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Откриха труп на мъж под "Лъвов мост" в София

Откриха труп на мъж под "Лъвов мост" в София

22 Юни, 2026 20:12 961 15

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По информация на очевидци мъжът е бил бутнат от трима младежи, които са задържани

Откриха труп на мъж под "Лъвов мост" в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарникари с висока стълба са достигнали до човек, чийто тяло е открито в каменното корито на реката под "Лъвов мост" в София.

На място са извикани екипи на полицията.

Причините за инцидента се изясняват.

По информация на очевидци мъжът е бил бутнат от трима младежи, които са задържани. Загиналият е почиствал витрини на магазините в района и на моста се виждат разпилени кофа, парцали и стъклочистачки. На мястото са и негови близки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    10 1 Отговор
    "Само луд може да остави децата му да бъдат възпитавани от враговете му."

    - Малколм Х

    20:16 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Човека работи а Джен Зитата го убиват от скука

    Коментиран от #13

    20:20 22.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Исторически парк

    9 2 Отговор
    София е дивият запад

    Коментиран от #9

    20:21 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Исторически парк":

    В София без оръжие си загубен.

    Коментиран от #11

    20:22 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пухльо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Я ти се появи. И, защо се страхуваш нали се хвалеше, че си имал охрана на въображаемото си заведение дето ме покани със закани и после ме излъга къде се намира и се скри като мишка.

    20:31 22.06.2026

  • 12 Теслатъ

    1 1 Отговор
    "Бежанци"???

    20:37 22.06.2026

  • 13 Работи я...

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да не е ,като тебе да виси денонощно 24/7 у сайта и да е все ПЪРВИ в коментарите освен ако не е на някое събитие ,като митинг или протест.

    20:38 22.06.2026

  • 14 чийто не е ли чието

    1 0 Отговор
    Супер правопис

    20:40 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.