Обвиняем за смърт по непредпазливост на полицай се призна за виновен

9 Април, 2026 14:21 1 242 5

Наследниците на загиналия полицай се конституираха като частни обвинители

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мирослав Василев се призна за виновен по време на разпоредително заседание на Софийския градски съд. Василев е обвинен за това, че на 1 декември 2025 г. в района на Северната тангента е блъснал с колата си полицейски автомобил, вследствие на което е настъпила смъртта на полицейски служител, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Обвинението е за извършено деяние по непредпазливост.

Защитата на Василев поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство, посочвайки, че подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. Подсъдимият потвърди, че желае делото да протече при съкратена процедура, признавайки фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. В този случай законът предвижда присъдата му да бъде редуцирана с една трета.

Наследниците на загиналия полицай се конституираха като частни обвинители.

Съдът насрочи следващото съдебно заседание за 27 май т.г., когато се предвиждат пледоариите и присъдата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    10 4 Отговор
    самопризнаха го

    14:22 09.04.2026

  • 2 Много способни тези адвокати беее

    8 2 Отговор
    Такъв е животът

    14:25 09.04.2026

  • 3 Цвете

    6 5 Отговор
    ТОЗИ НЕ Е ЛИ ВИДЯЛ ПОЛИЦАЯТ, ЧЕ ПРАВИ ПРОВЕРКА ,ИЛИ И ТОЙ Е КАРАЛ С БЕСНА СКОРОСТ.НЯМА РЕДУЦИРАНЕ ,ИМА ЛИ СМЪРТ, ИМА, ТОГАВА?

    Коментиран от #5

    14:32 09.04.2026

  • 5 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Две коли се удрят, на единия шофьор му няма нищо а другия е мъртъв извода е че полицая е бил без колан.

    17:12 09.04.2026