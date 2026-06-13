Задържаха осъждан мъж заради метамфетамини и марихуана в Радомирско

Близо килограм метамфетамин и над 80 грама марихуана са иззети при полицейска акция в Радомирско. Задържан е 37-годишен криминално проявен и осъждан местен жител.

Мъжът е бил проверен в хода на специализирана полицейска операция. При претърсване на управлявания от него автомобил в двигателния отсек бил открит плик със суха зелена листна маса с тегло около 55 грама, която реагирала на марихуана.

При последвалите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия в имот, обитаван от мъжа в село Гълъбник, били намерени и иззети още суха зелена листна маса с тегло над 26 грама и пресовка от бяло кристално вещество с тегло около един килограм, реагирало на метамфетамин.

Иззети са също електронна везна и множество малки полиетиленови пликчета, предназначени за разфасоване на наркотични вещества.

Общото количество на откритата марихуана надхвърля 80 грама, а иззетият близо килограм метамфетамин представлява значителен удар срещу незаконното разпространение на дрога в региона, казаха от полицията.

Мъжът е познат на органите на реда и е осъждан неколкократно. Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Образувано е досъдебно производство.