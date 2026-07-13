Откриха контрабандно злато за 75 000 евро в тайник на автобус

Митническите инспектори на граничен пункт Капитан Андреево пресякоха опит за контрабанда на 14-каратови златни накити на стойност над 75 000 евро, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата на Република България. Нарушителят е 53-годишен турски гражданин, който работел като стюард в международен автобус.

Случаят се разиграва на 10 юли, когато на границата пристига автобус с чужда регистрация. Превозното средство изпълнява курс от Република Турция през територията на България с крайна дестинация Република Косово. Водачът, стюардът и всички пътници заявяват пред контролните органи, че не пренасят стоки, подлежащи на деклариране.

При последвалата щателна проверка митническите служители попадат на специално изграден тайник във въздуховода на превозното средство. В него са открити шест прозрачни полиетиленови плика, пълни със златни пръстени, гривни и синджири. Общото тегло на иззетите бижута възлиза на 717,50 грама.

Направеният на място експертен анализ доказва, че накитите са изработени от 14-каратово злато, а пазарната им оценка е точно 75 337 евро. В хода на проверката става ясно, че контрабандната стока принадлежи лично на стюарда на автобуса.

По случая е образувано досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор. По разпореждане на Окръжна прокуратура - Хасково нарушителят е привлечен към наказателна отговорност за пренасяне на стоки за търговски цели в големи размери без знанието на митниците. Наложена му е парична гаранция в размер на 2000 евро, както и изрична забрана да напуска пределите на страната. Документът му за задгранично пътуване е временно отнет.