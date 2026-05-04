Прокуратурата и МВР разбиха схема за теглене на потребителски кредити в голям размер с фалшиви документи

Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер, съобщиха на брифинг говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началник отдел „Икономическа полиция“ - СДВР комисар Илчо Благоев, цитиран от БТА.
Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става въпрос за четири кредита в размер на 30 хиляди евро. Привлечени като обвиняеми са петима души - две жени и трима мъже. Те са с чисто съдебно минало и са с мярката за неотклонение "задържане под стража".
Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение на банката.
5 честен ционист
До коментар #4 от "Беше що беше":Бе нямало как. ПП/ДБ и ГЕРБ последните 5г наизтеглиха на всеки жив Ганчо по около 66хил USD от частните кредитори.
14:35 04.05.2026
