Мъж опита да отвлече кола с дете вътре след гонка в София

Млад мъж направи опит да открадне автомобил, в който се намира малко дете. Преди това обаче преминава през поредица от криминални прояви, включително и гонка. Всичко приключва с арест и белезници в центъра на София, съобщи Нова ТВ.
Според заместник-началника на Първо РПУ в София комисар Стефан Попов бащата на детето е полицай. Той работи в специализираните сили към СДВР. „В късния следобед вчера 22-годишен мъж прави опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони в Борисовата градина. Собственикът го вижда, гони го през парка, като всичко завършва в района на печатницата. Това се случва в рамките на 15 минути. След това, тичайки, преследваният вижда автомобил и в опит да избяга се качва на пасажерската седалка до жена. Тя не потегля, защото вероятно е била доста стресирана. Той бил с маска, шапка и суетшърт“, разказа Попов.
По думите на комисаря впоследствие той излязъл от колата и извадил инструмент за взломяване тип „кози крак”. „Влязъл в автомобила, управляван от нашия колега, и отново заповядал да потегли. Отзад било петгодишното му детенце. Колата била в движение, с работещ двигател. Излязъл от автомобила, за да предприеме действия по задържането му, но в това време 22-годишният се преместил на мястото на шофьора и потеглил. За малко да удари полицая. Колегата ни се легитимирал, което вероятно стресирало мъжа и той спрял. След това е задържан чрез помощни средства“, обясни още заместник-началникът на Първо РПУ.
По думите на Попов задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито известно количество наркотици. МВР притежава оперативни данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви.
„След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, наблюдаващият прокурор е преценил, че следва да бъдат повдигнати обвинения за четири извършени престъпления”, това съобщи говорителят на СРП Александра Стефанова. По думите ѝ те са за принуда спрямо жената в първия автомобил, противозаконно отнемане на моторно превозно средство с оглед заплаха, закана за убийство и управление след употреба на наркотични вещества.
Стефанова уточни, че най-тежкото предвидено наказание измежду тези престъпления е „лишаване от свобода до 12 години”, като същият състав предвижда и конфискация на една втора от имуществото на обвиняемия. Говорителят на СРП разясни, че той вече е изтърпявал ефективно наказание в затвора в София за грабежи, поради което настоящите деяния са извършени в условията на опасен рецидив.
„Наблюдаващият прокурор към този момент е постановил задържане в срок до 72 часа, като неговата мярка за неотклонение следва да бъде разгледана в събота”, обясни още Александра Стефанова.
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1 Факт
16:41 18.06.2026
2 честен ционист
16:46 18.06.2026
3 Пак ли мургав
16:47 18.06.2026
4 Сила
Преди това на обед е чупел и бомбел автомати за напитки на Плиска , оттам в Борисовата пак опит за бомбене , оттам бегом през Цариградско и право на куката ....
"София ден и нощ " , истинско риалити със съдействие на некви брутални амфети !!!
16:49 18.06.2026
5 Русенец
16:52 18.06.2026
6 Студопор
Бе вие нормални ли сте бе?? Може би законите ни са писани в Индия. Щото все едно ги прилагат в Конго.
16:52 18.06.2026
7 поощрения
17:08 18.06.2026