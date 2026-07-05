Обвиниха шефа на ВиК–Бургас в безстопанственост

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна официални обвинения срещу изпълнителния директор на „ВиК – Бургас“ Цветан Мирчев за умишлена безстопанственост. Втори служител от водното дружество също е привлечен като обвиняем за съучастие под формата на помагачество. Двамата са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа, като предстои съдът да разгледа исканията за постоянния им арест.

Хронология на събитията и разследването

Спецакция на ГДБОП : На 3 юли 2026 г. антимафиоти влязоха в централата на водното дружество в Бургас, където обиските и изземването на документи продължиха близо 7 часа.

: На 3 юли 2026 г. антимафиоти влязоха в централата на водното дружество в Бургас, където обиските и изземването на документи продължиха близо 7 часа. Масови арести : При операцията първоначално бяха отведени за разпит 13 души, включително заместник-директорът Пламена Жечева и шефове на регионални поделения в областта.

: При операцията първоначално бяха отведени за разпит 13 души, включително заместник-директорът Пламена Жечева и шефове на регионални поделения в областта. Схема за 1,5 млн. лева : Разследването е насочено срещу корупционни практики и източване на средства чрез съставяне на документи с невярно съдържание. Проверяват се фиктивно отчетени ремонти и сондажи по обществени поръчки, без дейностите реално да са извършвани.

: Разследването е насочено срещу корупционни практики и източване на средства чрез съставяне на документи с невярно съдържание. Проверяват се фиктивно отчетени ремонти и сондажи по обществени поръчки, без дейностите реално да са извършвани. Притискане на служители: Според данни от разследващите, висшето ръководство е оказвало натиск върху регионални директори за подписване на фалшивите отчети.

Случаят се развива само седмица след друг показен арест в Бургаска област – този на управителя на „ВиК – Несебър“ Свилен Станчев, който бе хванат със служебен автомобил и белязани 8000 евро подкуп от инвеститор. Към момента прокуратурата проверява дали има директна връзка между двете разследвания.

Паралелно с това местните власти и общински съветници сигнализират за системно неефективно управление на водния ресурс. Въпреки инвестираните близо половин милиард лева по Оперативна програма „Околна среда“ за обновяване на мрежата, загубите на вода в региона вместо да намаляват, се предвижда да нараснат до близо 53% в новия бизнес план до 2031 г..

Очаква се в понеделник Окръжната прокуратура в Бургас да даде извънреден брифинг с повече технически детайли около схемата и да внесе искане за постоянни мерки за неотклонение на обвиняемите.

Източници: БНТ, NOVA