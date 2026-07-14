Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София

Повдигано е обвинение на мъжа, който причини верижна катастрофа в центъра на София, на ул. „Ген. Гурко”, в понеделник. След направен тест, е установено, че той е шофирал под въздействието на алкохол, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът е задържан за срок от 72 часа. Престъплението, което е извършил, е определено като леко, но случаят е посочен като изключителен, тъй като действието е извършено през светлата част на денонощието – 18.20 ч. в центъра на столицата. Катастрофата стана на пред пешеходна пътека, същата, на която 14-годишният Филип беше блъснат от кола и загуби живота си през 2023 г.

От прокуратурата обясниха как се е случил инцидентът. Автомобил е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне през нея пешеходци. В момента, в който пешеходците тръгват, колата е ударена отзад от друг автомобил. След като шофьорът слиза, установява, че е станала верижна катастрофа – в него са се блъснали други два автомобила, а инцидентът е причинен от последния шофьор - 28-годишен мъж. Той е бил в неадекватно състояние, не е можел да стои на краката си, повръщал е, съобщи прокурор Николай Стойков.

Установено е, че концентрацията на алкохол в кръвта е 3,59 промила. На място е направен тест за наркотици, който е дал отрицателен резултат.

Шофьорът на втория автомобил е получил удар във врата при катастрофата, следва да се установи какъв тип телесна повреда е понесъл той, посочиха от обвинението.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков обясни, че 28-годишният мъж не е бил задържан преди, но има предишни нарушения – има съставен акт за причинено пътнотранспортно произшествие заради несъобразена скорост. Има и съставен фиш за нередовни документи. Правоспособен шофьор е от няколко години.

Автомобилът, който е управлявал, е собственост на фирма. Той е бил сам в автомобила.

Предвиденото наказание за такъв тип престъпление е от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв.