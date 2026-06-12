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Тийнейджър се опита да краде от кола, но остана заключен в багажника

Тийнейджър се опита да краде от кола, но остана заключен в багажника

12 Юни, 2026 11:41 1 383 10

  • кражба-
  • заключен-
  • багажник

На 11 юни е подаден сигнал от 32-годишен мъж, че е проникнато в автомобила му, който е бил паркиран заключен на улица

Тийнейджър се опита да краде от кола, но остана заключен в багажника - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тийнейджър се опита да краде от кола, но остана заключен в багажника в Гълъбово, съобщиха от полицията.

На 11 юни е подаден сигнал от 32-годишен мъж, че е проникнато в автомобила му, който е бил паркиран заключен на улица.

В багажника на колата е установен 18-годишен младеж.

Той е заявил, че е разбил заключващия механизъм на багажното отделение и е проникнал в автомобила - с цел кражба, но не е могъл да излезе.

Момчето е задържано. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    12 0 Отговор
    Карък ,и това е .

    11:45 12.06.2026

  • 2 Убава работа

    18 0 Отговор
    Ама ц..........ска

    11:46 12.06.2026

  • 3 дон Спиро Сперо

    18 1 Отговор
    Трябвало е да му тегли един бой и да го опраши няколко пъти преди да викне полицията .

    Коментиран от #4

    11:47 12.06.2026

  • 4 доня Глория Мунди

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "дон Спиро Сперо":

    - И само опрашване щеше да го превъзпита!

    11:50 12.06.2026

  • 5 оня с коня

    6 1 Отговор
    сега да му разбият главата на него

    11:52 12.06.2026

  • 6 Замислен

    2 0 Отговор
    ,,Момчето"сиукс ли е или команч?Решил е да открадне железния кон на беля вожд.

    Коментиран от #8

    12:52 12.06.2026

  • 7 Трътлю

    0 0 Отговор
    Кражба Gen Z style

    12:53 12.06.2026

  • 8 Костов и Кокорчо

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Замислен":

    Те пък българите едни бели ...

    12:55 12.06.2026

  • 9 странно

    4 2 Отговор
    Нещо не се връзва, хем разбил заключващия механизъм, хем останал заключен. Да бяха писали модела на колата, да видим дали е възможно. Малко ми прилича да са го напъхали за наказание.

    13:06 12.06.2026

  • 10 Дядо Петьо

    0 0 Отговор
    Еееееххх това днешната младеж за нищо не става тц тц тц тц

    13:19 12.06.2026