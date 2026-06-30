Новини
Крими »
В София бяха задържани 8 души заради измама с евросредства за близо 1 млн. евро

В София бяха задържани 8 души заради измама с евросредства за близо 1 млн. евро

30 Юни, 2026 18:35 628 7

  • задържане-
  • 8 души-
  • измами-
  • евросредства-
  • европейска прокуратура-
  • гдбоп

Сред арестуваните при акцията на Европейската прокуратура и ГДБОП има и държавен служител

В София бяха задържани 8 души заради измама с евросредства за близо 1 млн. евро - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани осем души, сред които и държавен служител, по подозрение в измама със субсидии, съобщават от Нова телевизия. Става въпрос за злоупотреба със средства за обезщетения за заетост, като общата сума се оценява на приблизително 990 000 евро.

Арестите са в резултат на разследване срещу организирана престъпна група, заподозряна в неправомерно усвояване на средства от Европейския съюз по програми за подпомагане на заетостта. В акцията са се включили и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, които са извършили осем претърсвания и са иззели документи и други веществени доказателства.
Според събраните до момента данни членовете на групата са използвали търговски дружества, за да кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г. Разследващите смятат, че заподозрените са подавали невярна информация и са създавали фиктивни трудови правоотношения, за да отговорят на изискванията за допустимост на програмата. Има подозрения, че схемата е осъществена със съдействието на задържания държавен служител.

От Европейската прокуратура уточняват, че разследването продължава с цел изясняване на всички факти и установяване на пълния мащаб на престъпната дейност. Оттам напомнят, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните български съдилища.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Кой е задържания държавен служител?

    18:41 30.06.2026

  • 2 хфйе км

    2 1 Отговор
    тука си Виновен до доказване на противното. И да ни напомнят от европейската прокуратура, тука не е европа.
    виновен си по дефоулт

    18:42 30.06.2026

  • 3 Това

    3 0 Отговор
    нищо не е ! Къде е "строителят" на България , опоскал МИЛИАРДИ за държавата ни и гражданите ? Комсомолеца Плевньов !

    18:46 30.06.2026

  • 4 Мдааа

    3 0 Отговор
    Утре герберасите пак, ще реват по медиите, че ги репресират!

    18:50 30.06.2026

  • 5 Дориана

    2 1 Отговор
    Провала и политическото унищожение на корумпираните политици и чиновници вече започна да се разкрива ежедневно за ужас на Борисов и Пеевски и техните партии , които се активираха да заплашват . Още повече ще се провалят. Доброто побеждава злото в образа на корупционния мафиотски модел.

    18:53 30.06.2026

  • 6 българи

    1 0 Отговор
    пак българи мошеници да ги еива

    19:02 30.06.2026

  • 7 и по точно от

    0 0 Отговор
    дпс-гроб или пи-пи ди-би ?

    19:03 30.06.2026