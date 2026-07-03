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Обвиниха жена за измама с банкови кредити за 807 000 евро, представяла се за упълномощена от политическа партия

Обвиниха жена за измама с банкови кредити за 807 000 евро, представяла се за упълномощена от политическа партия

3 Юли, 2026 15:21 1 443 24

  • жена-
  • измами-
  • банкови кредити

Извършителката е 39-годишна, няма регистрирани прояви в органите на МВР. Възползвала се е от длъжността, която заема, като се представяла като упълномощена да набира симпатизанти, които да теглят кредити"

Обвиниха жена за измама с банкови кредити за 807 000 евро, представяла се за упълномощена от политическа партия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През септември 2025 г. след излъчен репортаж от ГДНП извършват проверка във връзка със сигнал за българска гражданка, която използвайки длъжността, която заема измамила голям брой български граждани под предлог да теглят кредити от различни банкови институции, с които да кандидатстват по програма, по която да им бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове. В зависимост от размера на кредита печалбата за тях ще бъде по-голяма. Това, с което успява да ги заблуди в по-голяма степен е, че кредитът няма да бъде възстановяван от гражданите, които са теглили кредита. Това заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Към момента са установени 25 пострадали български граждани. Най-вероятно броят на пострадалите ще бъде по-голям, поясни още гл. комисар Пелтеков. "Сумата, която е получила извършителката възлиза на 1 млн. 500 хил. лв. Деянията са извършени в периода 2020 до 2025 г. Средствата са използвани за нейна лична облага. Извършителката е 39-годишна, няма регистрирани прояви в органите на МВР. Възползвала се е от длъжността, която заема, като се представяла като упълномощена да набира симпатизанти, които да теглят кредити", посочи още директорът на СДВР.

По думите му жената се е срещала с клиентите лично, като се е представила като упълномощена от политическа партия. Тя е заемала длъжността касиер. Пелтеков уточни още, че политическата партия няма отношение с деянието.

Говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова отбеляза, че жената е с повдигнато обвинение за измама за реализирани над 45 деяния по отношение на 25 лица.

"Имуществената вреда е към 807 000 евро. Постъпват други сигнали от други пострадали лица. Жената е задържана за срок от 72 часа. Следва да бъде внесено искане за постоянното и задържане", допълни Стефанова.

Пострадалите лица са предоставяли изтеглените пари в кеш, какво се случва от тук нататък ще се установи в хода на досъдебното производство, каза още Александра Стефанова.

По думите ѝ най-големият установен кредит, изтеглен от пострадал, е на стойност 125 хил. евро, като заемите са били отпускани от различни банки и банкови клонове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно се е представяла измамницата

    20 1 Отговор
    От партиите по-големи престъпми организации има ли?

    Коментиран от #7, #22

    15:29 03.07.2026

  • 2 Нека позная

    20 6 Отговор
    ГЕРБ или ДПС ?

    Коментиран от #8

    15:30 03.07.2026

  • 3 АЙДЕ ПАК!!!

    20 0 Отговор
    Няма почивен ден за ахма ци те, нито за човешката лакомия!

    15:31 03.07.2026

  • 4 Бараво

    5 2 Отговор
    на жената! Само така.

    15:32 03.07.2026

  • 5 хехе

    21 0 Отговор
    Първо имам един въпрос на коя партия е била касиерка и второ измамените толкова ли са тъпи за да се хванат на въдицата, че печалбата им ще е толкова голяма, че едва ли не няма да връщат изтеглените кредити.

    15:34 03.07.2026

  • 6 ЯВНО

    12 8 Отговор
    ДРУГАРКАТА Е ОТ "ПРОГРЕСИВНИТЕ ЖЕНИ" ..................

    15:35 03.07.2026

  • 7 Ако изключим банките,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно се е представяла измамницата":

    май няма.

    15:38 03.07.2026

  • 8 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нека позная":

    Фараонската партия.

    15:39 03.07.2026

  • 9 касиерка

    13 0 Отговор
    Неграмотност съчетана с алчност води до наказание.

    15:46 03.07.2026

  • 10 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Абе,да не би по спора Денис Джамбазки да си е сменил пола?

    Коментиран от #11

    16:00 03.07.2026

  • 11 ти няли

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    го смени

    Коментиран от #16

    16:07 03.07.2026

  • 12 Тома

    3 2 Отговор
    Хората най много вярват на герб защото бати Бойко тиквата каза п.рост съм брат ми и ми е лесно.

    16:10 03.07.2026

  • 13 военен неможач

    3 0 Отговор
    Имал съм възможност да проследя много отблизо подобен случай за 3-4 пъти по-малко пари от преди време (протестите против Орешарски), сещайте се от коя партия се представяше госпожата. Делото се проточи до миналата година. Болести, издирване на свидетели, издирване на пострадали, справки от банки, върнати 10-20% от парите, смяна на адвокати. Прогнозирам най-малко 10 години дело - колкото повече са измамените, толкова по-трудно тече съдебното следствие. И понеже е с чисто минало няма да е задържана.

    16:32 03.07.2026

  • 14 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Лакомо д+упе кръв пикае

    16:33 03.07.2026

  • 15 Бойко Българоубиец

    1 2 Отговор
    упълномощена от политическа партия ГЕРБ 😏

    16:33 03.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бамзи

    1 0 Отговор
    Виличие.

    16:38 03.07.2026

  • 18 Констатация

    1 0 Отговор
    Хайде, да смятаме!!! 25 "измамени" са й платили средно по 32 - 33,000 Евро (около 64,000 Лева. Всеки от тях). Пита се: На чия ли Партия са били Симпатизанти "измамените" с такива финансови възможности? Сещам се за две - Герб или ПП-ДБ. Дали съм познал!? -)))))))))))))))

    16:38 03.07.2026

  • 19 има много измамници

    2 0 Отговор
    Пазете се от Мариела Димитрова – изпечен лъжец, мошеник и измамник. Същата е измамила много хора в Козлодуй с много пари. Сега се укрива в гр. Тетевен, Ж.К „Пеновото”, бл. 11. Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се! Става въпрос за професионален измамник!

    Коментиран от #24

    16:39 03.07.2026

  • 20 Евродебил

    3 0 Отговор
    Така и не разбрах коя е политическата партия?ГРОБ,Петроханци,сиган костоффите аидуци,тия на потурчилия се нерез...или някои други.

    16:42 03.07.2026

  • 21 а скоро вън срещу 5000е парична гаранция

    1 0 Отговор
    за да получи накрая условна

    Следва да бъде внесено искане за постоянното и задържане"

    16:52 03.07.2026

  • 22 по-големи престъпми организации има ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно се е представяла измамницата":

    има
    по света и у нас

    ние ги хващаме те ги пускат

    16:53 03.07.2026

  • 23 Перо

    1 0 Отговор
    Селянията не разчита на работа, а на селски хитрини и далавери! Всичко се плаща! На всекиму своето, да плащат!

    16:53 03.07.2026

  • 24 да не е рода на Козлонадуй цъкача тук

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "има много измамници":

    Същата е измамила много хора в Козлодуй с много пари.

    16:55 03.07.2026