В болница остават и тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград.

Най-младият работник е мъж на 19 години с открити фрактури на горен и долен крайник, той е в „Софиямед”. В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж, който е в УМБАЛ „Св. Анна” с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици, съобщава Нова телевизия.

На 46 години е пациентът, който е настанен в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ”. „Вчера работникът е транспортиран при нас в добро общо състояние, адекватен и контактен. Снета му е анамнеза и са уточнени първоначалните травми. Касае се за фрактури в областта на десен горен крайник, по-точно длан и пръсти. Приета е оперативна интервенция по спешност, която пациентът е понесъл добре. В момента е под наблюдение и е в стабилно общо състояние”, посочи д-р Орлин Тошев от Клиниката по ортопедия и травматология.

„При приемането в болницата е споделил, че е бил извън буса и го е връхлетял автомобил. Има ясен спомен за събитието. Днес ще се извършват допълнителни изследвания, за да се уточни диагнозата”, допълни той.

„Не можем да кажем колко време ще продължи възстановяването. Трябва да минат поне още 24 часа от събитието, за да се прецени дали има вреди на други органи”, каза д-р Тошев.