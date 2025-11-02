Според жители на района: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил

Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил. Това научи "Фокус" от разкази на жители на района, в който е било открито тялото на мъжа.
Работещи в магазините на ул. "Пиротска" разказват, че колата му е била паркирана още предишната вечер на мястото, на което е бил открит мъртъв и не е била поместена, докато полицията не го намира на следващия ден.
От тези разкази става ясно, че мъжът е убил 45-годишната Стела в часовете между 22-23 часа, а малко след това се е самоубил. Бил е намерен чак на следващия ден по обяд в колата си, мъртъв, на ул. "Пиротска" 78.
Информацията, с която от "Фокус" разполагат е неофициална, по разкази на хора от района, станали от части свидетели на жестокото престъпление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #3
17:10 02.11.2025
2 И в твоета име
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":има нещо космическо -. "черна дупка"!
17:16 02.11.2025
3 Дядо Митьо
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":И надгробна плоча,също!
17:26 02.11.2025
4 Цвете
17:35 02.11.2025
5 Винкело
17:46 02.11.2025
6 Вакли Бобинов
17:50 02.11.2025
7 Утре ще в забравена
17:52 02.11.2025