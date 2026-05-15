Голям удар на митницата във Варна

15 Май, 2026

Други 445 електронни цигари с никотин, без български акцизен бандерол

Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители от Варна задържаха близо 650 литра етилов алкохол и 9595 опаковки различни тютюневи изделия при две отделни проверки. При единия от случаите митническите инспектори от сектор „Акцизен оперативен контрол“ извършват проверка в магазин за хранителни стоки в населено място в Община Балчик.

В търговската зала на обекта са открити изложени пластмасови бутилки с вместимост 0,5 литра, съдържащи етилов алкохол с характеристики на домашна ракия, без етикети. В складовото помещение са открити още пластмасови туби с течност със същите характеристики, като общото установено количество е 641,5 литра.

Открити са също 54 стъклени бутилки с високоалкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност. Открити са и 9150 опаковки различни видове тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол, въпреки че обектът не притежава разрешение за търговия с тютюневи изделия. Образувано е досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Районна прокуратура-Добрич. За алкохолните напитки с изтекъл бандерол и за продажбата на тютюневи изделия без разрешително ще бъдат съставени два акта за административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Други 445 електронни цигари с никотин, без български акцизен бандерол, както и флакони с общо 4 литра райски газ, са иззети от български гражданин в Варна при съвместна акция на служителите от отделите „Митническо разследване и разузнаване“ към ТД Митница Варна и ТД Митница София.

За акцизните електронни цигари също е образувано досъдебно производство под надзора на Района прокуратура-Варна. Флаконите с райски газ са предадени на органите на МВР по компетентност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специално обучено куче

    8 0 Отговор
    Ами, наздраве!

    11:14 15.05.2026

  • 2 ЩО СЕ ИЗЛАГАТЕ БЕ

    15 1 Отговор
    Да пишете такива неща?? 650 литра алкохол било голям удар. По-добре пишете като хванат 6500 тона нелегален окраински схирт в някой кораб.

    11:16 15.05.2026

  • 3 На терен

    6 0 Отговор
    Контрол.Истината за просперитета на държавата.

    11:18 15.05.2026

  • 4 Варна

    8 0 Отговор
    А, наркотици кога???

    11:26 15.05.2026

  • 5 рибар

    12 0 Отговор
    Ох,успокоих се.Значи митницата работи.А двата ферибота които шетат Варна-Батуми някой проверявали ги какво влачат?На палубите се виждат ЖП цистерни.Да не внасят айрян?

    11:29 15.05.2026

  • 6 Верно ли

    10 0 Отговор
    Не знам,кой е автора на тая статийка,само ще го попитам това ли е "големия удар" ? Същото това авторче да провери,колко наркотици са хванати на митница Варна след като се знае,че от тук минава по-голямата част! Ще му кажа-НУЛА ,ЗЕРО ! Лесно е да сенаправи справка,но по-лесно е да се замажат очите на читателя с помпозни заглавия! ПАК ПОВТАРЯМ-НУЛА,а минават с тонове! Правете си изводите сами,а може и да видите изказването на Григор Здравков по въпроса!

    11:33 15.05.2026

  • 7 Шопа

    4 0 Отговор
    Ракията била хубава и прокуратурата трябва да се самосизира за действията на митницата !!!

    12:09 15.05.2026

  • 8 голям смях

    3 0 Отговор
    каква е тая ракия където има изтекъл срок на гоност? ало афторчетоо смешник! това е отлежала ракия беПЕДЕРАСТнеук

    Коментиран от #9

    14:57 15.05.2026

  • 9 Не си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "голям смях":

    Автора не е такъв дето си го писал,защото е ...авторКА и тя разбира само от отлежала ИНГИЛИЗКА ичкия...

    19:52 15.05.2026