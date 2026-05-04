Димитър Ганев: Асен Василев и ПП са тези, които отиват в посока на разединяването

4 Май, 2026 22:31 787 6

  • димитър ганев-
  • асен василев-
  • пп-
  • разединяване

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политологът от "Тренд" Димитър Ганев коментира в предаването "Денят ON AIR" кои ще са подводните камъни пред новата власт, след спечелването на предсрочните парламентарни избори от "Прогресивна България".

"Тя ще се сблъска с редица предизвикателства. Едно от тях със сигурност е бюджетът, който предстои първите седмици, в момента, в който се формира кабинетът", отбеляза Ганев пред Bulgaria ON AIR.
Според него второто голямо предизвикателство е кадрово, защото това е коалиция без изградени структури, без традиция в управлението.

"Казвам кадрово предизвикателство от гледна точка на големия мащаб, да се сменят ръководствата на редица институции", уточни политологът.
Разцеплението на ПП-ДБ
По думите му разделението в ПП-ДБ е било предизвестено. Според него са имали личностни конфликти, които са стартирали преди година и половина и чашата е преляла.

"Асен Василев и ПП са тези, които отиват в посока на разединяването", посочи политологът.

Относно Висшия съдебен съвет (ВСС) и т.нар. съдебна реформа, според Ганев никой не би останал в позиция да защитава този състав с изтекъл мандат.

Устойчива ли ще бъде "Прогресивна България"
На въпрос дали може да се самозабрави "Прогресивна България" с Румен Радев, политологът отговори, че трябва да имаме предвид, понеже живеем в демократична държава, че самозабравянето винаги бива наказано.

"Трябва да се поучат от историята, виждали сме няколко такива момента, в които следва наказанието на избирателя", предупреди Ганев.

По думите му местните избори ще покажат устойчив политически субект ли ще бъде "Прогресивна България".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бикът от Шри Ланка

    2 3 Отговор
    Волен Сидеров е бил изнасилен в градинката зад мавзолея по случай 9 май

    22:32 04.05.2026

  • 2 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Тоя мач сме го гледали.И при Костов се получи същото, познатата секта ДСБ.

    22:35 04.05.2026

  • 3 Сметката

    0 1 Отговор
    Държавата най-после солено ще си плати за това,че ме остави 20години без работа по специалността и ме направи политически емигрант

    22:37 04.05.2026

  • 4 Като

    0 2 Отговор
    Гледам Радев - само дърти комунисти около него! Ама, а да видиме! Може пък и да се справи!

    22:39 04.05.2026

  • 5 Швейцарско сирене

    0 1 Отговор
    Дайте нещо за свлачищата.ПП вече не са ни интересни. Направете калкулация колко ще струва ремонта на пътя до Пампорово , от кой фонд ще дойдат парите , колко години ще се проточи и т.нИма ли заделени пари за нови свлачища?

    22:46 04.05.2026

  • 6 Веселяка

    0 1 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже мойте любимци Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 и се надявам много скоро пак да има избори 🤣

    23:04 04.05.2026

