Димитър Ганев: Асен Василев и ПП са тези, които отиват в посока на разединяването

Политологът от "Тренд" Димитър Ганев коментира в предаването "Денят ON AIR" кои ще са подводните камъни пред новата власт, след спечелването на предсрочните парламентарни избори от "Прогресивна България".

"Тя ще се сблъска с редица предизвикателства. Едно от тях със сигурност е бюджетът, който предстои първите седмици, в момента, в който се формира кабинетът", отбеляза Ганев пред Bulgaria ON AIR.

Според него второто голямо предизвикателство е кадрово, защото това е коалиция без изградени структури, без традиция в управлението.

"Казвам кадрово предизвикателство от гледна точка на големия мащаб, да се сменят ръководствата на редица институции", уточни политологът.

Разцеплението на ПП-ДБ

По думите му разделението в ПП-ДБ е било предизвестено. Според него са имали личностни конфликти, които са стартирали преди година и половина и чашата е преляла.

"Асен Василев и ПП са тези, които отиват в посока на разединяването", посочи политологът.

Относно Висшия съдебен съвет (ВСС) и т.нар. съдебна реформа, според Ганев никой не би останал в позиция да защитава този състав с изтекъл мандат.

Устойчива ли ще бъде "Прогресивна България"

На въпрос дали може да се самозабрави "Прогресивна България" с Румен Радев, политологът отговори, че трябва да имаме предвид, понеже живеем в демократична държава, че самозабравянето винаги бива наказано.

"Трябва да се поучат от историята, виждали сме няколко такива момента, в които следва наказанието на избирателя", предупреди Ганев.

По думите му местните избори ще покажат устойчив политически субект ли ще бъде "Прогресивна България".