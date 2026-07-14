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Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София

Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София

14 Юли, 2026 17:44 1 891 10

  • верижна катастрофа-
  • софия-
  • задържан

Инцидентът стана пред пешеходната пътека, на която беше убит 14-годишният Филип

Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повдигано е обвинение на мъжа, който причини верижна катастрофа в центъра на София, на ул. „Ген. Гурко”, в понеделник. След направен тест, е установено, че той е шофирал под въздействието на алкохол, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът е задържан за срок от 72 часа. Престъплението, което е извършил, е определено като леко, но случаят е посочен като изключителен, тъй като действието е извършено през светлата част на денонощието – 18.20 ч. в центъра на столицата. Катастрофата стана на пред пешеходна пътека, същата, на която 14-годишният Филип беше блъснат от кола и загуби живота си през 2023 г.

От прокуратурата обясниха как се е случил инцидентът. Автомобил е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне през нея пешеходци. В момента, в който пешеходците тръгват, колата е ударена отзад от друг автомобил. След като шофьорът слиза, установява, че е станала верижна катастрофа – в него са се блъснали други два автомобила, а инцидентът е причинен от последния шофьор - 28-годишен мъж. Той е бил в неадекватно състояние, не е можел да стои на краката си, повръщал е, съобщи прокурор Николай Стойков.

Установено е, че концентрацията на алкохол в кръвта е 3,59 промила. На място е направен тест за наркотици, който е дал отрицателен резултат.

Шофьорът на втория автомобил е получил удар във врата при катастрофата, следва да се установи какъв тип телесна повреда е понесъл той, посочиха от обвинението.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков обясни, че 28-годишният мъж не е бил задържан преди, но има предишни нарушения – има съставен акт за причинено пътнотранспортно произшествие заради несъобразена скорост. Има и съставен фиш за нередовни документи. Правоспособен шофьор е от няколко години.

Автомобилът, който е управлявал, е собственост на фирма. Той е бил сам в автомобила.

Предвиденото наказание за такъв тип престъпление е от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    12 0 Отговор
    откъде имат пари за такива коли да не е пак на някой общински съветник син?!

    17:48 14.07.2026

  • 2 къс.мет

    13 0 Отговор
    Верижжната катастрофа е спасила живота на пресичащия пешеходец от съдбата на Филип.

    17:53 14.07.2026

  • 3 Факти

    9 1 Отговор
    Ефективна присъда - ЗАТВОР !

    Коментиран от #6

    18:00 14.07.2026

  • 4 Василеску

    5 2 Отговор
    На някои новоизлюпени пепедебари като им дадеш служебен автомобил, съвсем си забравят. Също като някой олигарх Гербоджия като купи на детето Ламборджини. От един дол дренки са.
    И са толерирани и лансирани по принцип от медиите като правило.

    18:03 14.07.2026

  • 5 Цвете

    11 0 Отговор
    И СЕГА, КАКВО СЛЕДВА? ПРОМИЛИТЕ АЛКОХОЛА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО, А Е КАРАЛ АВТОМОБИЛ НА ФИРМА. ТАМ ТАКА ЛИ КЪРКАТ? ПО ПОДОБЕН СЛУЧАЙ, НО С ПОРШЕ И НАГЛАТА ДЪЩЕРЯ НА АЛЕКСИЕВ, МИНА САМО С ГЛОБА, НАЛИ? ПОЧТИ ЕДИНТИЧНИ СЛУЧАЯ, НО С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ПИЯНСТВО.🥂🥂🥂

    18:06 14.07.2026

  • 6 Гост

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    1 месец без книжка и 100 евро глоба....

    18:06 14.07.2026

  • 7 Цвете

    6 0 Отговор
    И СЕГА, КАКВО СЛЕДВА? ПРОМИЛИТЕ АЛКОХОЛА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО, А Е КАРАЛ АВТОМОБИЛ НА ФИРМА. ТАМ ТАКА ЛИ КЪРКАТ? ПО ПОДОБЕН СЛУЧАЙ, НО С ПОРШЕ И НАГЛАТА ДЪЩЕРЯ НА АЛЕКСИЕВ, МИНА САМО С ГЛОБА, НАЛИ? ПОЧТИ ЕДИНТИЧНИ СЛУЧАЯ, НО С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ПИЯНСТВО.🥂🥂🥂

    Коментиран от #9

    18:08 14.07.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Предвиденото наказание за такъв тип престъпление е от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв … Дърво пиян 3 промила … кво говориме смешна държава . ЩЕ ЧАКАМЕ ДА УБИЕ ЛИ НЯКОЙ ЗА ДА ПОЛУЧИ ПО-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ ?

    18:09 14.07.2026

  • 9 Гъдьо Гъдев

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    А? Ама тя дъщерята на Алексиев, пие ли?

    18:20 14.07.2026

  • 10 Репортер

    0 0 Отговор
    "Автомобилът, който е управлявал, е собственост на фирма. Той е бил сам в автомобила."
    ----
    Ех, колеги...

    18:43 14.07.2026