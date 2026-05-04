Иранската армия: Ударихме с ракети американска фрегата в Ормузкия проток! САЩ отричат

4 Май, 2026 15:29 1 444 35

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Фрегата на ВМС на Съединените щати беше ударена от две ракети, докато плаваше през Ормузкия проток, след като пренебрегна предупрежденията на военноморските сили на Иран. Това съобщи иранската полуофициална новинарска агенция "Фарс".

Твърди се, че фрегатата е била принудена да се оттегли и да избяга от района след удара, въпреки че засега мащабът на щетите не е ясен.

Ракетните удари са извършени след предупрежденията на Техеран, че всеки опит на Съединените щати да се намесят в Ормузкия проток ще бъде разглеждан като нарушение на прекратяването на огъня.

По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви, че страната му ще ескортира кораби, блокирани в Персийския залив. Междувременно, ВМС на Революционната гвардия на Иран представиха нова карта, показваща района на ключовия воден път в Близкия изток, който е под ирански военен контрол.

Американски служител, цитиран от Axios, обаче отрече американски кораб да е бил ударен от ирански ракети.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) днес докладва, че нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишната информация в ирански медии.

Армията потвърди, че американските сили подкрепят "Проект "Свобода" на Тръмп, целящ ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища.

Беше съобщено, че командирът на CENTCOM Брад Купър е прелетял над водите в и около Ормузкия проток вчера, след като се е срещнал с моряци и морски пехотинци на борда на двата кораба на ВМС на САЩ, ангажирани с патрулиране в Арабско море.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Иран

    29 7 Отговор
    Този световен терорист САЩ, беше време да го направят за срам!

    Коментиран от #31

    15:30 04.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 23 Отговор
    тия лъжат повече и от рашаните

    15:31 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да,бе

    27 4 Отговор
    Очертава се нова туристическа атракция,подводно посещение в американския флот с локация Ормузки проток...

    15:32 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 трампоча

    11 3 Отговор
    куколд

    15:32 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аятолах III

    6 12 Отговор
    Е сега като ядосаме Тръмп, ще видим кон боб яде ли?

    Коментиран от #19

    15:33 04.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    14 3 Отговор
    ако има кафяваДИРЯ зад кораба? значи хемСЕРАТ хем бягат

    Коментиран от #25

    15:34 04.05.2026

  • 12 Глупости

    4 21 Отговор
    Иранците не смеят да гъкнат!

    Коментиран от #15

    15:34 04.05.2026

  • 13 Сталин

    13 2 Отговор
    Само бой по грозните муцуни на тия кошерни чакали

    15:35 04.05.2026

  • 14 Русодебил

    4 17 Отговор
    Какъв дебил трябва да си за да вярваш на иранска пропаганда?

    Коментиран от #18

    15:35 04.05.2026

  • 15 Сталин

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Глупости":

    Марш бе цървул смачкан,вечно наведен и със смъкнати гащи

    15:36 04.05.2026

  • 16 ЩОМ ЕВРЕЙСКИТЕ МЕДИИ

    16 1 Отговор
    ОТРИЧАТ ИЛИ НЕ ПОТВЪРЖДАВАТ ЗНАЧИ Е ИСТИНА.

    15:37 04.05.2026

  • 17 хихи

    13 2 Отговор
    Корабът впоследствие се е изтеглил от района в посока дъното

    15:38 04.05.2026

  • 18 Паветен

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Русодебил":

    Дебил трябва да си, след като знаеш, че Иран им попиля дори самолетоносачите! И говедарите бягаха като ритнати рендерасти...

    15:39 04.05.2026

  • 19 хихи

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аятолах III":

    на чичо Дончо му счипеха рогата, а той твърди, че няма рога

    15:39 04.05.2026

  • 20 Какви хубави

    12 1 Отговор
    понеделнишки новини.По този повод се пийнува.

    15:40 04.05.2026

  • 21 копейка с чалма

    4 8 Отговор
    Сега ще ни хвръкнат и петолъчките

    15:40 04.05.2026

  • 22 Иранска агенция "Фарс"

    3 7 Отговор
    е голем Фарс.

    15:40 04.05.2026

  • 23 Теслатъ

    9 1 Отговор
    Защо толкова грубо..!? Иранската ракета просто е посетила щатския кораб..., за по едно кафенце!!! -)))))

    15:41 04.05.2026

  • 24 Тръмп търси повод

    3 9 Отговор
    да литнат Томахоуците!

    15:42 04.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Драгой

    1 7 Отговор
    Нищо не са ударили, пак сънуват.

    15:50 04.05.2026

  • 27 Констатация

    5 1 Отговор
    Като "пожара" на Щатския Авионосец "Джерарлд Форд" в Пералото помещение!!! -)))

    15:50 04.05.2026

  • 28 хаха

    0 2 Отговор
    Твърдения ... 5 пари не струват твърденията нито на едните, нито на другите.

    15:52 04.05.2026

  • 29 Чорбара

    3 1 Отговор
    Тъпите кравари са голо вода.Предлагам нашия адмирал с две три гумени лодки ( с това разполагаме ) да защити нашите съюзници с памперсите.

    15:52 04.05.2026

  • 30 Лада искра

    2 0 Отговор
    Ха ха Бит и еб.... н не си признават

    15:53 04.05.2026

  • 31 Браво на Иран

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Иран":

    Ама пак са ударили със зъГ американците

    Коментиран от #35

    15:54 04.05.2026

  • 32 Артилерист

    1 0 Отговор
    Ако няма ескортиране на танкери от бойни кораби значи, че иранците най-малко са подплашили ам. фрегата и тя е избягала. Предполагам че не е трудно да се провери. Както например се случи с един от ам. самолетоносачи, който беше ударен по време на активните бойни действия и пое курс към САЩ за ремонт...

    15:55 04.05.2026

  • 33 Трол

    0 0 Отговор
    Иранците лъжат, не е фрегата, а е самолетоносач.

    15:57 04.05.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    Отричането на очевадни истини е типична характерна черта на шестолъчките жълти ,така че от далеч да си знаеме с кого си имаме работа.Изопачаването на истината и превръщането и в уродливо,безформено на външен вид понятие е характерен техен прийом.Налагането на тези феномени в световен мащаб се разпространи масово.Нека бурята се развихри,защото който сее ветрове жъне бури...

    15:58 04.05.2026

  • 35 Браво на Иран

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Браво на Иран":

    Важното е, че световният терорист и агресор САЩ стана за срам!

    15:58 04.05.2026

