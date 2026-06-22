Откриха труп на мъж под "Лъвов мост" в София

Пожарникари с висока стълба са достигнали до човек, чийто тяло е открито в каменното корито на реката под "Лъвов мост" в София.

На място са извикани екипи на полицията.

Причините за инцидента се изясняват.

По информация на очевидци мъжът е бил бутнат от трима младежи, които са задържани. Загиналият е почиствал витрини на магазините в района и на моста се виждат разпилени кофа, парцали и стъклочистачки. На мястото са и негови близки.