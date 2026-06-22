Откриха труп на мъж под "Лъвов мост" в София

Пожарникари с висока стълба са достигнали до човек, чийто тяло е открито в каменното корито на реката под "Лъвов мост" в София.
На място са извикани екипи на полицията.
Причините за инцидента се изясняват.
По информация на очевидци мъжът е бил бутнат от трима младежи, които са задържани. Загиналият е почиствал витрини на магазините в района и на моста се виждат разпилени кофа, парцали и стъклочистачки. На мястото са и негови близки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
- Малколм Х
20:16 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13
20:20 22.06.2026
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6 Исторически парк
Коментиран от #9
20:21 22.06.2026
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9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Исторически парк":В София без оръжие си загубен.
Коментиран от #11
20:22 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пухльо
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Я ти се появи. И, защо се страхуваш нали се хвалеше, че си имал охрана на въображаемото си заведение дето ме покани със закани и после ме излъга къде се намира и се скри като мишка.
20:31 22.06.2026
12 Теслатъ
20:37 22.06.2026
13 Работи я...
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да не е ,като тебе да виси денонощно 24/7 у сайта и да е все ПЪРВИ в коментарите освен ако не е на някое събитие ,като митинг или протест.
20:38 22.06.2026
14 чийто не е ли чието
20:40 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.