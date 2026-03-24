Пребиха мъж в дома му за 60 евро, принудиха го да изтегли от банкомат и останалите си пари

66-годишен благоевградчанин беше пребит в дома си за 60 евро, след което беше принуден да изтегли от банкомат останалите му 400 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
В следобедните часове на 23 март 2026 г. мъжът е съобщил в Първо Районно управление в града, че около 23:30 часа предишната вечер в жилището му са дошли непознати за него мъж и жена, които чрез нанесен побой и заплахи го принудили да им даде сумата от около 60 евро, а след това отишли с него до банкомат, от който потърпевшият изтеглил сумата от около 400 евро, която също им дал.
От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са задържани 39-годишен мъж и 32-годишна жена от Благоевград, чиято съпричастност към извършеното деяние е в процес на установяване.
По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.
