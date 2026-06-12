15-годишен открадна 15 000 евро от баба си

15-годишен задигна каса с 15 000 евро и злато от дома на баба си в Димитровград, съобщават от ОДМВР-Хасково.

Сигнал до полицията подала 52-годишна жена с адрес на ул. „Десета“ в димитровградския ромски квартал „Изток“. Тя съобщила, че от гардероб в една от стаите на дома ѝ липсва малка незакрепена метална касета, в която имало 15 000 евро и златни накити. Те били собственост на дъщеря ѝ, която работи в чужбина.

На място полицаите установили, че в жилището не е проникнато чрез взлом, а за последно жената видяла касата преди седмица.

Изяснило се, че стаята с касата обитава 15-годишният ѝ внук. Той признал пред униформените, че повече от месец харчел парите, докато баба му не установила липсата им. На непълнолетния е наложена полицейска закрила за срок до 48 часа, допълват от ОДМВР-Хасково.