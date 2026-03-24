Пребиха мъж в дома му за 60 евро, принудиха го да изтегли от банкомат и останалите си пари

24 Март, 2026 11:04

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

66-годишен благоевградчанин беше пребит в дома си за 60 евро, след което беше принуден да изтегли от банкомат останалите му 400 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

В следобедните часове на 23 март 2026 г. мъжът е съобщил в Първо Районно управление в града, че около 23:30 часа предишната вечер в жилището му са дошли непознати за него мъж и жена, които чрез нанесен побой и заплахи го принудили да им даде сумата от около 60 евро, а след това отишли с него до банкомат, от който потърпевшият изтеглил сумата от около 400 евро, която също им дал.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са задържани 39-годишен мъж и 32-годишна жена от Благоевград, чиято съпричастност към извършеното деяние е в процес на установяване.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустинната лисица

    19 3 Отговор
    Това са най-вероятно слуги на бързите кредити . България е под еврейско-хазарско робство , и бързи кредити колвкторски фирми= мутри - не търсят нищо в съд а тормозят хората, милицията е същата както след Освобождението - турци и Роми със смемени имена управляват България и разбирасе създават МВР .

    Коментиран от #5

    11:23 24.03.2026

  • 2 хмммм

    20 2 Отговор
    от толкоз прогресивност и герберастия.

    11:26 24.03.2026

  • 3 Свиквайте

    19 5 Отговор
    така е в "клуба на богатите"

    11:29 24.03.2026

  • 4 Механик

    27 0 Отговор
    Ще бъдете ли така добри да съобщите етническата принадлежност на нападателите, както и това дали употребяват разни тревички и прашинки?

    Коментиран от #6

    11:29 24.03.2026

  • 5 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пустинната лисица":

    Много точно казано без да искам ти написах минус иначе съм съгласен с теб

    11:31 24.03.2026

  • 6 Тома

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Мъжа е мюмюн а жената айше

    11:33 24.03.2026

  • 7 Мдаа

    17 3 Отговор
    Сигурно са от твърдия електорат на гроб новото начало.

    11:35 24.03.2026

  • 8 Дааа

    5 8 Отговор
    Какво ли не правят копеите за да се сдобият с някое евро

    11:49 24.03.2026

  • 9 между другото

    7 2 Отговор
    Не сте написали как са влезли в дома му непознатите.

    Коментиран от #10

    11:51 24.03.2026

  • 10 Ами,

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "между другото":

    като Румбурак 😂

    12:05 24.03.2026