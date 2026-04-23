Спряха контрабанда на ботулин

23 Април, 2026 12:07 977 6

Снимка: АМ
Светослава Ингилизова

Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха 119 шишенца с ботулинов токсин в джобовете на шофьор на товарен микробус, влизащ в страната от Турция.

На 21 април 2026 г. около 19 часа на пункта пристига товарен микробус с турска регистрация. Водачът- турски гражданин, декларирал пред митническите органи единствено превозваната стока от Турция през България за Великобритания. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При извършения личен преглед на водача, в двата джоба на елека му, са открити по един полиетиленов плик, всеки съдържащ медицински продукти. Установени са 119 шишенца с ботулинов токсин, който не е регистриран и няма разрешение за употреба в България.

Според личните обяснения на шофьора той ги пренасял с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира.
Контрабандният медицински продукт е иззет. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за пренасянето през държавната граница на лекарствени продукти без знанието и разрешението на митническите органи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    5 0 Отговор
    глупотевини ! А тировете прелитат като гълъби нон стоп .

    12:11 23.04.2026

  • 2 стефанка костадинчева от депесе

    4 0 Отговор
    и сега с какво ще ми оправят бръчките ?

    Коментиран от #3

    12:14 23.04.2026

  • 3 Аз не

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "стефанка костадинчева от депесе":

    Но някой може да се прежали, да ти инжектира бУтолин! Ще се изпънеш!

    12:17 23.04.2026

  • 4 119 ? Едното липсва

    1 0 Отговор
    Кой гепца шишенцето? Има ли жена в смяната?

    12:25 23.04.2026

  • 5 Кики

    2 1 Отговор
    Всяка седмица вкарвам по един бус през Капитан Андреево, пълен с различни медицински консумативи, забранени от урсулианците. Пичът се е оказал скрънзда и не си е платил, където трябва, за да мине безпрепятствано.

    12:30 23.04.2026

  • 6 Само са го глобили

    0 1 Отговор
    За такива количества трябва да се налагат по-сериозни наказания!

    14:31 23.04.2026