Според жители на района: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил

Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил. Това научи "Фокус" от разкази на жители на района, в който е било открито тялото на мъжа.

Работещи в магазините на ул. "Пиротска" разказват, че колата му е била паркирана още предишната вечер на мястото, на което е бил открит мъртъв и не е била поместена, докато полицията не го намира на следващия ден.

От тези разкази става ясно, че мъжът е убил 45-годишната Стела в часовете между 22-23 часа, а малко след това се е самоубил. Бил е намерен чак на следващия ден по обяд в колата си, мъртъв, на ул. "Пиротска" 78.

Информацията, с която от "Фокус" разполагат е неофициална, по разкази на хора от района, станали от части свидетели на жестокото престъпление.