Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Две фамилии се биха с брадви, мотики и дървени колове в Средец. Четирима са настанени в болница

Две фамилии се биха с брадви, мотики и дървени колове в Средец. Четирима са настанени в болница

28 Юли, 2026 10:33 1 225 31

  • фамилии-
  • сбиване-
  • средец-
  • брадви-
  • мотики-
  • дървени колове-
  • болница

По първоначални данни в района на частен дом на ул. "Тодор Каблешков" двама братя на 35 и 37 години са влезли във физическа саморазправа с трима братя на 42, 45 и 46 години

Две фамилии се биха с брадви, мотики и дървени колове в Средец. Четирима са настанени в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Масово сбиване между две фамилии, при което са използвани брадви, мотики и дървени прътове, е станало в събота вечерта в Средец, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас, цитирани от news.bg.

Сигналът е подаден около 21:45 часа на 26 юли. По първоначални данни в района на частен дом на ул. "Тодор Каблешков" двама братя на 35 и 37 години са влезли във физическа саморазправа с трима братя на 42, 45 и 46 години.

По време на конфликта участниците си нанасяли взаимно удари с брадви, мотики и дървени пръти по лицата и телата. В сбиването впоследствие се включили и множество техни близки и роднини.

Полицията е задържала за срок до 24 часа по един от братята от всяка от двете групи.

При инцидента са пострадали четирима души, които са настанени за лечение в болници. Най-тежко е ранен 45-годишен мъж, който е с фрактури на ребрата и перфорация на белия дроб. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък".

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за възникването на конфликта се изясняват.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Новото нормално.Свиквайте.

    Коментиран от #10, #14

    10:34 28.07.2026

  • 2 Пич

    40 0 Отговор
    Нов български:
    Фамилия - Ман га Лии...!!!

    10:36 28.07.2026

  • 3 Знаещ

    43 0 Отговор
    Това са римляни бе ! От къде на къде полицията им е попречила свободно да изявяват гладиаторските си културни особености ?

    10:37 28.07.2026

  • 4 Даниел

    34 3 Отговор
    Преди години имаше борба с масови безредици,това формирование само чакаше подобно изстъпление от страна на малцинствата,а след тях беше все едно е минала пехотата,а най-важното е,че не се е чуло да са отишли някъде втори път!

    Коментиран от #12

    10:37 28.07.2026

  • 5 тия примати им трябват резервати!

    32 0 Отговор
    жалко че не са се избили

    10:37 28.07.2026

  • 6 И защо в болница

    33 1 Отговор
    Имат ли здравни осигуровки или пак ние ще плащаме за паталажаните

    10:38 28.07.2026

  • 7 Питам

    33 1 Отговор
    Тия имат ли здравни осигуровки и , ако нямат КОЙ ще плаща за лечението им в болниците ?

    10:38 28.07.2026

  • 8 Бащицата Махно

    10 11 Отговор
    Украинска работа

    10:40 28.07.2026

  • 9 Тити на Кака

    30 0 Отговор
    Защо инфото не съобщава, че всички споменати братя са дедовци?
    А този, на 46, е и прадядо?

    10:41 28.07.2026

  • 10 Рогач

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак като не са подпукали с брадвите и секирите и полицаите , добре ! Явно са се уморили да се трепят докато дойде полицията да преброи труповете по терена.,, :-)))

    Коментиран от #15

    10:42 28.07.2026

  • 11 МЕВЕРЕТО МОЖЕ ДА БИЕ САМО

    17 2 Отговор
    БЪЛГАРИ И СТУДЕНТИ В ЛАРГОТО.....

    10:42 28.07.2026

  • 12 Факт

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Тия биеха пенсионерите и конкурентните мутри и ,,Белите брези,,

    10:43 28.07.2026

  • 13 Тези

    26 0 Отговор
    Всяка седмица такива безработни неосигурени здравно ангажират полиция,болници с безплатно лечение.Един път ги храниме с нашите данъци и после ги лекуваме.И понеже гласуват никой не ги пипа.А вие само лаети по форумите щото сте пъзловци.Е сега пак ви излъгаха.779

    10:48 28.07.2026

  • 14 Фен

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Модерни времена.Фамилии ,делбана на ...
    Само МВР нищицко не се сеща.
    И ги пуска.

    10:51 28.07.2026

  • 15 Хохохо

    18 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рогач":

    Ако беше в щатите още като извади брадвата срещу полицая и щеше да е на швейцарско сирене

    10:51 28.07.2026

  • 16 сигурно и друг път са се били

    6 0 Отговор
    то е незаконно . оръжията . брадва - за дърва . мотика - за градината прекопаване . дървен кол прът е за фиданки и др. на пръв поглед се нападат в по слабите зони - гърди . мушкане с кол копиеподобен . брадвата може да посече живата тъкан . също е опасен предмет . мотиката е като брадвата . сега когато са пяни има разминаване на желанията и постиженията . 2 нападат 3 . 4 са в болницата . измрели няма . може да са лежали по затворите .

    10:51 28.07.2026

  • 17 най лесното решение

    17 0 Отговор
    налат по €1000 глаба на всеки участвал
    и за два три месеца хазната пълна . и да себият всеки ден и по много

    10:52 28.07.2026

  • 18 1488

    4 3 Отговор
    от ганчо толкоз

    10:54 28.07.2026

  • 19 Наказ.кодекс

    13 0 Отговор
    Опит за убииство с брадва,наказуемо ли е в Бълтария?

    Коментиран от #23

    10:57 28.07.2026

  • 20 Нека позная

    13 1 Отговор
    Това пак са бившите избиратели на Буци и Шиши, понастоящем избиратели на Муньо.

    11:00 28.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Фенове на Дара Късокраката?

    11:04 28.07.2026

  • 23 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Наказ.кодекс":

    НЕ!!!!!!

    11:08 28.07.2026

  • 24 Сос мангес

    6 0 Отговор
    Каква новина това е от събота днес е вторник Че по факса и телекса идваха по бързо хаберите

    11:08 28.07.2026

  • 25 ИВАН

    17 0 Отговор
    40 години няма кой да спре циганизацията на България, чакат ни страшни времена.

    11:10 28.07.2026

  • 26 Димитър

    10 0 Отговор
    Хубава работа, ама цка!

    Коментиран от #27

    11:14 28.07.2026

  • 27 Ели Стоянова

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Димитър":

    Ама Ц....СКА.

    11:17 28.07.2026

  • 28 няма закони

    5 0 Отговор
    Държавата ни допусна да се създадат гета. Населението в тези гета си мисли, че са някакви автономни райони и си имат свои права и закони. Трябва да се сложи ред в тези общности и да си знаят, че освен права имат и задължения. Огромна част от тях са безработни, получават помощи, детски и най-наглото, че се лекуват безплатно. Възползват се от всяка пролука в законите ни и всъщност са по-закриляни и обгрижвани от човекът, който работи , внася осигуровки, плаща данъци, не генерира напрежение, не хаби обществен ресурс и на всичко отгоре е неглижиран, когато се наложи да посети спешен кабинет - да речем.
    Да не говорим за фалшивите инвалидни пенсии, с които е учудващо защо държавата не може да се справи, а също и за планините от боклуци, които тези хора създават и разчитат на обществената инициатива да бъдат изхвърлени.

    11:33 28.07.2026

  • 29 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Не искам да съм лош пророк, но съм убеден, че всеки втори брикет, участвал в мелето, е ТЕЛК-аджия.

    12:35 28.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Циганската гражданска война е в пълен ход! Тежки бойни действия се водят десетки села

    13:19 28.07.2026