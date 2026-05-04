Прокуратурата и МВР разбиха схема за теглене на потребителски кредити в голям размер с фалшиви документи

4 Май, 2026 14:27 1 593 11

  • прокуратура-
  • мвр-
  • потребителски кредити-
  • фалшиви документи

Става въпрос за четири кредита в размер на 30 хиляди евро

Прокуратурата и МВР разбиха схема за теглене на потребителски кредити в голям размер с фалшиви документи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер, съобщиха на брифинг говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началник отдел „Икономическа полиция“ - СДВР комисар Илчо Благоев, цитиран от БТА.

Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става въпрос за четири кредита в размер на 30 хиляди евро. Привлечени като обвиняеми са петима души - две жени и трима мъже. Те са с чисто съдебно минало и са с мярката за неотклонение "задържане под стража".

Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение на банката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 5 Отговор
    Ганчо освен за цифрово евро си плаче и за диджитал ай-ди.

    14:29 04.05.2026

  • 2 оня с коня

    7 4 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн

    14:29 04.05.2026

  • 3 няма държава

    12 0 Отговор
    А аз отивам в банката да тегля 8 хил. , и ме питаха за какво ми са парите !!

    14:31 04.05.2026

  • 4 Беше що беше

    6 1 Отговор
    Няма как да пробият частна банка,всичко излиза наяве до минути.

    Коментиран от #5

    14:32 04.05.2026

  • 5 честен ционист

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Беше що беше":

    Бе нямало как. ПП/ДБ и ГЕРБ последните 5г наизтеглиха на всеки жив Ганчо по около 66хил USD от частните кредитори.

    14:35 04.05.2026

  • 6 Хе хе

    12 0 Отговор
    Помислих, че са тръгнали да разследват раздадените от ББР кредити, а то пак някакви кокошарски истории хе хе хе

    14:38 04.05.2026

  • 7 Разкрили

    5 1 Отговор
    мишки !

    14:53 04.05.2026

  • 8 Петър

    5 0 Отговор
    Ааааа, значи Прокуратурата и разследващите следователи от МВР могат да работят заедно! Тогава какво стана с аферата Петрохан? Минаха толкова месеци и... тишина! Жалка история!

    15:13 04.05.2026

  • 9 Хаяши

    3 0 Отговор
    Няма и за един водопад. Кокошкари.

    15:21 04.05.2026

  • 10 Роки

    5 0 Отговор
    Буци, Шиши и Боташко кога? Стотина милиарда евро окрадоха за 20-на години тримата авери!

    15:23 04.05.2026

  • 11 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Банката се е оакала, ама не казвате коя е.

    15:55 04.05.2026