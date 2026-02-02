Новини
Откриха над 700 000 къса контрабандни цигари в термопанели на МП "Лесово"

2 Февруари, 2026 11:33 625 2

По случая е образувано досъдебно производство

Откриха над 700 000 къса контрабандни цигари в термопанели на МП "Лесово" - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

711 000 къса (35 550 кутии) контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт Лесово в изолационни термопанели, превозвани с товарен автомобил.

Камионът с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 29.01.2026 г. вечерта на входящо трасе в страната от Турция. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Румъния. На база анализ на риска е извършена щателна митническа проверка на автомобила. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура са установени подозрителни зони в товара. При последвалата физическа проверка, митническите инспектори откриват, че три от превозваните палети съдържат декларирани изолационни термопанели, които са изрязани и са пълни с цигари.

Иззети са общо 711 000 къса (35 550 кутии) цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 100 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Ямбол.

В рамките само на последната седмица митническите служители на МП Лесово задържаха над 1 000 000 къса цигари при предотвратени два опита за контрабанда на акцизните тютюневи изделия за държави в ЕС. В първия случай 325 000 къса цигари бяха открити сред мебели в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Нидерландия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даа...

    0 0 Отговор
    Ауууу, това са 70 мастербокса - един бус.
    На пеевски, Таки и Ами, ТИР-овете никой не хваща

    11:43 02.02.2026

  • 2 Защо все скъсани тез цигари?

    1 0 Отговор
    Внимавайте като ги крадете! Сега кой ще ги пуши?

    12:06 02.02.2026