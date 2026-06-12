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22-годишен нападна охранител в плевенска болница

22-годишен нападна охранител в плевенска болница

12 Юни, 2026 17:30 1 005 12

  • охранител-
  • болница-
  • плевен

В хода на разследването са събрани доказателства, че действията на извършителя са били насочени към медицински лица

22-годишен нападна охранител в плевенска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж на 22 години е обвиняем за нападение на охранител в плевенска болница. Това съобщиха от Районната прокуратура в Плевен, която води разследване за извършено дръзко хулиганство.

Случаят е от 10 юни. В сградата на болница „Д-р Георги Странски“ 22-годишният обвиняем е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото. Той е ударил охранител в лечебното заведение, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост, посочват от прокуратурата.

В хода на разследването са събрани доказателства, че действията на извършителя са били насочени към медицински лица и охрана в лечебното заведение и са довели да затрудняване на медицинската дейност. По време на деянието пред лекарския кабинет е имало и други пациенти, които са чакали да им бъде оказана неотложна медицинска помощ. Обвиняемият, без да изчаква реда си, настоял неговото дете да бъде прегледано първо. Въпреки че преглед не му е бил отказан, е проявил необоснована и непровокирана агресия, допълват от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор 22-годишният е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане в Районен съд - Плевен за вземане спрямо него на постоянна мярка „задържане под стража“. С определение на съда обвиняемият е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2500 евро.

Определението на съда подлежи на жалба и протест. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен.

За БТА от болница „Д-р Георги Странски“ потвърдиха за инцидента. От лечебното заведение допълниха, че след нападението охранителят е настанен за наблюдение и лечение в Клиниката по неврохирургия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кафявата чума

    18 0 Отговор
    е превзела плевенско

    17:32 12.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 индианец

    10 4 Отговор
    От избирателите на ПП-ДБ. Гледа от лидерите на партиите колко нагло и агресивно се държат и им подражава.

    17:37 12.06.2026

  • 4 Това е

    14 0 Отговор
    циганин с чаве.

    17:44 12.06.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 2 Отговор
    Вероятно е р00млянин от избирателите на Бойко Тъпото...

    17:44 12.06.2026

  • 6 Очевидно е

    13 0 Отговор
    че има инвазия на тъмнозелени същества .

    17:45 12.06.2026

  • 7 На доктор са първи

    13 0 Отговор
    а на работа няма нито един.
    С какво право претендира, като няма и ден осигуровки платени на държавата?
    Откъде накъде ще удря?
    Всички могат да чакат, само той, не.
    С какво е повече от другите хора?
    Това е държавен тероризъм спрямо нас работещите данъкоплатци!
    Що за държава е това?
    Що за “хора” са това?

    17:51 12.06.2026

  • 8 Буковлъшка

    12 0 Отговор
    циганскаизмет.

    17:53 12.06.2026

  • 9 Време е Европа

    11 0 Отговор
    да помисли как да защити правата на мнозинствата от привилегиите на малцинствата, щом е толкова силна и справедлива.
    Противното означава, че ги поддържа за да изчезнем.
    Аз друго обяснение нямам за случая.

    17:58 12.06.2026

  • 10 Механик

    8 0 Отговор
    А на бас, че 22-годишния е от "боята" и освен това дете на 4 години има още едно на 8 и едно 9 години.

    17:59 12.06.2026

  • 11 Миньоро

    2 0 Отговор
    На такива в Перник им правим главите квадратни докато дойде полицията.

    Коментиран от #12

    18:24 12.06.2026

  • 12 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Миньоро":

    Да, но във Перник. Вас съм ви признал. Така трябва. За наглеците винкел.

    18:33 12.06.2026