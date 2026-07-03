Обвиниха жена за измама с банкови кредити за 807 000 евро, представяла се за упълномощена от политическа партия

През септември 2025 г. след излъчен репортаж от ГДНП извършват проверка във връзка със сигнал за българска гражданка, която използвайки длъжността, която заема измамила голям брой български граждани под предлог да теглят кредити от различни банкови институции, с които да кандидатстват по програма, по която да им бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове. В зависимост от размера на кредита печалбата за тях ще бъде по-голяма. Това, с което успява да ги заблуди в по-голяма степен е, че кредитът няма да бъде възстановяван от гражданите, които са теглили кредита. Това заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Към момента са установени 25 пострадали български граждани. Най-вероятно броят на пострадалите ще бъде по-голям, поясни още гл. комисар Пелтеков. "Сумата, която е получила извършителката възлиза на 1 млн. 500 хил. лв. Деянията са извършени в периода 2020 до 2025 г. Средствата са използвани за нейна лична облага. Извършителката е 39-годишна, няма регистрирани прояви в органите на МВР. Възползвала се е от длъжността, която заема, като се представяла като упълномощена да набира симпатизанти, които да теглят кредити", посочи още директорът на СДВР.

По думите му жената се е срещала с клиентите лично, като се е представила като упълномощена от политическа партия. Тя е заемала длъжността касиер. Пелтеков уточни още, че политическата партия няма отношение с деянието.

Говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова отбеляза, че жената е с повдигнато обвинение за измама за реализирани над 45 деяния по отношение на 25 лица.

"Имуществената вреда е към 807 000 евро. Постъпват други сигнали от други пострадали лица. Жената е задържана за срок от 72 часа. Следва да бъде внесено искане за постоянното и задържане", допълни Стефанова.

Пострадалите лица са предоставяли изтеглените пари в кеш, какво се случва от тук нататък ще се установи в хода на досъдебното производство, каза още Александра Стефанова.

По думите ѝ най-големият установен кредит, изтеглен от пострадал, е на стойност 125 хил. евро, като заемите са били отпускани от различни банки и банкови клонове.