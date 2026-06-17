Разбиха оранжерия за марихуана в Евксиноград

Полицията във Варна разкри поредна наркооранжерия, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в крайморския град на официалната си страница във "Фейсбук".
В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия на адрес в местността Евксиноград е разкрита незаконната оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа.
При полицейската операция е задържан 43-годишен мъж. При извършената проверка в имота са открити около 160 растения от рода на конопа в напреднал стадий на растеж, около 500 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, както и оборудване, използвано за отглеждането на растенията.
Случаят е пореден резултат от активната работа на полицията по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества, допълват от дирекцията, цитира БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
22:05 17.06.2026
2 Активна
22:05 17.06.2026
3 Брей
Коментиран от #4
22:07 17.06.2026
4 Ем така е
До коментар #3 от "Брей":Незаконните къщи носат много милиони на политиците ама тревата носи пари ама на обикновенните хора а според политиците те не трябва да имат пари и да са зависими от мутрата робовладелец меткаща трохи
22:09 17.06.2026
5 Цвете
Коментиран от #14
22:12 17.06.2026
6 Само вандали и хуни живеят тука
Защо всички се разбива и нищо не се прави?
22:12 17.06.2026
7 пак ли
22:14 17.06.2026
8 хмм
Коментиран от #12
22:14 17.06.2026
9 Цвете
Коментиран от #11
22:18 17.06.2026
10 Смърфиета
22:20 17.06.2026
11 Смърфиета
До коментар #9 от "Цвете":Ти нали беше света вода ненапита ма! Нали на б. Ставри му викаше, че жената требва да е на пиедестал, а си леко-елементарна улична наркоманка? Или ме упровергай! Елитна ли си?
22:23 17.06.2026
12 Смърфиета
До коментар #8 от "хмм":Фентанил и подобни са тук откак спря хероина от Авганистан, а това беше доста отдавна. И всеки път, кога една приятелка медицинска сестра не мое да гепи морков, а тя е от боята, сестра Димитрова от Кръвния център, ходи в махалата и зима. Всека партида е различна формула! И е професионално расфасована за опутрэба. Жалко само, че се продава за такива пари нещо, един килограм от което в Яз. Искър ще успи цяла София за няколко часа, а струва няколко хиляди долара при производителя в Шанхай. А тревата да я пускат легална, но на лампи ще е скъпа, и психиатрите като не знаят, ще стане една да не ти разправям. По-добре да пуснат морфин таблетки и анфетамин таблетки, в лавките за тютюн и кварталните магазините. Народът ще е благодарен. България ще стане 20 милиона.
22:38 17.06.2026
13 Пътя на коприната
22:42 17.06.2026
14 Брендо е пренасял но за големи клечки
До коментар #5 от "Цвете":А тези клечки се покровителствуват от политици и служби
22:44 17.06.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
22:47 17.06.2026