Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро

4 Май, 2026 18:22 696 4

  • д-р станимир хасърджиев-
  • съд-
  • парична гаранция-
  • анастасиос михайлидис-
  • педофилия-
  • изнасилване

Актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновки остават под домашен арест.

Мария Атанасова

Софийският районен съд освободи под парична гаранция д-р Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис, съобщи БНТ.

Определената гаранция за д-р Станимир Хасърджиев е 60 000 евро, а за гръцкия модел Анастасиос Михайлидис е 10 000 евро гаранция.

Двамата бяха в ареста, а останалите обвиняеми – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновки – остават под домашен арест.

Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха, като делото получи ход въпреки проблем с призоваването на един от пострадалите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Новичок

    17 1 Отговор
    17 повдигнати обвинения и са на свобода !@%Пфу...

    18:25 04.05.2026

  • 2 те ми да да ама не

    12 2 Отговор
    Защо всички са навън!?

    18:25 04.05.2026

  • 3 Даа...

    4 1 Отговор
    Зулус СлаФчо е направил сделка с Прокуратурата да му пуснат хората, а тошето и балабанката да продължат да сричат пп-дб ... 🤣🤣🤣

    18:42 04.05.2026

  • 4 Цъцъцъ

    2 0 Отговор
    И пак ще продължи с подвизите!
    Явно доста добре печелят " момчетата"

    19:08 04.05.2026