Откриха голямо количество контрабандни цигари в матраци на кораб в Бургас

27 Април, 2026 22:48 362 2

Случаят не е прецедент за региона

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голямо количество контрабандни цигари беше открито на борда на ферибота „Дружба“, акостирал на частното пристанище „Порт България Уест“ в Бургас. Плавателният съд е пристигнал от Грузия, като част от товара му включвал камион с матраци, в които митническите служители открили укритите нелегални изделия.

Това предаде "Нова телевизия".

По информация на разследващите камионът е бил натоварен в Батуми и транспортиран по редовната линия между Бургас и Грузия. Очаква се количеството на откритите цигари да бъде обявено от прокуратурата. Не е ясно и за коя компания е била предназначена стоката.

Случаят не е прецедент за региона. През 2021 г. митнически служители разкриха мащабна контрабанда на цигари на пристанище в Бургас, а през 2024 г. бяха открити близо половин тон наркотици, укрити в ремарке на кораб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Вредно

    0 0 Отговор
    За здравето откритие! По добро откритие е, когато на някой матрак открия красавица! Тя може и да пуши колкото си иска...

    22:54 27.04.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Браво!

    22:57 27.04.2026