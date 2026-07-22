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Измамници атакуват с фалшиви глоби от „Пътна полиция“ - как да се предпазите

Измамници атакуват с фалшиви глоби от „Пътна полиция“ - как да се предпазите

22 Юли, 2026 16:06 987 6

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  • фалшиви глоби-
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Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS предимно от номера в чужбина, започващи с кодове + 63… и +44. В тях се съдържат уведомления за натрупани парични задължения от наложени глоби по фишове или актове

Измамници атакуват с фалшиви глоби от „Пътна полиция“ - как да се предпазите - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Множество сигнали на граждани за измамни съобщения от името на „Пътна полиция“ са регистрирани в ОД на МВР-Силистра през последните дни, съобщиха от полицията.

Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS предимно от номера в чужбина, започващи с кодове + 63… и +44. В тях се съдържат уведомления за натрупани парични задължения от наложени глоби по фишове или актове, както и предупреждения, че ако сумите не бъдат платени веднага ще последват по-сериозни санкции.

Съобщенията съдържат линк, препращащ към фалшив уебсайт, визуално копиращ Портала за електронни услуги на МВР или платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лична или банкова информация. Целта е източване на сметка, кражба на данни или заразяване на устройството.

Важно е гражданите да знаят, че МВР не изпраща съобщения от мобилни номера в чужбина. Затова не отваряйте линкове от съмнителни SMS-и. Не въвеждайте лични и банкови данни, докато не сте сигурни какво и на кого плащате


България
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