Според жители на района: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил

2 Ноември, 2025 17:04

Според жители на района: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил. Това научи "Фокус" от разкази на жители на района, в който е било открито тялото на мъжа.

Работещи в магазините на ул. "Пиротска" разказват, че колата му е била паркирана още предишната вечер на мястото, на което е бил открит мъртъв и не е била поместена, докато полицията не го намира на следващия ден.

От тези разкази става ясно, че мъжът е убил 45-годишната Стела в часовете между 22-23 часа, а малко след това се е самоубил. Бил е намерен чак на следващия ден по обяд в колата си, мъртъв, на ул. "Пиротска" 78.

Информацията, с която от "Фокус" разполагат е неофициална, по разкази на хора от района, станали от части свидетели на жестокото престъпление.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Стела е еврейско име и означава звезда.

    Коментиран от #2, #3

    17:10 02.11.2025

  • 2 И в твоета име

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    има нещо космическо -. "черна дупка"!

    17:16 02.11.2025

  • 3 Дядо Митьо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    И надгробна плоча,също!

    17:26 02.11.2025

  • 4 Цвете

    4 0 Отговор
    Още вчера тв. Всички канали съобщиха, че е намерен самопрострелян .Новината, както обикновено се случва при вас е стара. 😂

    17:35 02.11.2025

  • 5 Винкело

    0 1 Отговор
    И ако беше намерен минути след това, нещо щеше да бъде различно ли?

    17:46 02.11.2025

  • 6 Вакли Бобинов

    0 0 Отговор
    Един ден забавяне не е нищо за меверето. Преди двайсетина години, когато изчезна Румен-Декстъра, а в деня на изчезването му влак сгази човек без документи на гара Костенец, на органите беше нужна цяла година за да направят връзка между случаите (и двата медийно отразени в криминалните хроники).

    17:50 02.11.2025

  • 7 Утре ще в забравена

    1 0 Отговор
    Пак ли бивш силовак с безсилен мозък. Само в БГ се ползва оръжието след пенсиониране.

    17:52 02.11.2025