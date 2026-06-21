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В болница остават и тримата работници на АПИ

В болница остават и тримата работници на АПИ

21 Юни, 2026 08:47 1 361 5

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Един е с опасност за живота

В болница остават и тримата работници на АПИ - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В болница остават и тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград.

Най-младият работник е мъж на 19 години с открити фрактури на горен и долен крайник, той е в „Софиямед”. В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж, който е в УМБАЛ „Св. Анна” с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици, съобщава Нова телевизия.

На 46 години е пациентът, който е настанен в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ”. „Вчера работникът е транспортиран при нас в добро общо състояние, адекватен и контактен. Снета му е анамнеза и са уточнени първоначалните травми. Касае се за фрактури в областта на десен горен крайник, по-точно длан и пръсти. Приета е оперативна интервенция по спешност, която пациентът е понесъл добре. В момента е под наблюдение и е в стабилно общо състояние”, посочи д-р Орлин Тошев от Клиниката по ортопедия и травматология.

„При приемането в болницата е споделил, че е бил извън буса и го е връхлетял автомобил. Има ясен спомен за събитието. Днес ще се извършват допълнителни изследвания, за да се уточни диагнозата”, допълни той.

„Не можем да кажем колко време ще продължи възстановяването. Трябва да минат поне още 24 часа от събитието, за да се прецени дали има вреди на други органи”, каза д-р Тошев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА Е БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕКАДЪРНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АПИ

    09:19 21.06.2026

  • 2 Механик

    3 1 Отговор
    Някой може ли да ми обясни с какво тази случка е чак толкова важна, та се върти нонстоп вече 2-3-ти ден?
    Случката може да се окачестви като ПТП и/или трудова злополука. Такива неща се случват поне по 20 пъти всеки ден, но не пишете за тях. Какво се опитвате да ни внушите, та така настойчиво наблягате на конкретния случай?

    Коментиран от #4

    09:44 21.06.2026

  • 3 Често

    4 0 Отговор
    Ми се е случвало след завой да работят на пътя без да са обезопасени и видими от необходимо място ,виждаш ги и си върху тях ,и повечето е от мързел

    09:56 21.06.2026

  • 4 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    АПИ са най големите убийци и корумпета в България,кога ще арестувате шефа на АПИ за престъпна безотговорност и затова че е пратил тези нещастници на сигурна смърт,кога най сетне ще купите специализирани машини за почистване на пътищата както е в Европа а не само да се крадат парите

    Коментиран от #5

    10:00 21.06.2026

  • 5 Деб Илян

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Машини не се купуват за да има къде да работят избирателите в 21 век още метем улиците на ръка и косим на ръка ,Ноо избирателите са важни

    10:17 21.06.2026