Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро

Софийският районен съд освободи под парична гаранция д-р Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис, съобщи БНТ.
Определената гаранция за д-р Станимир Хасърджиев е 60 000 евро, а за гръцкия модел Анастасиос Михайлидис е 10 000 евро гаранция.
Двамата бяха в ареста, а останалите обвиняеми – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновки – остават под домашен арест.
Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха, като делото получи ход въпреки проблем с призоваването на един от пострадалите.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
18:25 04.05.2026
2 те ми да да ама не
18:25 04.05.2026
3 Даа...
18:42 04.05.2026
4 Цъцъцъ
Явно доста добре печелят " момчетата"
19:08 04.05.2026