Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници. 36-годишният мъж се укрива от властите, след като е основен заподозрян за убийството на 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала.
Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал.
Сигнал за убийството е подаден малко след 04,00 ч. сутринта вчера. Пристигналите на място полицаи не откриват никой в къщата, но намират тялото на младата жена на метри от дома ѝ.
По време на убийството в дома на семейството са били и трите им деца, които са на възраст между 5 и 10 години. За тях грижата в момента е поета от социални работници.
1 няма такава държава
07:49 12.09.2025
3 Механик
До коментар #1 от "няма такава държава":Вече близо 40 години държавата ни е яхната от НПО-тата на Сорос. Тези НПО-та заедно с техните добре палатени адвокати направиха тук да е рай за циганите. Свещенни крави ги направиха и никой няма право дда ги бутне и обезпокоява.
п.п.
Съвсем до скоро в тоя сайт се цензорираше думата "циганин". Направо се учудих, че сте я написал и не са Ви изтрили коментара.
08:05 12.09.2025