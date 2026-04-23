Спряха контрабанда на ботулин

Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха 119 шишенца с ботулинов токсин в джобовете на шофьор на товарен микробус, влизащ в страната от Турция.
На 21 април 2026 г. около 19 часа на пункта пристига товарен микробус с турска регистрация. Водачът- турски гражданин, декларирал пред митническите органи единствено превозваната стока от Турция през България за Великобритания. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При извършения личен преглед на водача, в двата джоба на елека му, са открити по един полиетиленов плик, всеки съдържащ медицински продукти. Установени са 119 шишенца с ботулинов токсин, който не е регистриран и няма разрешение за употреба в България.
Според личните обяснения на шофьора той ги пренасял с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира.
Контрабандният медицински продукт е иззет. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за пренасянето през държавната граница на лекарствени продукти без знанието и разрешението на митническите органи.
1 Пълни
12:11 23.04.2026
2 стефанка костадинчева от депесе
Коментиран от #3
12:14 23.04.2026
3 Аз не
До коментар #2 от "стефанка костадинчева от депесе":Но някой може да се прежали, да ти инжектира бУтолин! Ще се изпънеш!
12:17 23.04.2026
4 119 ? Едното липсва
12:25 23.04.2026
5 Кики
12:30 23.04.2026
6 Само са го глобили
14:31 23.04.2026