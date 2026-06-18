Мъж опита да отвлече кола с дете вътре след гонка в София

Млад мъж направи опит да открадне автомобил, в който се намира малко дете. Преди това обаче преминава през поредица от криминални прояви, включително и гонка. Всичко приключва с арест и белезници в центъра на София, съобщи Нова ТВ.

Според заместник-началника на Първо РПУ в София комисар Стефан Попов бащата на детето е полицай. Той работи в специализираните сили към СДВР. „В късния следобед вчера 22-годишен мъж прави опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони в Борисовата градина. Собственикът го вижда, гони го през парка, като всичко завършва в района на печатницата. Това се случва в рамките на 15 минути. След това, тичайки, преследваният вижда автомобил и в опит да избяга се качва на пасажерската седалка до жена. Тя не потегля, защото вероятно е била доста стресирана. Той бил с маска, шапка и суетшърт“, разказа Попов.

По думите на комисаря впоследствие той излязъл от колата и извадил инструмент за взломяване тип „кози крак”. „Влязъл в автомобила, управляван от нашия колега, и отново заповядал да потегли. Отзад било петгодишното му детенце. Колата била в движение, с работещ двигател. Излязъл от автомобила, за да предприеме действия по задържането му, но в това време 22-годишният се преместил на мястото на шофьора и потеглил. За малко да удари полицая. Колегата ни се легитимирал, което вероятно стресирало мъжа и той спрял. След това е задържан чрез помощни средства“, обясни още заместник-началникът на Първо РПУ.

По думите на Попов задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито известно количество наркотици. МВР притежава оперативни данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви.

„След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, наблюдаващият прокурор е преценил, че следва да бъдат повдигнати обвинения за четири извършени престъпления”, това съобщи говорителят на СРП Александра Стефанова. По думите ѝ те са за принуда спрямо жената в първия автомобил, противозаконно отнемане на моторно превозно средство с оглед заплаха, закана за убийство и управление след употреба на наркотични вещества.

Стефанова уточни, че най-тежкото предвидено наказание измежду тези престъпления е „лишаване от свобода до 12 години”, като същият състав предвижда и конфискация на една втора от имуществото на обвиняемия. Говорителят на СРП разясни, че той вече е изтърпявал ефективно наказание в затвора в София за грабежи, поради което настоящите деяния са извършени в условията на опасен рецидив.

„Наблюдаващият прокурор към този момент е постановил задържане в срок до 72 часа, като неговата мярка за неотклонение следва да бъде разгледана в събота”, обясни още Александра Стефанова.