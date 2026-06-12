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15-годишен открадна 15 000 евро от баба си

15-годишен открадна 15 000 евро от баба си

12 Юни, 2026 22:34 1 245 21

  • 15-годишен-
  • димитровград-
  • кражба-
  • 15 000 евро

Той признал пред униформените, че повече от месец харчел парите, докато баба му не установила липсата им.

15-годишен открадна 15 000 евро от баба си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

15-годишен задигна каса с 15 000 евро и злато от дома на баба си в Димитровград, съобщават от ОДМВР-Хасково.

Сигнал до полицията подала 52-годишна жена с адрес на ул. „Десета“ в димитровградския ромски квартал „Изток“. Тя съобщила, че от гардероб в една от стаите на дома ѝ липсва малка незакрепена метална касета, в която имало 15 000 евро и златни накити. Те били собственост на дъщеря ѝ, която работи в чужбина.

На място полицаите установили, че в жилището не е проникнато чрез взлом, а за последно жената видяла касата преди седмица.

Изяснило се, че стаята с касата обитава 15-годишният ѝ внук. Той признал пред униформените, че повече от месец харчел парите, докато баба му не установила липсата им. На непълнолетния е наложена полицейска закрила за срок до 48 часа, допълват от ОДМВР-Хасково.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тъй ли...

    5 1 Отговор
    Ей, тез gerberi!.....

    22:37 12.06.2026

  • 3 Браво

    17 0 Отговор
    на баба хубавото внуче. На 15 години харчи по 15К евро на месец.

    Коментиран от #4

    22:37 12.06.2026

  • 4 тъй ли...

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Не са намерили общ език с горкото дете.
    Трябва с толерантност и с разбиране да се подходи внимателно. Да не му се наранят чувствата или накърнят правата.

    22:40 12.06.2026

  • 5 Ами да, те

    5 0 Отговор
    така правят 15 - годишните...

    22:47 12.06.2026

  • 6 Какво означава

    15 1 Отговор
    48 - часова полицейска закрила? Нещо май ще му поразклатят задните панти...

    22:49 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само разходите за търсене да платят

    9 0 Отговор
    В интерес на истината, това е семеен проблем и не е работа на полицията да продължава да се занимава с него. Бабата, майката или друг от семейството да предприемат мерки, ако не са доволни от възпитанието на детето.

    22:51 12.06.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор
    Циганска работа!

    22:53 12.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Внучето на 15, бабата на 52🤔❗
    Пита се на колко е майката🤔❗
    Сетихте се защо нали 😉❗

    22:55 12.06.2026

  • 11 Реалист

    5 0 Отговор
    Бой и х за черния мангол:)

    23:02 12.06.2026

  • 12 Интересно

    4 0 Отговор
    Едно време ги пращаха лятото на ученически бригади. Така се измаряха, че нямаха време да мислят за нищо друго, освен да поспят няколко часа. Но, вече не било модерно.

    23:03 12.06.2026

  • 13 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Купуам си бьело батее

    23:14 12.06.2026

  • 14 Абитуриент

    3 2 Отговор
    Никой нормален човек не би се поколебал, да открадне 15бона от баба си! Особено, ако е 15годишен! Тук възрастта не е от значение!

    Коментиран от #15

    23:22 12.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абитуриент":

    Явно за нормални имаш хората
    "на които им липсват първите седем години"
    🤔❗

    23:29 12.06.2026

  • 16 Мдаа!🤔

    1 1 Отговор
    Представете си , че бабата е решила да дари тези пари на мирчев, атанасов, ЛГБТ, иван костов, украйна , или друга подобна инициатива! Примерно мавзолей на Лама Калушев! Ние не знаем, какво се случило в това ромско семейство, така че е рано да осъждаме едно ромско дете! Утре то ще порасне и ще краде от гражданите в Германия, Франция и др. подобни. Практика , в която няма нищо осъдително!🤥

    23:34 12.06.2026

  • 17 Познайте

    2 0 Отговор
    Майката какво работи в чужбина...

    Коментиран от #19

    23:37 12.06.2026

  • 18 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ще ходи да харчи на прайда

    00:01 13.06.2026

  • 19 Простира

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Познайте":

    Прането хахахаха

    Коментиран от #20

    00:17 13.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Простира":

    Може да е в селското стопанство-
    да обира краставиците😉
    Или в медицинския сектор-
    да играе сестрата на Чичо доктор😉

    00:25 13.06.2026

  • 21 665

    0 0 Отговор
    Баба взела, баба дала. Можеше и през балкона да ги хвърли.

    00:34 13.06.2026