Две фамилии се биха с брадви, мотики и дървени колове в Средец. Четирима са настанени в болница

Масово сбиване между две фамилии, при което са използвани брадви, мотики и дървени прътове, е станало в събота вечерта в Средец, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас, цитирани от news.bg.

Сигналът е подаден около 21:45 часа на 26 юли. По първоначални данни в района на частен дом на ул. "Тодор Каблешков" двама братя на 35 и 37 години са влезли във физическа саморазправа с трима братя на 42, 45 и 46 години.

По време на конфликта участниците си нанасяли взаимно удари с брадви, мотики и дървени пръти по лицата и телата. В сбиването впоследствие се включили и множество техни близки и роднини.

Полицията е задържала за срок до 24 часа по един от братята от всяка от двете групи.

При инцидента са пострадали четирима души, които са настанени за лечение в болници. Най-тежко е ранен 45-годишен мъж, който е с фрактури на ребрата и перфорация на белия дроб. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък".

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за възникването на конфликта се изясняват.