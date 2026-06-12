Тийнейджър се опита да краде от кола, но остана заключен в багажника в Гълъбово, съобщиха от полицията.
На 11 юни е подаден сигнал от 32-годишен мъж, че е проникнато в автомобила му, който е бил паркиран заключен на улица.
В багажника на колата е установен 18-годишен младеж.
Той е заявил, че е разбил заключващия механизъм на багажното отделение и е проникнал в автомобила - с цел кражба, но не е могъл да излезе.
Момчето е задържано. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
11:45 12.06.2026
2 Убава работа
11:46 12.06.2026
3 дон Спиро Сперо
Коментиран от #4
11:47 12.06.2026
4 доня Глория Мунди
До коментар #3 от "дон Спиро Сперо":- И само опрашване щеше да го превъзпита!
11:50 12.06.2026
5 оня с коня
11:52 12.06.2026
6 Замислен
Коментиран от #8
12:52 12.06.2026
7 Трътлю
12:53 12.06.2026
8 Костов и Кокорчо
До коментар #6 от "Замислен":Те пък българите едни бели ...
12:55 12.06.2026
9 странно
13:06 12.06.2026
10 Дядо Петьо
13:19 12.06.2026