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Разбиха оранжерия за марихуана в Евксиноград

Разбиха оранжерия за марихуана в Евксиноград

17 Юни, 2026 22:04 665 15

  • марихуана-
  • евксиноград-
  • мвр-
  • арест-
  • крими

Случаят е пореден резултат от активната работа на полицията по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества

Разбиха оранжерия за марихуана в Евксиноград - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна разкри поредна наркооранжерия, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в крайморския град на официалната си страница във "Фейсбук".

В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия на адрес в местността Евксиноград е разкрита незаконната оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа.

При полицейската операция е задържан 43-годишен мъж. При извършената проверка в имота са открити около 160 растения от рода на конопа в напреднал стадий на растеж, около 500 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, както и оборудване, използвано за отглеждането на растенията.

Случаят е пореден резултат от активната работа на полицията по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества, допълват от дирекцията, цитира БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Марихуаната не е ли свещен храст в Клуба на богатите?🦧🐴🦧

    22:05 17.06.2026

  • 2 Активна

    4 1 Отговор
    работа ?

    22:05 17.06.2026

  • 3 Брей

    6 1 Отговор
    Да отглеждат незаконни къщи може, а коноп не може?

    Коментиран от #4

    22:07 17.06.2026

  • 4 Ем така е

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брей":

    Незаконните къщи носат много милиони на политиците ама тревата носи пари ама на обикновенните хора а според политиците те не трябва да имат пари и да са зависими от мутрата робовладелец меткаща трохи

    22:09 17.06.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    АБЕ ЩУРАЦИ, ОТ КОНОП СЕ ПРАВЯТ ВЪЖЕТА И ЧАНТИ ДОРИ. ОТКРИЛИ БИЛИ, А БРЕНДО КАТО ПРЕНАСЯШЕ ТОНОВЕ МАРИХУАНА МЪЛЧАХТЕ В ХОР. 👀🎭🤦‍♂️🚔👨‍🎓

    Коментиран от #14

    22:12 17.06.2026

  • 6 Само вандали и хуни живеят тука

    3 0 Отговор
    Защо в тая държава всички се разбива?
    Защо всички се разбива и нищо не се прави?

    22:12 17.06.2026

  • 7 пак ли

    0 2 Отговор
    украинска работа или някой друг ще ви е виновен. Пак Путин ли или някой от Запада. !00% са укрите.

    22:14 17.06.2026

  • 8 хмм

    1 0 Отговор
    С навлизането на фентанила започвам да си мисля, че облекчаването на забранителния режим специално за марихуаната трябва бъде обмислен. Има млади хора, които ползват единствено марихуана и нищо друго. Проблемът е, че трябва да си я доставят чрез дилъри, а зачестяват случаите в които не получават чиста трева, а такава със съдържание на фентанил, което е много, много опасно. Нямам идея кое е добре и кое не, но имаме проблем и той трябва да намери адекватно решение с помощта на специалисти по темата. Фентанилът вече е тук и ние не можем да си затваряме очите пред това бедствие, което убива млади хора.

    Коментиран от #12

    22:14 17.06.2026

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    АБЕ ЩУРАЦИ, ОТ КОНОП СЕ ПРАВЯТ ВЪЖЕТА И ЧАНТИ ДОРИ. ОТКРИЛИ БИЛИ, А БРЕНДО КАТО ПРЕНАСЯШЕ ТОНОВЕ МАРИХУАНА МЪЛЧАХТЕ В ХОР. 👀🎭🤦‍♂️🚔👨‍🎓

    Коментиран от #11

    22:18 17.06.2026

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Евксиноградска "златен скункс". Син на служител в резиденцията. Половин кило, за около година или по-малко за лична опутрэба, но тоя е точил ток от резиденцията в постоянен режим и е сверявал, за да се окрие. По агентурни сведения сигурно са стигнали до него. Или от колектива са знаели и са се притеснили и са решили да го жертват да върви в пандиза, за да не ги изволнят за първи път в историята. Въпросът е, че има логика да е криминално проявен, щото за да го направиш толко тънко, значи имаш нюх.

    22:20 17.06.2026

  • 11 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Ти нали беше света вода ненапита ма! Нали на б. Ставри му викаше, че жената требва да е на пиедестал, а си леко-елементарна улична наркоманка? Или ме упровергай! Елитна ли си?

    22:23 17.06.2026

  • 12 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "хмм":

    Фентанил и подобни са тук откак спря хероина от Авганистан, а това беше доста отдавна. И всеки път, кога една приятелка медицинска сестра не мое да гепи морков, а тя е от боята, сестра Димитрова от Кръвния център, ходи в махалата и зима. Всека партида е различна формула! И е професионално расфасована за опутрэба. Жалко само, че се продава за такива пари нещо, един килограм от което в Яз. Искър ще успи цяла София за няколко часа, а струва няколко хиляди долара при производителя в Шанхай. А тревата да я пускат легална, но на лампи ще е скъпа, и психиатрите като не знаят, ще стане една да не ти разправям. По-добре да пуснат морфин таблетки и анфетамин таблетки, в лавките за тютюн и кварталните магазините. Народът ще е благодарен. България ще стане 20 милиона.

    22:38 17.06.2026

  • 13 Пътя на коприната

    0 0 Отговор
    Легалния от Азия за Европа е през КПП Андреево, нелегалния контролиран от КГБ е ферибота Батуми варна

    22:42 17.06.2026

  • 14 Брендо е пренасял но за големи клечки

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    А тези клечки се покровителствуват от политици и служби

    22:44 17.06.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КВО ЛОШО ? ПРЯСНА ТРЕВА ЗА ПОЧИВНАТА СТАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ :)

    22:47 17.06.2026