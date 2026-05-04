Иранската армия: Ударихме с ракети американска фрегата в Ормузкия проток! САЩ отричат

Фрегата на ВМС на Съединените щати беше ударена от две ракети, докато плаваше през Ормузкия проток, след като пренебрегна предупрежденията на военноморските сили на Иран. Това съобщи иранската полуофициална новинарска агенция "Фарс".

Твърди се, че фрегатата е била принудена да се оттегли и да избяга от района след удара, въпреки че засега мащабът на щетите не е ясен.

Ракетните удари са извършени след предупрежденията на Техеран, че всеки опит на Съединените щати да се намесят в Ормузкия проток ще бъде разглеждан като нарушение на прекратяването на огъня.

По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви, че страната му ще ескортира кораби, блокирани в Персийския залив. Междувременно, ВМС на Революционната гвардия на Иран представиха нова карта, показваща района на ключовия воден път в Близкия изток, който е под ирански военен контрол.

Американски служител, цитиран от Axios, обаче отрече американски кораб да е бил ударен от ирански ракети.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) днес докладва, че нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишната информация в ирански медии.

Армията потвърди, че американските сили подкрепят "Проект "Свобода" на Тръмп, целящ ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища.

Беше съобщено, че командирът на CENTCOM Брад Купър е прелетял над водите в и около Ормузкия проток вчера, след като се е срещнал с моряци и морски пехотинци на борда на двата кораба на ВМС на САЩ, ангажирани с патрулиране в Арабско море.