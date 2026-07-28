Две фамилии се биха с брадви, мотики и дървени колове в Средец. Четирима са настанени в болница

Масово сбиване между две фамилии, при което са използвани брадви, мотики и дървени прътове, е станало в събота вечерта в Средец, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас, цитирани от news.bg.
Сигналът е подаден около 21:45 часа на 26 юли. По първоначални данни в района на частен дом на ул. "Тодор Каблешков" двама братя на 35 и 37 години са влезли във физическа саморазправа с трима братя на 42, 45 и 46 години.
По време на конфликта участниците си нанасяли взаимно удари с брадви, мотики и дървени пръти по лицата и телата. В сбиването впоследствие се включили и множество техни близки и роднини.
Полицията е задържала за срок до 24 часа по един от братята от всяка от двете групи.
При инцидента са пострадали четирима души, които са настанени за лечение в болници. Най-тежко е ранен 45-годишен мъж, който е с фрактури на ребрата и перфорация на белия дроб. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък".
По случая е образувано досъдебно производство. Причините за възникването на конфликта се изясняват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #14
10:34 28.07.2026
2 Пич
Фамилия - Ман га Лии...!!!
10:36 28.07.2026
3 Знаещ
10:37 28.07.2026
4 Даниел
Коментиран от #12
10:37 28.07.2026
5 тия примати им трябват резервати!
10:37 28.07.2026
6 И защо в болница
10:38 28.07.2026
7 Питам
10:38 28.07.2026
8 Бащицата Махно
10:40 28.07.2026
9 Тити на Кака
А този, на 46, е и прадядо?
10:41 28.07.2026
10 Рогач
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак като не са подпукали с брадвите и секирите и полицаите , добре ! Явно са се уморили да се трепят докато дойде полицията да преброи труповете по терена.,, :-)))
Коментиран от #15
10:42 28.07.2026
11 МЕВЕРЕТО МОЖЕ ДА БИЕ САМО
10:42 28.07.2026
12 Факт
До коментар #4 от "Даниел":Тия биеха пенсионерите и конкурентните мутри и ,,Белите брези,,
10:43 28.07.2026
13 Тези
10:48 28.07.2026
14 Фен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Модерни времена.Фамилии ,делбана на ...
Само МВР нищицко не се сеща.
И ги пуска.
10:51 28.07.2026
15 Хохохо
До коментар #10 от "Рогач":Ако беше в щатите още като извади брадвата срещу полицая и щеше да е на швейцарско сирене
10:51 28.07.2026
16 сигурно и друг път са се били
10:51 28.07.2026
17 най лесното решение
и за два три месеца хазната пълна . и да себият всеки ден и по много
10:52 28.07.2026
18 1488
10:54 28.07.2026
19 Наказ.кодекс
Коментиран от #23
10:57 28.07.2026
20 Нека позная
11:00 28.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мими Кучева🐕
11:04 28.07.2026
23 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2
До коментар #19 от "Наказ.кодекс":НЕ!!!!!!
11:08 28.07.2026
24 Сос мангес
11:08 28.07.2026
25 ИВАН
11:10 28.07.2026
26 Димитър
Коментиран от #27
11:14 28.07.2026
27 Ели Стоянова
До коментар #26 от "Димитър":Ама Ц....СКА.
11:17 28.07.2026
28 няма закони
Да не говорим за фалшивите инвалидни пенсии, с които е учудващо защо държавата не може да се справи, а също и за планините от боклуци, които тези хора създават и разчитат на обществената инициатива да бъдат изхвърлени.
11:33 28.07.2026
29 Евгени от Алфапласт
12:35 28.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Исторически парк
13:19 28.07.2026