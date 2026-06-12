15-годишен открадна 15 000 евро от баба си

15-годишен задигна каса с 15 000 евро и злато от дома на баба си в Димитровград, съобщават от ОДМВР-Хасково.
Сигнал до полицията подала 52-годишна жена с адрес на ул. „Десета“ в димитровградския ромски квартал „Изток“. Тя съобщила, че от гардероб в една от стаите на дома ѝ липсва малка незакрепена метална касета, в която имало 15 000 евро и златни накити. Те били собственост на дъщеря ѝ, която работи в чужбина.
На място полицаите установили, че в жилището не е проникнато чрез взлом, а за последно жената видяла касата преди седмица.
Изяснило се, че стаята с касата обитава 15-годишният ѝ внук. Той признал пред униформените, че повече от месец харчел парите, докато баба му не установила липсата им. На непълнолетния е наложена полицейска закрила за срок до 48 часа, допълват от ОДМВР-Хасково.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 тъй ли...
22:37 12.06.2026
3 Браво
Коментиран от #4
22:37 12.06.2026
4 тъй ли...
До коментар #3 от "Браво":Не са намерили общ език с горкото дете.
Трябва с толерантност и с разбиране да се подходи внимателно. Да не му се наранят чувствата или накърнят правата.
22:40 12.06.2026
5 Ами да, те
22:47 12.06.2026
6 Какво означава
22:49 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само разходите за търсене да платят
22:51 12.06.2026
9 az СВО Победа 81
22:53 12.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Пита се на колко е майката🤔❗
Сетихте се защо нали 😉❗
22:55 12.06.2026
11 Реалист
23:02 12.06.2026
12 Интересно
23:03 12.06.2026
13 Исторически парк
23:14 12.06.2026
14 Абитуриент
Коментиран от #15
23:22 12.06.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Абитуриент":Явно за нормални имаш хората
"на които им липсват първите седем години"
🤔❗
23:29 12.06.2026
16 Мдаа!🤔
23:34 12.06.2026
17 Познайте
Коментиран от #19
23:37 12.06.2026
18 ООрана държава
00:01 13.06.2026
19 Простира
До коментар #17 от "Познайте":Прането хахахаха
Коментиран от #20
00:17 13.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Простира":Може да е в селското стопанство-
да обира краставиците😉
Или в медицинския сектор-
да играе сестрата на Чичо доктор😉
00:25 13.06.2026
21 665
00:34 13.06.2026