Задържаха българин с 21 фалшиви документа на албанската граница

49-годишен българин е задържан на албанския граничен пункт „Блата“ в Дибър, съобщават местните медии. Мъжът е заловен с 21 предполагаемо фалшифицирани документа, за които се подозира, че са били използвани за издаване на български паспорти на различни граждани, уточни darik.bg.

По данни на разследването, документите са били използвани за създаване на фалшиви удостоверения за пребиваване, които след това са необходими при кандидатстване за чуждо гражданство.

След задържането на българина са последвали още арести – на бившия и настоящия администратор на звеното, отговарящо за документите в град Острен – Байрам Мата и Ндрихим Сула.

Те са заподозрени, че са издавали фалшиви документи в нарушение на закона при изпълнение на служебните си задължения.

Разследването на схемата е продължило около месец, а властите в Албания продължават работа по установяването на други замесени, пише bTV.