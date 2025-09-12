Новини
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници

12 Септември, 2025 07:24 845 3

По време на убийството в дома на семейството са били и трите им деца

Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници. 36-годишният мъж се укрива от властите, след като е основен заподозрян за убийството на 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал.

Сигнал за убийството е подаден малко след 04,00 ч. сутринта вчера. Пристигналите на място полицаи не откриват никой в къщата, но намират тялото на младата жена на метри от дома ѝ.

По време на убийството в дома на семейството са били и трите им деца, които са на възраст между 5 и 10 години. За тях грижата в момента е поета от социални работници.


