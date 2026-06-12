22-годишен нападна охранител в плевенска болница

Мъж на 22 години е обвиняем за нападение на охранител в плевенска болница. Това съобщиха от Районната прокуратура в Плевен, която води разследване за извършено дръзко хулиганство.
Случаят е от 10 юни. В сградата на болница „Д-р Георги Странски“ 22-годишният обвиняем е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото. Той е ударил охранител в лечебното заведение, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост, посочват от прокуратурата.
В хода на разследването са събрани доказателства, че действията на извършителя са били насочени към медицински лица и охрана в лечебното заведение и са довели да затрудняване на медицинската дейност. По време на деянието пред лекарския кабинет е имало и други пациенти, които са чакали да им бъде оказана неотложна медицинска помощ. Обвиняемият, без да изчаква реда си, настоял неговото дете да бъде прегледано първо. Въпреки че преглед не му е бил отказан, е проявил необоснована и непровокирана агресия, допълват от прокуратурата.
С постановление на наблюдаващия прокурор 22-годишният е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане в Районен съд - Плевен за вземане спрямо него на постоянна мярка „задържане под стража“. С определение на съда обвиняемият е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2500 евро.
Определението на съда подлежи на жалба и протест. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен.
За БТА от болница „Д-р Георги Странски“ потвърдиха за инцидента. От лечебното заведение допълниха, че след нападението охранителят е настанен за наблюдение и лечение в Клиниката по неврохирургия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кафявата чума
17:32 12.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 индианец
17:37 12.06.2026
4 Това е
17:44 12.06.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:44 12.06.2026
6 Очевидно е
17:45 12.06.2026
7 На доктор са първи
С какво право претендира, като няма и ден осигуровки платени на държавата?
Откъде накъде ще удря?
Всички могат да чакат, само той, не.
С какво е повече от другите хора?
Това е държавен тероризъм спрямо нас работещите данъкоплатци!
Що за държава е това?
Що за “хора” са това?
17:51 12.06.2026
8 Буковлъшка
17:53 12.06.2026
9 Време е Европа
Противното означава, че ги поддържа за да изчезнем.
Аз друго обяснение нямам за случая.
17:58 12.06.2026
10 Механик
17:59 12.06.2026
11 Миньоро
Коментиран от #12
18:24 12.06.2026
12 Троян
До коментар #11 от "Миньоро":Да, но във Перник. Вас съм ви признал. Така трябва. За наглеците винкел.
18:33 12.06.2026