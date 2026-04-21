Задържаха българин с 21 фалшиви документа на албанската граница

21 Април, 2026 15:07 1 270 5

Мъжът е заловен с 21 предполагаемо фалшифицирани документа, за които се подозира, че са били използвани за издаване на български паспорти на различни граждани

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

49-годишен българин е задържан на албанския граничен пункт „Блата“ в Дибър, съобщават местните медии. Мъжът е заловен с 21 предполагаемо фалшифицирани документа, за които се подозира, че са били използвани за издаване на български паспорти на различни граждани, уточни darik.bg.

По данни на разследването, документите са били използвани за създаване на фалшиви удостоверения за пребиваване, които след това са необходими при кандидатстване за чуждо гражданство.

След задържането на българина са последвали още арести – на бившия и настоящия администратор на звеното, отговарящо за документите в град Острен – Байрам Мата и Ндрихим Сула.

Те са заподозрени, че са издавали фалшиви документи в нарушение на закона при изпълнение на служебните си задължения.

Разследването на схемата е продължило около месец, а властите в Албания продължават работа по установяването на други замесени, пише bTV.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Муцкоски връщай паспорта и на всички трябва им се вземат паспортите.

    15:10 21.04.2026

    Дипломите на шиши и свитата му

    15:10 21.04.2026

    Кики се е върнал към корените си.

    15:19 21.04.2026

    Дебър, а не Дибър. На български е Дебър, това е стар български град. На македонската езикова норма (или по точно диалект) е Дебор. Връщал се е от гласуване в Кюстендилско или Благоевградско. Само че този път не се знае за коя партия - баш секретар-полицая го е изпуснал

    15:30 21.04.2026

    Вече и с Албания ли граничим?

    15:41 21.04.2026