предстои първите седмици, в момента, в който се формира кабинетът", отбеляза Ганев пред Bulgaria ON AIR.
Според него второто голямо предизвикателство е кадрово, защото това е коалиция без изградени структури, без традиция в управлението.
"Казвам кадрово предизвикателство от гледна точка на големия мащаб, да се сменят ръководствата на редица институции", уточни политологът.
Разцеплението на ПП-ДБ
По думите му разделението в ПП-ДБ е било предизвестено. Според него са имали личностни конфликти, които са стартирали преди година и половина и чашата е преляла.
"Асен Василев и ПП са тези, които отиват в посока на разединяването", посочи политологът.
Относно Висшия съдебен съвет (ВСС) и т.нар. съдебна реформа, според Ганев никой не би останал в позиция да защитава този състав с изтекъл мандат.
Устойчива ли ще бъде "Прогресивна България"
На въпрос дали може да се самозабрави "Прогресивна България" с Румен Радев, политологът отговори, че трябва да имаме предвид, понеже живеем в демократична държава, че самозабравянето винаги бива наказано.
"Трябва да се поучат от историята, виждали сме няколко такива момента, в които следва наказанието на избирателя", предупреди Ганев.
По думите му местните избори ще покажат устойчив политически субект ли ще бъде "Прогресивна България".
